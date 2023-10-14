«Дело Негрейры очень дурно пахнет, доказательства неопровержимы. Это навсегда в истории «Барсы». Экс-президент «Депортиво» о скандале

Бывший президент «Депортиво» поделился мнением о «Барселоне» и деле Негрейры.

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Жоану Лапорте не предъявят обвинения из-за истечения срока давности. Решение по делу примут 9 присяжных.

«По-моему, это очень дурно пахнет. Доказательства неопровержимы, было выплачено много миллионов евро. Этого нельзя допускать.

Это навсегда останется в истории «Барселоны», – сказал Аугусто Сезар Лендойро в эфире Radioestadio Noche.

«Барса» о деле Негрейры: «Спортивного коррупционного преступления не было. Клуб подвергается кампании по дискредитации. Ничто из этого не случайно»

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