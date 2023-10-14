«Дело Негрейры очень дурно пахнет, доказательства неопровержимы. Это навсегда в истории «Барсы». Экс-президент «Депортиво» о скандале

Теги Барселона Депортиво Ла Лига судьи Аугусто Сезар Лендойро Д3 Испания Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Бывший президент «Депортиво» поделился мнением о «Барселоне» и деле Негрейры.

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Жоану Лапорте не предъявят обвинения из-за истечения срока давности. Решение по делу примут 9 присяжных.

«По-моему, это очень дурно пахнет. Доказательства неопровержимы, было выплачено много миллионов евро. Этого нельзя допускать.

Это навсегда останется в истории «Барселоны», – сказал Аугусто Сезар Лендойро в эфире Radioestadio Noche.

«Барса» о деле Негрейры: «Спортивного коррупционного преступления не было. Клуб подвергается кампании по дискредитации. Ничто из этого не случайно»

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31 комментарий

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Стахович
Если убрать все купленные барсой титулы и позорно-судейский ЧМ,то у Месси и не останется честных трофеев.Гордиться чашками ПСЖ,которые может выиграть и уборщица?
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войд
Уже и официальные лица чуть ли не просят отправить бчк в сегунду,но ручной Тебас горой стоит за свой проект)
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Стахович
Банкротство и лишение всех трофеев.Справедливое решение и подарок всем любителям футбола на Новый год
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Махмуд Тилавов
Лучше бы эти деньги раздали больницам
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Стахович
Перес,Перес…Да против негрейровских вся Испания
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vals1702
Ответ truboprovodchik2019
о да, 7 млн евро на 20 лет на всех судей чемпионата - очень логичная и неопровержимая сделка
это скорее всего малая часть , остальное нал...
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ARIGAMI ARIGAMI
Лапорте придется в точности процитировать короля Рохана перед битвой с Орками в Гондоре, если не ошибаюсь
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Hong Kil
Божович наверное Испанию имел ввиду, когда о взятках в судейском корпусе говорил.
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ten Hag
С судьями наша Барса лучше всех работала
Больше чем кабинет - общепризнанный факт
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Right Thursday night
Ответ truboprovodchik2019
о да, 7 млн евро на 20 лет на всех судей чемпионата - очень логичная и неопровержимая сделка
Ну так за просто проведённый матч судье сейчас платят 5 тысяч евро. Разговор идёт о начале 2000, там эта сумма была 2-3 а то и 4 раза меньше. Да и покупались не судьи а глава технический который перед матчем спокойно мог ставить заряженный пул судей.
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truboprovodchik2019
Ответ vals1702
это скорее всего малая часть , остальное нал...
а почему бы просто не платить все в чемоданах? налоговый вычет что ли хотели получить со взятки?
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Pelerin
Ответ Mr-Apelsin Friend
Если есть доказательства - наказывайте, а то это уже выглядит смешно, они точно виноваты, доказательства есть, хнык,хнык. Пока что это просто пустые наезды и порекание презумпцией невиновности
"порекание презумпцией невиновности"

Ты ведь конечно сможешь изложить свою мысль развëрнуто? )
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Mr-Apelsin Friend
Ответ Pelerin
"порекание презумпцией невиновности" Ты ведь конечно сможешь изложить свою мысль развëрнуто? )
а чего тут разворачивать ? Виноваты - наказывайте, а если не можете, то обвинения это лишь домыслы
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Pelerin
Ответ Mr-Apelsin Friend
а чего тут разворачивать ? Виноваты - наказывайте, а если не можете, то обвинения это лишь домыслы
Ты не понимаешь смысла слов, которые используешь. Действительно, объяснить тут ничего не получится.
С наказанием не торопись, сначала приговор. Всё будет ;)
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Nachalnik
Ответ Jim Korbett
Как болельщики Барсы вообще могли радоваться после тех побед над Челси и ПСЖ? Ну настолько явные ограбления были. Если бы я был фанатом Барсы, то не радовался бы таким победам и сразу бы смекнул, что это коррупция.
Да там всегда находилась куча оправданий. Типа: играли лучше, везет сильнейшему ну и так далее
+1
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truboprovodchik2019
Ответ Стахович
Банкротство и лишение всех трофеев.Справедливое решение и подарок всем любителям футбола на Новый год
сладкие мечты хейтеров так и останутся мечтами
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