Суд запросил сведения о 72 счетах Негрейры и его семьи за период с 2001 года

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Суд изучит счета Хосе Марии Энрикеса Негрейры в восьми банках.

По данным Okdiario, судья Хоакин Агирре, занимающийся делом о выплатах «Барселоны» бывшему вице-президенту Технического судейского комитета, запросил сведения о 72 счетах, имеющих отношение как к самому Негрейре, так и к его сыну и другим родственникам. Большая часть была открыта в Caixabank (42).

Ожидается получение данных за период с 1 января 2001 года по текущий год. В них будет содержаться информация о движении средств с указанием лиц, их получавших и направлявших, формы перечисления денег и иных аспектах.

Судья надеется, что счета помогут прояснить, можно ли выплаты на общую сумму порядка 7 млн евро отнести к преступлениям, связанным со взяточничеством, коррупцией в спортивной сфере, введением в заблуждение.

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13 комментариев

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Sweeet
Судя по клоунаде с деменцией, Негрейра помнит, что могут что-то найти
+9
-3
+6
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Роман
8 банков аж понадобилось Негрейре, чтобы уместить все счета и выплаты.
Бедняжка, как он только справился.
+6
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Дмитрий Крутенко
Не удивлюсь, если там окажется больше необъяснимых сумм, чем 7 млн.
+3
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Ilyos Azamov
"Как выразился один бывший футболист «Мадрида», Бернабеу знал, когда у самого незначительного судьи в низшем дивизионе был день рождения, и тому присылали подарок"

(С) Сид Лоу
«Страх и ненависть в Ла Лиге»
напомню что у мадрида на должности куратор судей до сих пор работает бывший судья Megia Davila
https://www.transfermarkt.com/carlos-megia-davila/profil/trainer/11561
а его жена возглавляет женских судей испании
https://refereeingworld.blogspot.com/2022/01/yolanda-parga-new-head-of-womens.html
https://twitter.com/jogonso75/status/1707322910749118769/photo/4
Предвижу писанину , что она не влияет на мужских.
но вот она принимает зачеты у мужских судей в частности у арбита первого тура Хетафе- Барселона
https://twitter.com/i/status/1686797908333719552

PS смотрите не перепутайте, платить сыну зама судей зашкварно , а вот мужу главы нет .

Недавно бывший полицейский обвинил Переса в подкупе судей =))) .... но ведь дело замнут ведь Перес дружил с бывшим министром внутренних дел
Перес о Рубалькаба: "Альфредо был другом и великим Испанцем"
"Alfredo was a friend and a great Spaniard. "
https://www.elespanol.com/elbernabeu/madridismo/20190510/florentino-perez-rubalcaba-hombre-tiempo-madridista-apasionado/397461451_0.html
+6
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Leon Petov
Ответ Роман
Скоро окажется что это Негрейра заслужил 7 ЗМ.
Эвребе и катарский шейх тоже заслужили по ЗМ
+7
-6
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Vladislav Sopikov
Первое адекватное действие для выявления признаков подкупа. Другой вопрос, остались ли эти данные …
+3
-3
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Роман
Скоро окажется что это Негрейра заслужил 7 ЗМ.
+7
-7
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Эль Иберико
а вот это правильно, нужно всё максимально скрупулезно разобрать
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donatodonatore
Глубоко копают😂😂😂😂
0
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nurikkkk
Ответ Vladislav Sopikov
Первое адекватное действие для выявления признаков подкупа. Другой вопрос, остались ли эти данные …
Учитывая его должность, там остались данные с самого его назначения.
0
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nurikkkk
Ответ Ilyos Azamov
"Как выразился один бывший футболист «Мадрида», Бернабеу знал, когда у самого незначительного судьи в низшем дивизионе был день рождения, и тому присылали подарок" (С) Сид Лоу «Страх и ненависть в Ла Лиге» напомню что у мадрида на должности куратор судей до сих пор работает бывший судья Megia Davila https://www.transfermarkt.com/carlos-megia-davila/profil/trainer/11561 а его жена возглавляет женских судей испании https://refereeingworld.blogspot.com/2022/01/yolanda-parga-new-head-of-womens.html https://twitter.com/jogonso75/status/1707322910749118769/photo/4 Предвижу писанину , что она не влияет на мужских. но вот она принимает зачеты у мужских судей в частности у арбита первого тура Хетафе- Барселона https://twitter.com/i/status/1686797908333719552 PS смотрите не перепутайте, платить сыну зама судей зашкварно , а вот мужу главы нет . Недавно бывший полицейский обвинил Переса в подкупе судей =))) .... но ведь дело замнут ведь Перес дружил с бывшим министром внутренних дел Перес о Рубалькаба: "Альфредо был другом и великим Испанцем" "Alfredo was a friend and a great Spaniard. " https://www.elespanol.com/elbernabeu/madridismo/20190510/florentino-perez-rubalcaba-hombre-tiempo-madridista-apasionado/397461451_0.html
Ты самое главное забыл уточнить, кто такой Сид Лоу?))) И к какому клубу он всегда толерантнен?))))
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