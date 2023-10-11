Суд запросил сведения о 72 счетах Негрейры и его семьи за период с 2001 года
Суд изучит счета Хосе Марии Энрикеса Негрейры в восьми банках.
По данным Okdiario, судья Хоакин Агирре, занимающийся делом о выплатах «Барселоны» бывшему вице-президенту Технического судейского комитета, запросил сведения о 72 счетах, имеющих отношение как к самому Негрейре, так и к его сыну и другим родственникам. Большая часть была открыта в Caixabank (42).
Ожидается получение данных за период с 1 января 2001 года по текущий год. В них будет содержаться информация о движении средств с указанием лиц, их получавших и направлявших, формы перечисления денег и иных аспектах.
Судья надеется, что счета помогут прояснить, можно ли выплаты на общую сумму порядка 7 млн евро отнести к преступлениям, связанным со взяточничеством, коррупцией в спортивной сфере, введением в заблуждение.
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Бедняжка, как он только справился.
(С) Сид Лоу
«Страх и ненависть в Ла Лиге»
напомню что у мадрида на должности куратор судей до сих пор работает бывший судья Megia Davila
https://www.transfermarkt.com/carlos-megia-davila/profil/trainer/11561
а его жена возглавляет женских судей испании
https://refereeingworld.blogspot.com/2022/01/yolanda-parga-new-head-of-womens.html
https://twitter.com/jogonso75/status/1707322910749118769/photo/4
Предвижу писанину , что она не влияет на мужских.
но вот она принимает зачеты у мужских судей в частности у арбита первого тура Хетафе- Барселона
https://twitter.com/i/status/1686797908333719552
PS смотрите не перепутайте, платить сыну зама судей зашкварно , а вот мужу главы нет .
Недавно бывший полицейский обвинил Переса в подкупе судей =))) .... но ведь дело замнут ведь Перес дружил с бывшим министром внутренних дел
Перес о Рубалькаба: "Альфредо был другом и великим Испанцем"
"Alfredo was a friend and a great Spaniard. "
https://www.elespanol.com/elbernabeu/madridismo/20190510/florentino-perez-rubalcaba-hombre-tiempo-madridista-apasionado/397461451_0.html