Суд запросил сведения о 72 счетах Негрейры и его семьи за период с 2001 года

Суд изучит счета Хосе Марии Энрикеса Негрейры в восьми банках.

По данным Okdiario, судья Хоакин Агирре, занимающийся делом о выплатах «Барселоны» бывшему вице-президенту Технического судейского комитета, запросил сведения о 72 счетах, имеющих отношение как к самому , так и к его сыну и другим родственникам. Большая часть была открыта в Caixabank (42).

Ожидается получение данных за период с 1 января 2001 года по текущий год. В них будет содержаться информация о движении средств с указанием лиц, их получавших и направлявших, формы перечисления денег и иных аспектах.

Судья надеется, что счета помогут прояснить, можно ли выплаты на общую сумму порядка 7 млн евро отнести к преступлениям, связанным со взяточничеством, коррупцией в спортивной сфере, введением в заблуждение.

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