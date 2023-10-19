Бартомеу призвал Лапорту и Роселя согласовать совместные действия на фоне обвинений по делу Негрейры

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жозеп Бартомеу призвал президентов «Барселоны» объединиться на фоне дела Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

 Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте. Решение по делу примут 9 присяжных.

«Учитывая новую ситуацию с делом Негрейры, было бы желательно, чтобы клуб смог согласовать совместные и видимые действия трех президентов, в отношении которых сейчас ведется расследование.

Масштаб и охваты СМИ делают необходимым проявление единства и стойкости в интересах чести, имиджа и защиты ценностей ФК «Барселона», что укрепит веру наших партнеров и болельщиков. 

Такая попытка уже предпринималась в начале этого процесса, в феврале 2023 года, и недавно бывший президент Сандро Росель также призвал нас встретиться, чтобы оставить позади споры, которые никогда не принесут пользы нашему клубу», – заявил Бартомеу.

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18 комментариев

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Фарид Харисов
(Лапорта) — Мы с первого класса вместе...

(Росель) — И за всё, что мы делаем, отвечаем тоже вместе...

(Бартомеу) — И во всём этом дерьме прикрываю вас я!

(Негрейра) — Бригада!)
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Семён Жуйло
Испания великолепна. За секундный эмоциональный поцелуй чела загнали под плинтус. Просто в порошок стёрли. А за более чем подозрительные платежи, ну очень похожие на взятку, никакого общественного возмущения. Ни протестов, ни демонстраций, ни требований никаких. Норм. Сдаётся мне там в обществе система "ты-мне, я-тебе" имеет глубокие традиции, широко распространена, и никого совершенно не беспокоит. Всё покрывается толстым слоем либеральной демагогии, и спускается на тормозах.
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Taddy Brain
Ответ Chuha-Motibg
Интересно, чей рычаг они такой группой дергать будут?
Групповое рычагодергание, смотреть всем фанатам барсы, при этом приветствуется отказ от своей зп в пользу барсы))))
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Chuha-Motibg
Интересно, чей рычаг они такой группой дергать будут?
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Lionel Hutz
Мы тут неделю удивляемся как "обладающие незаурядным видением поля и футбольным интеллектом" Тонали и Фаджоли оказались мягко говоря недалёкими в простых жизненных ситуациях, как бывший президент клуба с бюджетом в полмиллиарда, будучи подозреваемым по уголовному делу, через СМИ предлагает скорректировать показания своим подельникам.
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Максим Черкашин
Ответ Фарид Харисов
(Лапорта) — Мы с первого класса вместе... (Росель) — И за всё, что мы делаем, отвечаем тоже вместе... (Бартомеу) — И во всём этом дерьме прикрываю вас я! (Негрейра) — Бригада!)
Вот это бойз бенд.:))))))
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Val Smith
Ответ Chuha-Motibg
Интересно, чей рычаг они такой группой дергать будут?
Голландский штурвал или как там его.
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Crazy Diamond
Ответ Val Smith
Голландский штурвал или как там его.
я конечно извиняюсь, но это уже каталонский штурвал будет)) Болею за Барсу но тут само вылезло) Проще смеяться вместе с этим, чем смотреть и плакать))
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Velirpa
бгг, это же банда.
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EvilEmpress
«Три брата-акробата» История показывает, что с ними лучше не связываться! Бартомеу коррупционер и вор, Росель Манилов из "Мертвых Душ" , а Лапорта «моя хата с краю - я ничего не знаю», но Лапорта как Президент молодец... вытаскивает клуб с рычагами, но все же!
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Горькие слёзы Моуриньо
Лапорту в суд
Спартак в пердив
Все довольны
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ten Hag
Кабинет и точка
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Аврал
Забавно,открытым текстом говорится что нужно скоординировать свой ######ь?
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FC.Barcelona
Вот тот самый судья Агирре на Бернабеу с Пересом

https://x.com/somhiseremfcb/status/1714755387222585486?s=46
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JohnnyMulka
Ответ Семён Жуйло
Испания великолепна. За секундный эмоциональный поцелуй чела загнали под плинтус. Просто в порошок стёрли. А за более чем подозрительные платежи, ну очень похожие на взятку, никакого общественного возмущения. Ни протестов, ни демонстраций, ни требований никаких. Норм. Сдаётся мне там в обществе система "ты-мне, я-тебе" имеет глубокие традиции, широко распространена, и никого совершенно не беспокоит. Всё покрывается толстым слоем либеральной демагогии, и спускается на тормозах.
Да оно везде так
Что в Испании, что в Италии, что в Греции
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