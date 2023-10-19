Бартомеу призвал Лапорту и Роселя согласовать совместные действия на фоне обвинений по делу Негрейры
Жозеп Бартомеу призвал президентов «Барселоны» объединиться на фоне дела Негрейры.
Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.
Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте. Решение по делу примут 9 присяжных.
«Учитывая новую ситуацию с делом Негрейры, было бы желательно, чтобы клуб смог согласовать совместные и видимые действия трех президентов, в отношении которых сейчас ведется расследование.
Масштаб и охваты СМИ делают необходимым проявление единства и стойкости в интересах чести, имиджа и защиты ценностей ФК «Барселона», что укрепит веру наших партнеров и болельщиков.
Такая попытка уже предпринималась в начале этого процесса, в феврале 2023 года, и недавно бывший президент Сандро Росель также призвал нас встретиться, чтобы оставить позади споры, которые никогда не принесут пользы нашему клубу», – заявил Бартомеу.
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(Росель) — И за всё, что мы делаем, отвечаем тоже вместе...
(Бартомеу) — И во всём этом дерьме прикрываю вас я!
(Негрейра) — Бригада!)
Спартак в пердив
Все довольны
https://x.com/somhiseremfcb/status/1714755387222585486?s=46
Что в Испании, что в Италии, что в Греции