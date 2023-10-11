«Слышал, игроки «МЮ» не принимают тен Хага. Им было отвратительно то, как он обращался с Роналду, а Санчо они называют отличным парнем». Экс-форвард «МЮ» Брэйзил о клубе

Игроки «МЮ» недовольны решениями Эрика тен Хага по Роналду и Санчо.

Об этом заявил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Алан Брэйзил.

В начале сентября между и главным тренером «Манчестер Юнайтед» возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках. Санчо опроверг слова тен Хага, выступив в соцсетях. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

ушел из «МЮ» в декабре 2022 года после скандального интервью Пирсу Моргану, где португалец, среди прочего, негативно высказался о тен Хаге.

«Вот что я слышал от игрока « », который рассказал об этом кое-кому, кого я очень хорошо знаю. Он сказал, что игроки не принимают тренера. Вообще не принимают.

Судя по всему, им было отвратительно то, как тен Хаг обращался с Роналду. Еще они говорят, что Санчо – отличный парень, который работает до изнеможения», – заявил Брэйзил.

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