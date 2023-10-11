«Слышал, игроки «МЮ» не принимают тен Хага. Им было отвратительно то, как он обращался с Роналду, а Санчо они называют отличным парнем». Экс-форвард «МЮ» Брэйзил о клубе

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Аль-Наср Эр-Рияд Алан Брэйзил Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Игроки «МЮ» недовольны решениями Эрика тен Хага по Роналду и Санчо.

Об этом заявил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Алан Брэйзил.

В начале сентября между Джейдоном Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках. Санчо опроверг слова тен Хага, выступив в соцсетях. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Криштиану Роналду ушел из «МЮ» в декабре 2022 года после скандального интервью Пирсу Моргану, где португалец, среди прочего, негативно высказался о тен Хаге.

«Вот что я слышал от игрока «Манчестер Юнайтед», который рассказал об этом кое-кому, кого я очень хорошо знаю. Он сказал, что игроки не принимают тренера. Вообще не принимают.

Судя по всему, им было отвратительно то, как тен Хаг обращался с Роналду. Еще они говорят, что Санчо – отличный парень, который работает до изнеможения», – заявил Брэйзил.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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Плевал я
Тоже слышал, в автобусах Манчестера все разговоры об этом
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red hikkikomori
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Откройте комменты Фернандеша или любого другого игрока МЮ в прошлом сезоне, все поддерживали тренера и продолжают. Опять та самая легенда клуба с 0 трофеев за МЮ баламутит обстановку, этот чел говорил Постекоглу физрук, а после извинялся 🤣
Такое себе верить словам действующих игроков , очевидно же что никто открыто не будет говорить что-то против тренера, все же знают последствия
+11
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analitik73
Ответ Jeicob Harlon
вброс 💯
кто знает...
+9
-4
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avcgloronalduMU
мактомини после матча с брендфорд показал отношение к Тен хагу
Тен хага терпят только его друзьяшки, которых он покупает
+7
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M-t
ну вообще не лишено смысла, когда смотришь игру присутствует ощущение, что не хотят играть за этого тренера
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Stereophonics89
а ещё Санчо не знаком с игрой в консоль до самой ночи и с опозданиями на треню уже после того, как случился конфликт))

в такие заявления можно было бы поверить, если бы в МЮ не было Мартинеса, Антони, Макета, Амрабата, Онана, Хойлунда, Маласиа, Эриксена и прочих, кто пришёл по инициативе ТХ или получал при голландце постоянную практику со стабильно хорошей игрой (Ван-Биссака, Шоу, Рэшфорд)
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Леонид Ботвинник
У нас, у магазина мужики тоже слышали от своих знакомых, которым шепнули их знакомые, которые читали статью на спортсе, что это чистая правда.
+2
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damondiamond
просто опаздывает на тренировки, играет до утра в фифу, не выкладывается на полную на тренировках (все видели видео с отжиманиями), а так в целом очень приятный парень
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Гегенпрессинг Рангника
Откройте комменты Фернандеша или любого другого игрока МЮ в прошлом сезоне, все поддерживали тренера и продолжают. Опять та самая легенда клуба с 0 трофеев за МЮ баламутит обстановку, этот чел говорил Постекоглу физрук, а после извинялся 🤣
+11
-10
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red hikkikomori
Учитывая что Брэйзил шотландец, и услышал это от хорошего знакомого, который услышал это от игрока Юнайтед, то думаю этот знакомый - британец и игрок рассказавший это, скорее всего тоже британец, да и тут защищают Санчо, а он скорее всего друг британцев-одноклубников , я пришел к следующим вариантам : Шоу, Рашфорд, Макгваер, Мактоминей. Почему то кажется что кто-то из первых двоих, если конечно правда был такой разговор.
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Under
Ответ avcgloronalduMU
мактомини после матча с брендфорд показал отношение к Тен хагу Тен хага терпят только его друзьяшки, которых он покупает
а что он показал?
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fussballer
Ответ QWertY
Мойеса не принимали, Ван Гала не принимали, Моура не принимали, Сульшера не принимали, Рангника не принимали, а теперь и Тен Хага не принимают. Из всего этого делаем вывод, что однозначно виноват тренер, а не игроки!
Ждут Мостового
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