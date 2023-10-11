«Слышал, игроки «МЮ» не принимают тен Хага. Им было отвратительно то, как он обращался с Роналду, а Санчо они называют отличным парнем». Экс-форвард «МЮ» Брэйзил о клубе
Игроки «МЮ» недовольны решениями Эрика тен Хага по Роналду и Санчо.
Об этом заявил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Алан Брэйзил.
В начале сентября между Джейдоном Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках. Санчо опроверг слова тен Хага, выступив в соцсетях. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.
Криштиану Роналду ушел из «МЮ» в декабре 2022 года после скандального интервью Пирсу Моргану, где португалец, среди прочего, негативно высказался о тен Хаге.
«Вот что я слышал от игрока «Манчестер Юнайтед», который рассказал об этом кое-кому, кого я очень хорошо знаю. Он сказал, что игроки не принимают тренера. Вообще не принимают.
Судя по всему, им было отвратительно то, как тен Хаг обращался с Роналду. Еще они говорят, что Санчо – отличный парень, который работает до изнеможения», – заявил Брэйзил.
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Тен хага терпят только его друзьяшки, которых он покупает
в такие заявления можно было бы поверить, если бы в МЮ не было Мартинеса, Антони, Макета, Амрабата, Онана, Хойлунда, Маласиа, Эриксена и прочих, кто пришёл по инициативе ТХ или получал при голландце постоянную практику со стабильно хорошей игрой (Ван-Биссака, Шоу, Рэшфорд)