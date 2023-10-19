Футболистка «Барсы» и сборной Испании Бонмати: «Стремимся к равенству с мужчинами. Хотим, чтобы к нам относились как к профессиональным футболистам»

Теги Барселона Сборная Испании по футболу женский футбол сборная Испании жен Айтана Бонмати Футбол

Футболистка сборной Испании заявила о стремлении к равенству с мужчинами.

– Футболу предстоит еще долгий путь к достижению гендерного равенства?

– Да, конечно, за последние годы произошло немало изменений, но еще многое предстоит улучшить. Мы всегда стремимся к равенству [с мужчинами], чтобы у нас были хорошие условия, чтобы к нам относились как к профессиональным футболистам.

Я предпочла бы продолжать борьбу, так как хочется, чтобы у следующего поколения была жизнь лучше, чем у нас сегодня, и, думаю, прошлые поколения боролись за то, чтобы наша жизнь была лучше сегодня, – сказала Айтана Бонмати, также выступающая за «Барсу».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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Заяцволк
Ой, знаете, а я тоже хочу, чтобы ко мне относились как к профессиональному футболисту, и платили зарплату хотя бы как у Левандовского, а лучше бы конечно как у Месси, а иначе это меня ущемляет и дискриминирует. Я продолжу борьбу за то, чтобы следующее поколение таких диванных комментаторов, как я, получали равную оплату с профессиональными футболистами
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Bombanero
Ещё ни разу в публичном поле не видел, чтобы это "хочу" подкреплялось какими-нибудь цифрами.

Вроде: "Мы собираем столько-то зрителей, что приносит столько-то денег и основываясь на этом считаем, что нам недоплачивают".

Пока все эти Рапины и Бонмати звучат как пятилетки в магазине игрушек: только "дай" и "хочу"
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<CRISTIANO>
Причем тут равенство, если вы играете хуже, скучнее и в принципе не интересно?
Если хотите, чтобы получали зп, как мужчины, то играйте на уровне мужчин. Почему они к этому равенству не стремятся???
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Пикачу82
Если равенство то все всем! Стремитесь тогда также в шахты и другие связанные с тяжелыми условиями труда места. А то там где сладенько то мы тоже хотим, мы равны! А где вкалывать надо это нет, мы женщины мы слабые....
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Ночной кошмар Логинова
Как-то перебор уже. Врачи, которые спасают жизни, получают меньше футболистов, которые ничего не производят, кроме шоу. Вот где надо требовать равенства. Но это равенство невозможно, так как это рыночная экономика. Рынок диктует свои правила. То же самое касается женского и мужского футбола.
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Politruk
С кем они там всё борятся, они же футболистки?!
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Tallos
Чтобы считали профессионалами, надо себя вести соответственно, а не устраивать истерик из-за поцелуя.
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Назар Игорь
Мечтать не вредно. Но пусть женщины остаются женщинами, зачем стараться во всем сравняться с мужиками? Природа распорядилась мудро, и как бы не старались все эти феминистки, трансгендерши и суфражистки, природу им не переделать.
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WESTERN-
Да никто не против. Приносите такой же доход как и мужской футбол и будет вам зарплата
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Bazilic
Смешно все это
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Valik Slovo
Ответ Заяцволк
Ой, знаете, а я тоже хочу, чтобы ко мне относились как к профессиональному футболисту, и платили зарплату хотя бы как у Левандовского, а лучше бы конечно как у Месси, а иначе это меня ущемляет и дискриминирует. Я продолжу борьбу за то, чтобы следующее поколение таких диванных комментаторов, как я, получали равную оплату с профессиональными футболистами
Я с тобой, где подпись поставить ?
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