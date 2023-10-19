Футболистка «Барсы» и сборной Испании Бонмати: «Стремимся к равенству с мужчинами. Хотим, чтобы к нам относились как к профессиональным футболистам»
Футболистка сборной Испании заявила о стремлении к равенству с мужчинами.
– Футболу предстоит еще долгий путь к достижению гендерного равенства?
– Да, конечно, за последние годы произошло немало изменений, но еще многое предстоит улучшить. Мы всегда стремимся к равенству [с мужчинами], чтобы у нас были хорошие условия, чтобы к нам относились как к профессиональным футболистам.
Я предпочла бы продолжать борьбу, так как хочется, чтобы у следующего поколения была жизнь лучше, чем у нас сегодня, и, думаю, прошлые поколения боролись за то, чтобы наша жизнь была лучше сегодня, – сказала Айтана Бонмати, также выступающая за «Барсу».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Вроде: "Мы собираем столько-то зрителей, что приносит столько-то денег и основываясь на этом считаем, что нам недоплачивают".
Пока все эти Рапины и Бонмати звучат как пятилетки в магазине игрушек: только "дай" и "хочу"
Если хотите, чтобы получали зп, как мужчины, то играйте на уровне мужчин. Почему они к этому равенству не стремятся???