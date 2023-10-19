Футболистка «Барсы» и сборной Испании Бонмати: «Стремимся к равенству с мужчинами. Хотим, чтобы к нам относились как к профессиональным футболистам»

Футболистка сборной Испании заявила о стремлении к равенству с мужчинами.

– Футболу предстоит еще долгий путь к достижению гендерного равенства?

– Да, конечно, за последние годы произошло немало изменений, но еще многое предстоит улучшить. Мы всегда стремимся к равенству [с мужчинами], чтобы у нас были хорошие условия, чтобы к нам относились как к профессиональным футболистам.

Я предпочла бы продолжать борьбу, так как хочется, чтобы у следующего поколения была жизнь лучше, чем у нас сегодня, и, думаю, прошлые поколения боролись за то, чтобы наша жизнь была лучше сегодня, – сказала Айтана Бонмати, также выступающая за «Барсу».

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