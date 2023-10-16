Путельяс со 182 голами стала лучшим бомбардиром в истории женской «Барсы», обойдя Эрмосо. Клуб поздравил футболистку коллажем с Месси – ему принадлежит рекорд мужской команды
Алексия Путельяс стала лучшим бомбардиром в истории женской «Барселоны».
В матче против «Атлетико» Путельяс забила единственный гол, благодаря которому женская «Барселона» одержала пятую подряд победу в лиге.
Для Путельяс этот гол стал 182-м в составе женской «Барселоны». Футболистка стала лучшим бомбардиром в истории команды, обойдя Дженнифер Эрмосо.
«Барселона» поздравила Путельяс с этим достижением, выложив в твиттере фотоколлаж с Лионелем Месси – аргентинец, забивший за «блауграну» 672 гола, является лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Это что, первая логичная мысль гурика?)