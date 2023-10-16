Путельяс со 182 голами стала лучшим бомбардиром в истории женской «Барсы», обойдя Эрмосо. Клуб поздравил футболистку коллажем с Месси – ему принадлежит рекорд мужской команды

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Алексия Путельяс стала лучшим бомбардиром в истории женской «Барселоны».

В матче против «Атлетико» Путельяс забила единственный гол, благодаря которому женская «Барселона» одержала пятую подряд победу в лиге.

Для Путельяс этот гол стал 182-м в составе женской «Барселоны». Футболистка стала лучшим бомбардиром в истории команды, обойдя Дженнифер Эрмосо.

«Барселона» поздравила Путельяс с этим достижением, выложив в твиттере фотоколлаж с Лионелем Месси – аргентинец, забивший за «блауграну» 672 гола, является лучшим бомбардиром в истории клуба.

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19 комментариев

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clausevenzzz
Путельяс ГОАТ в женском футболе
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Dexter Morgan
Только Путельяс не поздравляйте, пусть к ней подъедет женщина-транс, вручит приз. А то будет, как с той, чей рекорд она побила. Очередной Рубиалес не должен пострадать от западных либеральных ценностей.
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Артём Назмутдинов
я почему то думал, что эрмосо из Мадрида. Значит, из Мадрида та защитница, что забила в финале. либо написал чушь
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Dexter Morgan
Ответ GuruFutbola
что за бред🤦🏻‍♂️ Обвини еще Эрмосо в том, что у тебя в падике нагажено
У меня в подъезде всё хорошо. Нормальные люди сами приводят свои дела и свои подъезды в порядок. А не ждут свыше, что кто-то придёт и сделает ремонт. Это ваши либеральные ценности. Ничего не делать, ныть, что всё плохо, ожидая, что за вас всё сделают. Эрмосо зло. Как и любая либеральная сущность. Невинный мужик из-за неё пострадал.
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Артём Назмутдинов
Ответ GuruFutbola
что за бред🤦🏻‍♂️ Обвини еще Эрмосо в том, что у тебя в падике нагажено
а, ну Эрмосо жертва, мы забыли
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Igor Shalamov
Ответ Эксперт Спортс
Что то я не слыхал о женском Реале. Потому что платить за чемпионство и мужскому и женскому Пересу не выгодно. Поэтому Тебас помогает только муж команде
Женский Реал появился только вроде с 19 года. До этого только баскетбол и футбол
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arspurs9
Ответ GuruFutbola
Все лучшие игроки связаны с лучшим клубом)
Лучшие в футболисты в истории клуба связаны с клубом.
Это что, первая логичная мысль гурика?)
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