Футболистка ЦСКА Коваленко: «Когда начинала играть, мне говорили: «Иди вари борщи». Сейчас такого нет, спрос на женский футбол растет»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия женский футбол сборная России жен ЦСКА жен Ксения Коваленко Женская футбольная Суперлига Футбол

Ксения Коваленко отметила рост популярности женского футбола в России.

«Как ни крути, спрос на женский футбол растет. Раньше даже на финалы Кубка России не ходили у нас зрители. Нужно время для принятия женского футбола. Но отношение к женскому футболу уже поменялось.

Глобальной критики не было, но, когда я только начинала играть в футбол, мне говорили: «Какой футбол тебе? Иди вари борщи». Сейчас уже давно такого нет. У нас не такие большие зарплаты, как в мужском футболе, но они растут постепенно», – сказала футболистка ЦСКА.

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22 комментария

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pavelrytov@icloud.com
Не хочу обижать девушек, они много работают, но женский футбол очень трудно смотреть. Рост конечно есть, маркетинг никто не отменял, телевидение, букмекерские конторы продвигают, но как спорт…
+7
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Егозово
Ответ Caniball
А какие контакты у ведущих футболисток в России? Кто-нибудь знает? Там хотя бы 500 тысяч рублей з/п выходит в месяц?
Это надо много контактов поиметь
+6
0
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Егозово
Глушакову борщ варишь?
+5
-2
+3
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bomzerub
Где растёт? Под мышками?
+4
-2
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Алексей Ильин
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Ответ dimonivanov
Зачем футболистке ЦСКА такое говорить? Тут скорее про конину что-то надо придумать
Мойка заговорила ?
+3
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old folk
Ответ pavelrytov@icloud.com
Не хочу обижать девушек, они много работают, но женский футбол очень трудно смотреть. Рост конечно есть, маркетинг никто не отменял, телевидение, букмекерские конторы продвигают, но как спорт…
Ну РПЛ и Медиалигу же смотрят)
Уровень в спорте - вещь относительная. Гораздо важнее то, насколько зритель идентифицирует себя со спортсменом.
А это уже как раз вопрос маркетинга
+1
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makes
а она то и борщ варить не умеет
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Caniball
А какие контакты у ведущих футболисток в России?
Кто-нибудь знает?
Там хотя бы 500 тысяч рублей з/п выходит в месяц?
+1
0
+1
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goodok
Глушаков дома просит приготовить борщ исключительно со свининой
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ubber
Ответ Dizzod
просто борщ запретили, неблагонадежное блюдо
Всему виной фанаты Спартака?
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Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Интересная женщина!
+1
-1
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Мартинелли
Ответ pavelrytov@icloud.com
Не хочу обижать девушек, они много работают, но женский футбол очень трудно смотреть. Рост конечно есть, маркетинг никто не отменял, телевидение, букмекерские конторы продвигают, но как спорт…
Волейбол и гандбол женский де смотрят, так и футбол скоро будут смотреть
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Гусеконь
Ответ old folk
Ну РПЛ и Медиалигу же смотрят) Уровень в спорте - вещь относительная. Гораздо важнее то, насколько зритель идентифицирует себя со спортсменом. А это уже как раз вопрос маркетинга
10 зрителей это конечно даёт право говорить такие заявления.
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ubber
Ответ trav
Что мешает варить борщи и играть в футбол? Такое чувство, что у женщин постоянно говорящих про борщи какая-то травма и их под дулом заставляют выбирать что-то одно.
Однозадачные они, что греха таить.
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Tony.B.
Ксюш, борщ и я если че готов поварить! Пиши!
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Гусеконь
с таким уровнем футбола только такие заявления делать. Ну реально же слабее юниоров.
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trav
Что мешает варить борщи и играть в футбол? Такое чувство, что у женщин постоянно говорящих про борщи какая-то травма и их под дулом заставляют выбирать что-то одно.
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Дэннис Молинарев
Сейчас такого нет - просят том-ям и роллы
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Заборостроитель
У Глушака отвращение от борща🤣
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Новый тренер ФК Спартак
спрос у кого ?
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