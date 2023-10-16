Футболистка ЦСКА Коваленко: «Когда начинала играть, мне говорили: «Иди вари борщи». Сейчас такого нет, спрос на женский футбол растет»
Ксения Коваленко отметила рост популярности женского футбола в России.
«Как ни крути, спрос на женский футбол растет. Раньше даже на финалы Кубка России не ходили у нас зрители. Нужно время для принятия женского футбола. Но отношение к женскому футболу уже поменялось.
Глобальной критики не было, но, когда я только начинала играть в футбол, мне говорили: «Какой футбол тебе? Иди вари борщи». Сейчас уже давно такого нет. У нас не такие большие зарплаты, как в мужском футболе, но они растут постепенно», – сказала футболистка ЦСКА.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Уровень в спорте - вещь относительная. Гораздо важнее то, насколько зритель идентифицирует себя со спортсменом.
А это уже как раз вопрос маркетинга
Кто-нибудь знает?
Там хотя бы 500 тысяч рублей з/п выходит в месяц?