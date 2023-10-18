Деян Кулусевски: «Азар – мой кумир в футболе. Его игра дарила мне счастье»

Деян Кулусевски назвал Эдена Азара своим кумиром.

«Мой кумир в мире футбола – . Он был невероятным игроком и, безусловно, моим любимым футболистом. Я думаю, что футбол – это любовь. Футбол – это любовь, и он дарил мне такое счастье, когда я наблюдал за его игрой, не только мне.

Он был невероятным футболистом, и я помню, как шел в школу и радовался, потому что после уроков был матч с его участием. Дни проходили быстрее, а когда он играл, я просто наслаждался», – сказал хавбек « ».

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