Деян Кулусевски: «Азар – мой кумир в футболе. Его игра дарила мне счастье»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Эден Азар Деян Кулусевски Футбол

Деян Кулусевски назвал Эдена Азара своим кумиром.

«Мой кумир в мире футбола – Эден Азар. Он был невероятным игроком и, безусловно, моим любимым футболистом. Я думаю, что футбол – это любовь. Футбол – это любовь, и он дарил мне такое счастье, когда я наблюдал за его игрой, не только мне.

Он был невероятным футболистом, и я помню, как шел в школу и радовался, потому что после уроков был матч с его участием. Дни проходили быстрее, а когда он играл, я просто наслаждался», – сказал хавбек «Тоттенхэма».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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corazón blanco
Ответ JENNINGS
Гюлеру всего 18 лет, у него с гулькин клюв игр на топ-уровне Кумиры нынешней молодёжи - это, скорее, Мбаппе, Беллингем
Ну почему же, Гюлер для многих молодых ребят в Турции уже кумир и герой, так как он в столь юном возрасте смог пробиться в основной состав Фенербахче и закрепиться в нем, да еще и сверкнуть так, что многие топ-клубы Европы хотели его видеть в своей команде. А Барселона и Мадрид устроили за него настоящие трансферную баталию. А если еще и добьются большого успеха в таком клубе, как Мадрид, так это количество поклонников будет расти в геометрической прогрессии. Чего я ему, собственное говоря и желаю. Конечно для многих сейчас кумиры Мбаппе и Джуд - это понятно, они показывают футбол высочайшего уровня в своем исполнении и благодаря своей игре находятся на волне хайпа, что и логично. Но и такие парни, как Гюлер, тем более в такой стране, как Турция вполне могут быть героями.
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EPLnews
С печалью наблюдал за последними годами карьеры одного из лучших игроков своего поколения
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corazón blanco
Ответ David Aprasidze
Это сколько лет прошло что Азар уже кумир игроков? :(
А, например, молодые Гави, тот же Педри или Гюлер не могут быть у мальчишек лет 13-14 кумирами?
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JENNINGS
Ответ corazón blanco
А, например, молодые Гави, тот же Педри или Гюлер не могут быть у мальчишек лет 13-14 кумирами?
Гюлеру всего 18 лет, у него с гулькин клюв игр на топ-уровне
Кумиры нынешней молодёжи - это, скорее, Мбаппе, Беллингем
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Eden Hazard
Ответ David Aprasidze
Это сколько лет прошло что Азар уже кумир игроков? :(
Я, к примеру, увидел Азара впервые, на левом фланге сборной в матче против России, ему было 19 тогда. Азар зажигал так, что вполне мог приглянуться 10-летнему Кулусевски)
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