Аксель Витцель: «У Азара была фантастическая карьера. Когда игрок часто травмируется, ему тяжело морально»

Аксель Витцель прокомментировал решение Эдена Азара завершить карьеру.

Бывший полузащитник «Челси», « » и сборной завершил карьеру в 32 года.

– объявил о завершении карьеры. Вы хорошо его знаете, как он воспринял годы, проведенные в «Реале»?

– Эден для меня как брат. Мы много лет играли вместе в сборной. Как по мне, он сделал фантастическую карьеру. Но в последние годы все было немного сложнее. Думаю, что он принял это решение, потому что последние два года ему было очень тяжело.

Когда игрок часто травмируется, морально это тяжело. И в конце концов ты должен почувствовать, есть ли у тебя желание продолжать, тренироваться каждый день не только головой, но и телом, – сказал хавбек « ».

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