Аксель Витцель: «У Азара была фантастическая карьера. Когда игрок часто травмируется, ему тяжело морально»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Аксель Витцель Эден Азар Футбол

Аксель Витцель прокомментировал решение Эдена Азара завершить карьеру.

Бывший полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Бельгии завершил карьеру в 32 года. 

Азар объявил о завершении карьеры. Вы хорошо его знаете, как он воспринял годы, проведенные в «Реале»?

– Эден для меня как брат. Мы много лет играли вместе в сборной. Как по мне, он сделал фантастическую карьеру. Но в последние годы все было немного сложнее. Думаю, что он принял это решение, потому что последние два года ему было очень тяжело.

Когда игрок часто травмируется, морально это тяжело. И в конце концов ты должен почувствовать, есть ли у тебя желание продолжать, тренироваться каждый день не только головой, но и телом, – сказал хавбек «Атлетико».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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1 комментарий

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Стахович
Тома Менье.Вот кто сломал его.Партнёр по сборной угробил карьеру лучшего бельгийского футболиста в истории
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