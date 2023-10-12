Нолан хотел бы пригласить Азара на просмотр в «Вест Хэм»: «Эдена времен «Челси» я бы взял. Жаль, что он закончил в 32, думаю, в ближайшие полгода-год ситуация изменится»

Теги Пол Скоулз Алекс Фергюсон Кевин Нолан Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу Эден Азар Футбол

Кевин Нолан не исключает, что Эден Азар возобновит карьеру.

Экс-футболист, входящий в тренерский штаб «Вест Хэма», заявил о готовности пригласить бельгийца на просмотр.

«Да, Азара времен «Челси» я бы взял. Уверен, что если бы он захотел прийти на просмотр, мы бы, конечно, согласились, по крайней мере я. Не знаю насчет главного тренера [Дэвида Мойеса].Но я бы, конечно, хотел его просмотреть. Он провел свои лучшие годы в АПЛ, забил там свои лучшие голы.

Честно говоря, жаль, что он решил закончить в 32 года, потому что с его способностями можно было отыграть на топ-уровне еще несколько лет. Я не удивлюсь, если в ближайшие полгода-год ситуация [с завершением карьеры Азара] немного изменится.

Думаю, что в свои 32 года он расстроен тем, что завершил карьеру. Я помню, как это делал [Пол] Скоулз. Ему потом позвонил сэр Алекс [Фергюсон], и он сказал: «О да, я вернусь». Считаю, что нечто подобное могло бы произойти и с Азаром, потому что кто-то, вероятно, готов сказать: «Давай, приходи и поиграй за нас шесть месяцев», – сказал Нолан.

Азар не лузер, закончивший в 2019-м. Он волшебник, которого будет не хватать

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Val Smith
Нолан - гений!
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Aleksey Dolmatov
Азар времен челси и не пошёл бы в вест хэм
+2
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k1rr
Азара теперь разве что в фильмы Нолана приглашать
+2
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фахитос
Нолан хотел взять его на роль Бэтмена
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k1rr
Ответ Val Smith
Нолан - гений!
Нолон))
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0
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