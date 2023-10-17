Эль-Ненни из «Арсенала» и Мохамед из «Нанта» поставили палестинские флаги на фоне Купола Скалы на юзерпики. Хегази из «Аль-Иттихада» разместил лозунг «Освободите Палестину»

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Несколько игроков сборной Египта поддержали Палестину в конфликте с Израилем.

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни и форвард «Нанта» Мостафа Мохамед сменили юзерпики в твиттере на изображение флага Палестины на фоне Купола Скалы в Иерусалиме. Отметим, что в прошлом сезоне Мостафа Мохамед отказался надевать радужную футболку в поддержку ЛГБТ, за что был оштрафован клубом.

Защитник «Аль-Иттихада» Ахмед Хегази поставил в инстаграме юзерпик с лозунгом «Освободите Палестину».

Ранее сообщалось, что вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах через своего агента сделал пожертвование в пользу жителей сектора Газа. Глава египетского Красного Полумесяца заявил, что футболист и ранее помогал палестинцам финансово.

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52 комментария

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Мадина Уйгурова
Ну и? Не флаг ХАМАСа же, не Аватарки людей с оружием в руках. Святыню свою и флаг Палестины. В чем проблема? Европа и Израиль приравняли всех россиян к террористам и сейчас приравнивают всех палестинцев к террористам.
+35
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Стахович
Израилю после уничтожения больницы будет тяжело
+34
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Zakal
Ответ Денис Давыдов
Комментарий скрыт
ага все везде разбомбили а в больницу самообстрел🤡🤡🤡
+18
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vincere
Здесь удивляет не лицемерие Запада, а то, что исламские страны никак не реагируют. Точнее, реагируют - Египет и Иордания уже отказались принимать палестинских беженцев. Якобы нордый и непоколебимый Иран тоже всё шарики мнёт.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Leon Petov
Освободите Палестину от ХАМАС
от государства террориста израиля
+7
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OldCityFan
Такое чувство, что если даже Израиль убьет все 2 млн палестинецев в секторе газе, всё равно найдутся индивиды, которые будут защищать войну против мирняка
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Sergey Smirnov
Ответ OldCityFan
Такое чувство, что если даже Израиль убьет все 2 млн палестинецев в секторе газе, всё равно найдутся индивиды, которые будут защищать войну против мирняка
А тебя люди защищающие Хамас не удивляют?
Десятки здесть.Которые рассказывают, что Израиль оккупант и Хамас вынудили. Про исконные палестинские земли.

Какая-то странная война против мирняка. Время дали на эвакуацию. Уже кучу хамасовцев ликвидировали.
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arspurs9
Ответ seppblatter@mail.ru
А Аль Джазира в курсе, что им в прямой эфир вставили старое видео?
Думаю да
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seppblatter@mail.ru
Ответ Мадина Уйгурова
произраильские СМИ уже выкладывают прошлогоднее видео с ракетой ХАМАС,мол самм себя разбомбили. при этом сами признают, что половину Газы стерли с лица земли именно они, но больницу не трогали, нет нет нет
Аль джазира произраильское сми👍🏻
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Мадина Уйгурова
Ответ OldCityFan
Такое чувство, что если даже Израиль убьет все 2 млн палестинецев в секторе газе, всё равно найдутся индивиды, которые будут защищать войну против мирняка
самое смешное (и печальное) для меня, что те, кто 2 года кричит о российской агрессии в украине и постил фоточки убитых детей Украины с обвинением России - сейчас смакует уничтожение Израилем мирного населения в газе, отключению воды, фосфору и пишут :еще
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Sergey Smirnov
Ответ Мадина Уйгурова
Эти флаги и лозунг Free Palestine размещали миллионы людей, и что они все террористы? Белла Хадид, Эрик Каниона, Марк Руффало тоже террористы?
Они идиоты.
Надо спросить у них Хамас тоже освободить?
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Sergey Smirnov
Ответ Мадина Уйгурова
Ну и? Не флаг ХАМАСа же, не Аватарки людей с оружием в руках. Святыню свою и флаг Палестины. В чем проблема? Европа и Израиль приравняли всех россиян к террористам и сейчас приравнивают всех палестинцев к террористам.
Когда и где Европа и Израиль приравнивали ВСЕХ россиян к террористам? В фантазиях чьих-то?
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Леван Мкртчян
Ответ Мадина Уйгурова
Ну и? Не флаг ХАМАСа же, не Аватарки людей с оружием в руках. Святыню свою и флаг Палестины. В чем проблема? Европа и Израиль приравняли всех россиян к террористам и сейчас приравнивают всех палестинцев к террористам.
Ну, про "безобидность" сочетания флага на аве( как признака государственности) над святыней , которая де-факто находится на территории города, входящего в состав Израиля -- это конечно такое.
Тут абсолютно понятный милитаристский посыл к деокупации.
Да и категорично отделять Палестину от ХАМАС, тоже затея мало имеющая общее с реальностью. С 2007 года ХАМАС там пользуется поддержкой большинства, во всяком случае проверить обратное невозможно с момента первых выборов и их прихода к власти. Все будет только в виде домыслов о сфабрикованности , давлении и запугивании
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arspurs9
Ответ seppblatter@mail.ru
Ага. Уже видео есть этой ракетки. И это не Израиль)) пыхти
Ты ведь в курсе, что это не свежее видео?)
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Мадина Уйгурова
Ответ Zakal
ага все везде разбомбили а в больницу самообстрел🤡🤡🤡
больница оказалась баптисткая, а не мусульманская, поэтому мажутся.
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Leon Petov
Освободите Палестину от ХАМАС
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Sergey Smirnov
Ответ Мадина Уйгурова
самое смешное (и печальное) для меня, что те, кто 2 года кричит о российской агрессии в украине и постил фоточки убитых детей Украины с обвинением России - сейчас смакует уничтожение Израилем мирного населения в газе, отключению воды, фосфору и пишут :еще
Никто не смакует.
Никто мирное население намеренно не уничтожает.
Даи время на эвакуацию.
Ты бы что сделала после атаки на мирняк в Израиле?
Простила?
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Мадина Уйгурова
Ответ Денис Давыдов
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произраильские СМИ уже выкладывают прошлогоднее видео с ракетой ХАМАС,мол самм себя разбомбили. при этом сами признают, что половину Газы стерли с лица земли именно они, но больницу не трогали, нет нет нет
+6
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Футбол_это_жизнь
Странно, что при этом они выбрали жить и зарабатывать в ненавистной им Европе
Лицемеры!
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Владимир Владимир
Если Штаты смогут уговорить Израиль пойти на встречу Палестине и не дать разразиться войне (а США об этом говорят, видимо, для них это тоже приемлемый вариант) - то, на мой взгляд, это будет то, чего они хотели, и, что продадут своим избирателям от лица демократов и перед выборами у них будет ещё козырь перед Трампом. Другое дело, специально ли допустил это Израиль, или было неожиданностью. Мне кажется, что специально, зная, что Китай проплатит это все и, используя своего человека от лица Палестины, смогут дать им государственность, а заодно, Израиль сохранит лицо, мол, не стали вводить войска в Газу.
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Мадина Уйгурова
Эти флаги и лозунг Free Palestine размещали миллионы людей, и что они все террористы? Белла Хадид, Эрик Каниона, Марк Руффало тоже террористы?
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валя_стакан
Ответ OldCityFan
Такое чувство, что если даже Израиль убьет все 2 млн палестинецев в секторе газе, всё равно найдутся индивиды, которые будут защищать войну против мирняка
Ну да мирные джихадисты из Хамаса
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David Aprasidze
Ответ Денис Давыдов
ну да, пока эти поддерживают якобы Палестину, Египет защищает их самих и их семьи 😄
100%
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Денис Давыдов
Ответ David Aprasidze
Флаги ставить легко, но дикарей в Египет впускать не хочется )
ну да, пока эти поддерживают якобы Палестину, Египет защищает их самих и их семьи 😄
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Sergey Smirnov
Ответ Мадина Уйгурова
Ага, дали целых 24 часа на эвакуацию такого количества народа, что аж в Красном кресте, ООН и ВОЗ подохренели и сказали Израилю, что это невозможно и влечет гуманитарную катастрофу
Тем не менее уже 400 тысяч эвакуировались.
А сколько надо дать? Месяц? Год?
За 24 часа вполне можно собраться.
В России люди и за меньший срок навсегда из страны уезжали.

А вы будете Египту предъявлять и другим арабским странам, что не хотят помочь беженцам? а?
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