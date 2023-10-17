Эль-Ненни из «Арсенала» и Мохамед из «Нанта» поставили палестинские флаги на фоне Купола Скалы на юзерпики. Хегази из «Аль-Иттихада» разместил лозунг «Освободите Палестину»

Несколько игроков сборной Египта поддержали Палестину в конфликте с Израилем.

Полузащитник « » и форвард « » сменили юзерпики в твиттере на изображение флага Палестины на фоне Купола Скалы в Иерусалиме. Отметим, что в прошлом сезоне Мостафа Мохамед отказался надевать радужную футболку в поддержку ЛГБТ, за что был оштрафован клубом.

Защитник « » Ахмед Хегази поставил в инстаграме юзерпик с лозунгом «Освободите Палестину».

Ранее сообщалось, что вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах через своего агента сделал пожертвование в пользу жителей сектора Газа. Глава египетского Красного Полумесяца заявил, что футболист и ранее помогал палестинцам финансово.

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