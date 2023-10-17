Эль-Ненни из «Арсенала» и Мохамед из «Нанта» поставили палестинские флаги на фоне Купола Скалы на юзерпики. Хегази из «Аль-Иттихада» разместил лозунг «Освободите Палестину»
Несколько игроков сборной Египта поддержали Палестину в конфликте с Израилем.
Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни и форвард «Нанта» Мостафа Мохамед сменили юзерпики в твиттере на изображение флага Палестины на фоне Купола Скалы в Иерусалиме. Отметим, что в прошлом сезоне Мостафа Мохамед отказался надевать радужную футболку в поддержку ЛГБТ, за что был оштрафован клубом.
Защитник «Аль-Иттихада» Ахмед Хегази поставил в инстаграме юзерпик с лозунгом «Освободите Палестину».
Ранее сообщалось, что вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах через своего агента сделал пожертвование в пользу жителей сектора Газа. Глава египетского Красного Полумесяца заявил, что футболист и ранее помогал палестинцам финансово.
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Десятки здесть.Которые рассказывают, что Израиль оккупант и Хамас вынудили. Про исконные палестинские земли.
Какая-то странная война против мирняка. Время дали на эвакуацию. Уже кучу хамасовцев ликвидировали.
Надо спросить у них Хамас тоже освободить?
Тут абсолютно понятный милитаристский посыл к деокупации.
Да и категорично отделять Палестину от ХАМАС, тоже затея мало имеющая общее с реальностью. С 2007 года ХАМАС там пользуется поддержкой большинства, во всяком случае проверить обратное невозможно с момента первых выборов и их прихода к власти. Все будет только в виде домыслов о сфабрикованности , давлении и запугивании
Никто мирное население намеренно не уничтожает.
Даи время на эвакуацию.
Ты бы что сделала после атаки на мирняк в Израиле?
Простила?
Лицемеры!
А сколько надо дать? Месяц? Год?
За 24 часа вполне можно собраться.
В России люди и за меньший срок навсегда из страны уезжали.
А вы будете Египту предъявлять и другим арабским странам, что не хотят помочь беженцам? а?