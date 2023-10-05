Беллингем, Хейлунд, Мората и Брума – претенденты на приз игроку недели в ЛЧ

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Брага премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Альваро Мората Брума Джуд Беллингем Расмус Хейлунд Футбол

Стали известны претенденты на приз игроку недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют нападающий Расмус Хейлунд из «Манчестер Юнайтед» (дубль против «Галатасарая»), форвард «Атлетико» Альваро Мората (дубль против «Фейеноорда»), хавбек Джуд Беллингем из «Реала» (гол и пас против «Наполи») и вингер Брума из «Браги» (гол и ассист против «Униона»).

Стоит отметить, что Беллингем второй раз в этом сезоне претендует на приз. Однако в прошлом туре лучшим стал Галено из «Порту».

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14 комментариев

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Iamliam
А как же Мбаппе - видели как он эпично вздохнул и приподнял брови в матче с Ньюкаслом?!
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vincere
Ответ Iamliam
А как же Мбаппе - видели как он эпично вздохнул и приподнял брови в матче с Ньюкаслом?!
Это тянет на ЗМ. Награду поскромнее нужно отдать другому.
+4
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vaniaEee
Ну получается Биллингем
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-1
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Турко Ибрагимов
Беллингем однозначно
у Мораты оба года с офсайда
+2
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войд
Ну тут топарь Белингем)
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0
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Гномович!
И ни одного спотифайца...эххх ушла эпоха Эвребе и Айтекина(((
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Си Эм Панк
Не смотря на поражение МЮ, пусть будет Хейлунд.
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Михо
Мне кажется нужно номинировать игрока команды которая в итоге выиграла и учитывать уровень противостояния. Джуд или Мората по моему
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Беллингем
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madaev
Датчанин был очень хорош
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