Беллингем, Хейлунд, Мората и Брума – претенденты на приз игроку недели в ЛЧ
Стали известны претенденты на приз игроку недели в Лиге чемпионов.
На награду претендуют нападающий Расмус Хейлунд из «Манчестер Юнайтед» (дубль против «Галатасарая»), форвард «Атлетико» Альваро Мората (дубль против «Фейеноорда»), хавбек Джуд Беллингем из «Реала» (гол и пас против «Наполи») и вингер Брума из «Браги» (гол и ассист против «Униона»).
Стоит отметить, что Беллингем второй раз в этом сезоне претендует на приз. Однако в прошлом туре лучшим стал Галено из «Порту».
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