Беллингем, Хейлунд, Мората и Брума – претенденты на приз игроку недели в ЛЧ

Стали известны претенденты на приз игроку недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют нападающий из « » (дубль против «Галатасарая»), форвард « » (дубль против «Фейеноорда»), хавбек из « » (гол и пас против «Наполи») и вингер из «Браги» (гол и ассист против «Униона»).

Стоит отметить, что Беллингем второй раз в этом сезоне претендует на приз. Однако в прошлом туре лучшим стал Галено из «Порту».

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