Матчи Лиги 1 начнутся с минуты молчания в память о жертвах конфликта Израиля и Палестины, убитом во Франции учителе и погибших болельщиках в Бельгии

Теги Лион Марсель Ренн ПСЖ Монако лига 1 Франция происшествия Политика Футбол

Перед матчами Лиги 1 почтут память жертв конфликта Израиля и Палестины.

Матчи 9-го тура Лиги 1 начнутся с минуты молчания в память о жертвах конфликта Израиля и Палестины, убитом во Франции учителе Доминике Бернаре и о погибших от рук террориста болельщиках сборной Швеции в день матча Бельгии.

«Весь французский футбол объединится в эти выходные, чтобы почтить память Доминика Бернара, жертв теракта в Аррасе, двух шведских болельщиков, погибших в день матча Бельгия – Швеция из-за очередного теракта, а также многочисленных невинных жертв трагических событий в Израиле и Палестине», – говорится в заявлении Лиги 1.

Матчи 9-го тура чемпионата Франции пройдут с 20 по 22 октября.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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Andrey Andreev
Совершенно случайно во всем замешана самая мирная из рел...Ой, даже не буду продолжать
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mqh9pzrxgf
Лицемерие оно такое)
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justbored
Ещё бы на спортсе минуту молчания объявить. А можно и сутки.
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Франческо Тотти
Ответ Andrey Andreev
Совершенно случайно во всем замешана самая мирная из рел...Ой, даже не буду продолжать
Самая мирная религия не так давно стерла государственность Ливии, Ирака, Афганистана, пыталась и Сирии. Или это другое? Мирные ребятки бомбили Белград, из сочувствия.
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Pavelaznaurov
Это как??? И жертв и убийц вместе ????? Лицемерие….
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King_X
Ответ Andrey Andreev
Совершенно случайно во всем замешана самая мирная из рел...Ой, даже не буду продолжать
Больные люди замешаны, а не религия
В религии убийство и нанесение вреда - тяжкий грех, путь в ад

P. S Заранее: Не надо в ответе вырывать из контекста фразы, которые относились к тем временам и нападению арабов-немусульман на арабов - мусульман, слова о борьбе с иноверцами относились именно к тем, что нарушили мир и напали. К тому же, террористы/фанатики (не имеющие общего с религией в правильном понимании, а использующие вне контекста иначе интерпретированные в полит целях фразы) даже против нормальных, действительно верующих мусульман, совершают подобные акты, считая тех неверными
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King_X
Ответ Франческо Тотти
Самая мирная религия не так давно стерла государственность Ливии, Ирака, Афганистана, пыталась и Сирии. Или это другое? Мирные ребятки бомбили Белград, из сочувствия.
И сбросила ядерку просто так в маркетинговых целях на Японию
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