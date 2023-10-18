Матчи Лиги 1 начнутся с минуты молчания в память о жертвах конфликта Израиля и Палестины, убитом во Франции учителе и погибших болельщиках в Бельгии
Перед матчами Лиги 1 почтут память жертв конфликта Израиля и Палестины.
Матчи 9-го тура Лиги 1 начнутся с минуты молчания в память о жертвах конфликта Израиля и Палестины, убитом во Франции учителе Доминике Бернаре и о погибших от рук террориста болельщиках сборной Швеции в день матча Бельгии.
«Весь французский футбол объединится в эти выходные, чтобы почтить память Доминика Бернара, жертв теракта в Аррасе, двух шведских болельщиков, погибших в день матча Бельгия – Швеция из-за очередного теракта, а также многочисленных невинных жертв трагических событий в Израиле и Палестине», – говорится в заявлении Лиги 1.
Матчи 9-го тура чемпионата Франции пройдут с 20 по 22 октября.
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В религии убийство и нанесение вреда - тяжкий грех, путь в ад
P. S Заранее: Не надо в ответе вырывать из контекста фразы, которые относились к тем временам и нападению арабов-немусульман на арабов - мусульман, слова о борьбе с иноверцами относились именно к тем, что нарушили мир и напали. К тому же, террористы/фанатики (не имеющие общего с религией в правильном понимании, а использующие вне контекста иначе интерпретированные в полит целях фразы) даже против нормальных, действительно верующих мусульман, совершают подобные акты, считая тех неверными