Матчи Лиги 1 начнутся с минуты молчания в память о жертвах конфликта Израиля и Палестины, убитом во Франции учителе и погибших болельщиках в Бельгии

Перед матчами Лиги 1 почтут память жертв конфликта Израиля и Палестины.

Матчи 9-го тура Лиги 1 начнутся с минуты молчания в память о жертвах конфликта Израиля и Палестины, убитом во Франции учителе Доминике Бернаре и о погибших от рук террориста болельщиках сборной Швеции в день матча Бельгии.

«Весь французский футбол объединится в эти выходные, чтобы почтить память Доминика Бернара, жертв теракта в Аррасе, двух шведских болельщиков, погибших в день матча Бельгия – Швеция из-за очередного теракта, а также многочисленных невинных жертв трагических событий в Израиле и Палестине», – говорится в заявлении Лиги 1.

Матчи 9-го тура чемпионата Франции пройдут с 20 по 22 октября.

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