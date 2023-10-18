Озил об ударе по больнице в секторе Газа: «Есть ли причина сбрасывать бомбы каждый час на невиновных, на детей? Где гуманизм?💔🇵🇸»

Месут Озил высказался об авиаударах Израиля по сектору Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, в результате чего погибли 1 400 человек. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 3 300 человек. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Вчера вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, жертвами атаки стали более 800 человек. Стороны возложили ответственность за удар друг на друга.

«Может ли в этом мире быть причина сбрасывать бомбы каждый день, каждый час на невиновных, особенно на детей, чтобы убить их? Абсолютно точно – нет!

Это просто кошмар. Где же гуманизм, люди?💔🇵🇸», – написал бывший полузащитник « », « » и сборной Германии Озил.

Он также использовал хэштег #освободитеПалестину.

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