Озил об ударе по больнице в секторе Газа: «Есть ли причина сбрасывать бомбы каждый час на невиновных, на детей? Где гуманизм?💔🇵🇸»
Месут Озил высказался об авиаударах Израиля по сектору Газа.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, в результате чего погибли 1 400 человек. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 3 300 человек. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
Вчера вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, жертвами атаки стали более 800 человек. Стороны возложили ответственность за удар друг на друга.
«Может ли в этом мире быть причина сбрасывать бомбы каждый день, каждый час на невиновных, особенно на детей, чтобы убить их? Абсолютно точно – нет!
Это просто кошмар. Где же гуманизм, люди?💔🇵🇸», – написал бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии Озил.
Он также использовал хэштег #освободитеПалестину.
«Нас пытаются заткнуть». Бензема, Озил, Фекир и другие поддержали Палестину
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В 20:14 новость про то, выпустили ракету R160 по Хайфе.
По Хайфе ничего не прилетало.
В 20:23 новость про больницу.
Детей безумно жаль.
Совсем малыши, которые не увидели жизнь.
И "один из обломков" тупо не мог столько людей покрошить. И даже целая их ракета, у нее мощность на порядки меньше.
Не доехал до Питера
В 20:23 новость про ДТП на МКАД
«АААААА РРРЯЯЯЯЯЯ БЛМ ПОГРОМЫ»
В палестине убивают тысячу невинных людей:
«Ну, это они себя сами, да и вообще не мы, да и террористы они все там»
Вот такой вот гуманизм у некоторых стран
Ни разу не видел, чтобы ракета Хамаса оставила повреждений больше, чем сбитие штукатурки или дырка в асфальте.
Но зато десятками видел видосы от ЦАХАЛ, где они складывают многоэтажки