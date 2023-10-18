Озил об ударе по больнице в секторе Газа: «Есть ли причина сбрасывать бомбы каждый час на невиновных, на детей? Где гуманизм?💔🇵🇸»

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Месут Озил высказался об авиаударах Израиля по сектору Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, в результате чего погибли 1 400 человек. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 3 300 человек. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Вчера вечером больница в секторе Газа подверглась ракетному удару, жертвами атаки стали более 800 человек. Стороны возложили ответственность за удар друг на друга.

«Может ли в этом мире быть причина сбрасывать бомбы каждый день, каждый час на невиновных, особенно на детей, чтобы убить их? Абсолютно точно – нет!

Это просто кошмар. Где же гуманизм, люди?💔🇵🇸», – написал бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Германии Озил.

Он также использовал хэштег #освободитеПалестину.

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167 комментариев

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Mbest77
Лицемерно звучит от человека, который поддерживает Эрдогана, который бомбит курдов и поддерживает террористов во всех соседних странах…
+152
-33
+119
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N W
Официальный паблик ХАМАСа:

В 20:14 новость про то, выпустили ракету R160 по Хайфе.

По Хайфе ничего не прилетало.

В 20:23 новость про больницу.
+100
-46
+54
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Domian
Дяди с властью тешат амбиции, простой народ страдает.
Детей безумно жаль.
Совсем малыши, которые не увидели жизнь.
+57
-7
+50
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Alex Filipovich
Этот ариец уже видел что есть даже видео что это за ракета была?
+63
-23
+40
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Shima96
Ответ JuveInMyHeart
Комментарий скрыт
да что ж такое, опять сами себя
+58
-19
+39
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unreality
Ответ N W
Официальный паблик ХАМАСа: В 20:14 новость про то, выпустили ракету R160 по Хайфе. По Хайфе ничего не прилетало. В 20:23 новость про больницу.
Только есть видео прилёта, на котором характерный свист бомбы, а шума ракеты вообще нет. Да и нет у них таких мощных ракет, там разнесло то конкретно. На 99% это Израиль, тем более они уже били по этой больнице.
+54
-27
+27
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Дренажная вода 4
Уже апдейт пришел, больницу взорвали сами исламисты. Так что пусть теперь протестующие вчера агрятся на своих же собратьев.
+60
-34
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Lionel Van Damme
Ответ Raya
Сейчас прибегут и скажут, это Хамас. А мы видели удаленный твит Израильского министра, где он с восторгом пишет «это мы». Потом поняли, что не все оценят и удалил
А мы видели прямой эфир альджазиры, где ракета сбивается с курса и падает. От 17 октября, прям за неск минут до трагедии.
+56
-31
+25
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hala18
Ответ N W
Официальный паблик ХАМАСа: В 20:14 новость про то, выпустили ракету R160 по Хайфе. По Хайфе ничего не прилетало. В 20:23 новость про больницу.
Может потому что 95 процентов ракет сбивает ПВО Израиля? И эту ракету они сбили может?
+31
-9
+22
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#SharkTeam
Ответ Нұржан
Есть видео, где видно что стреляют с территории Газы в сторону Израиля. Но выпущенная ракета палестинцев падает на них самих, а один из обломков падает на здание больницы.
чел, обломки не приводят к таким последствиям. Прилетела нормальная бомба куда ее и кидали. Когда поняли что как-то негуманно, начали искать че можно под фейк склеить) Ну хамас много ракет пускает, может по остальным домам в Газе тоже это они все? Евреи еще не научились такой монтаж лепить?
+50
-28
+22
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SadButTrue
Прикольно будет, когда появятся неопровержимые доказательства, что на больницу свалилась кустарная палестинская ракета, запущенная высокообразованными выпускниками ракетных университетов сектора Газа, а злобная израильская военщина здесь не причем.
+46
-26
+20
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Sergey Goncharov
Ответ Нұржан
Есть видео, где видно что стреляют с территории Газы в сторону Израиля. Но выпущенная ракета палестинцев падает на них самих, а один из обломков падает на здание больницы.
Видео это за 22 год.
И "один из обломков" тупо не мог столько людей покрошить. И даже целая их ракета, у нее мощность на порядки меньше.
+28
-12
+16
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Дренажная вода 4
Ответ rcdgkwhyxj
Комментарий скрыт
Зачем их очернять, если они с этим сами прекрасно справляются. Может быть стоит перестать устраивать терракты, создавать террористические организации и т.д., тогда будут считать за людей.
+19
-6
+13
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Raya
Сейчас прибегут и скажут, это Хамас. А мы видели удаленный твит Израильского министра, где он с восторгом пишет «это мы». Потом поняли, что не все оценят и удалил
+52
-41
+11
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#SharkTeam
Ответ N W
Официальный паблик ХАМАСа: В 20:14 новость про то, выпустили ракету R160 по Хайфе. По Хайфе ничего не прилетало. В 20:23 новость про больницу.
Это даже не уровень известной американской пробирки на совбезе ООН)
+12
-2
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#SharkTeam
Ответ N W
Официальный паблик ХАМАСа: В 20:14 новость про то, выпустили ракету R160 по Хайфе. По Хайфе ничего не прилетало. В 20:23 новость про больницу.
В 20:14 из Москвы выехал грузовик
Не доехал до Питера
В 20:23 новость про ДТП на МКАД
+12
-2
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Мягкий бананчик Месси
В Америке умирает один темнокожий:
«АААААА РРРЯЯЯЯЯЯ БЛМ ПОГРОМЫ»
В палестине убивают тысячу невинных людей:
«Ну, это они себя сами, да и вообще не мы, да и террористы они все там»

Вот такой вот гуманизм у некоторых стран
+55
-45
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Мягкий бананчик Месси
Ответ Ришад Хайруллин
Комментарий удален модератором
Я чекнул.
Ни разу не видел, чтобы ракета Хамаса оставила повреждений больше, чем сбитие штукатурки или дырка в асфальте.
Но зато десятками видел видосы от ЦАХАЛ, где они складывают многоэтажки
+11
-2
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Vadim Larin
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Сами по себе атакуют, шарманка со времен Украины не изменилась 😃
+11
-2
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Wesley
Этот вопрос он своим попавшим по госпиталю дружкам из ХАМАС адресовал, я правильно понял?
+27
-18
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Andrey Bokov
Ответ SadButTrue
Прикольно будет, когда появятся неопровержимые доказательства, что на больницу свалилась кустарная палестинская ракета, запущенная высокообразованными выпускниками ракетных университетов сектора Газа, а злобная израильская военщина здесь не причем.
с сопредельной территории так и пишут уже 10 лет. для западного обывателя канает.
+15
-6
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VictorVallecano
Ответ Alexander Baranov
Позор Израилю
Тот случай, когда фамилия соответствует ее обладателю.
+19
-11
+8
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Andrey Bokov
Ответ Shima96
да что ж такое, опять сами себя
все по канонам))) наверное клоун позвонил, подсказал что и как
+8
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Sergey Goncharov
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Нет у них ракет такой мощности.
+10
-2
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R Air
Есть видео и фото что в больницу даже не попало, а горело что-то на стоянке возле. И да, где эти 500-800 трупов?
+12
-5
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