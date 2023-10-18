Тренер Швеции о теракте в Брюсселе: «Это сумасшествие – шведов в желтых футболках преследовал человек с автоматом. Все гораздо серьезнее, чем отмена игры. Это слишком хреново»

Теги Сборная Бельгии по футболу происшествия Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Янне Андерссон Футбол

Главный тренер сборной Швеции высказался о теракте в Бельгии.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего вчера утром.

«Не нам стоит жаловаться в этой ситуации. Погибли люди, шведские болельщики. Это самое ужасное. Мы были в безопасности внутри стадиона и уехали оттуда с большим полицейским сопровождением. Но мы испытывали огромное беспокойство за всех остальных шведов в Брюсселе. Так что в этом смысле нас нужно жалеть меньше всего. Нам не удалось провести футбольный матч, но с этим можно смириться. Погибли другие люди.

Мне сообщили об этом в подтрибунном помещении. Им пришлось повторять все несколько раз. Сначала я не понимал масштабов всего этого. Но когда я разобрался, стало очевидно, что мы больше не будем играть. Наших болельщиков застрелили. Это слишком хреново. Извините за выражение, но это слишком хреново.

Это был мой «рекордный матч в сборной». Теперь от этого не осталось ни следа. Я никогда не буду пересматривать эту игру. Она всегда будет ассоциироваться с этим чрезвычайно трагическим событием.

Я много думал в течение дня. Как это случилось со Швецией, что кто-то гоняется за шведами в футболках национальной сборной? Все гораздо серьезнее, чем отмена игры».

О том, что террорист выбрал своей целью именно шведских болельщиков

– В данном случае, очевидно, так оно и было. Это делает ситуацию еще хуже. Иногда это совпадение, но сейчас шведов в желтых футболках преследовал человек с автоматом. Это сумасшествие... Я не знаю, какие последствия это может иметь в будущем.

– Идет дискуссия о том, смогут ли болельщики спокойно носить носить форму национальной команды за границей. Как вы на это смотрите?

– Это очень сложно. Стоит ли рисковать своей жизнью? Если нет, то значит ли это, что ты больше не сможешь носить эту одежду?

В то же время мы хотим, чтобы силы добра восторжествовали. Я сам бывал на матчах сборной до того, как стал тренером национальной команды. По-моему, приятно носить футболку наших цветов. В этом есть своя гордость. Так что не нужно отступать перед силами зла.

Но в то же время мы должны понимать, что происходит во внешнем мире. Есть эксперты, которые знают лучше, но у меня много мыслей по этому поводу, – сказал Янне Андерссон.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Александр Бялт
удивляться этому после акций сожжения Корана в Стокгольме... ни в коем случае не оправдываю, но думаю мало кто удивился таким последствиям. хотя то, что этому не удивляются - уже само по себе страшно
+10
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Wizard Harry
А по вчерашней ракете в госпиталь? Есть мысли? Или на это плевать?
Лицемерная европка.
+6
-3
+3
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David Aprasidze
Культурное обогащение
+3
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bestttttttofthebest
Все наладится и будет хорошо)
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Растиньяк
мир розовых пони детектед
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