Клубы АПЛ намерены поддержать своих игроков из сборных Швеции и Бельгии в связи с убийством фанатов в Брюсселе
Клубы АПЛ поддержат игроков Швеции и Бельгии на фоне убийства фанатов в Брюсселе.
Напомним, 16 октября в центре Брюсселя были застрелены двое болельщиков сборной Швеции, еще один человек был ранен. В связи с терактом матч сборных Бельгии и Швеции в рамках отбора на Евро-2024 был прерван по инициативе игроков. Полиция ликвидировала нападавшего утром следующего дня.
Как сообщает Daily Mail, клубы АПЛ готовы оказать поддержку своим игрокам, принимавшим участие в матче. Команды намерены обсудить события в Брюсселе с игроками, чтобы понять, в какой помощи они нуждаются. В случае необходимости клубы могут привлечь для оказания психологической помощи профессиональных специалистов.
Отмечается, что на данный момент неизвестно, когда игроки вернутся в расположение своих клубов.
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