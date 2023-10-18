Клубы АПЛ намерены поддержать своих игроков из сборных Швеции и Бельгии в связи с убийством фанатов в Брюсселе

Клубы АПЛ поддержат игроков Швеции и Бельгии на фоне убийства фанатов в Брюсселе.

Напомним, 16 октября в центре Брюсселя были застрелены двое болельщиков сборной Швеции, еще один человек был ранен. В связи с терактом матч сборных и в рамках отбора на Евро-2024 был прерван по инициативе игроков. Полиция ликвидировала нападавшего утром следующего дня.

Как сообщает Daily Mail, клубы готовы оказать поддержку своим игрокам, принимавшим участие в матче. Команды намерены обсудить события в Брюсселе с игроками, чтобы понять, в какой помощи они нуждаются. В случае необходимости клубы могут привлечь для оказания психологической помощи профессиональных специалистов.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, когда игроки вернутся в расположение своих клубов.

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