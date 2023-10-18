Клубы АПЛ намерены поддержать своих игроков из сборных Швеции и Бельгии в связи с убийством фанатов в Брюсселе

Теги премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу происшествия Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Клубы АПЛ поддержат игроков Швеции и Бельгии на фоне убийства фанатов в Брюсселе.

Напомним, 16 октября в центре Брюсселя были застрелены двое болельщиков сборной Швеции, еще один человек был ранен. В связи с терактом матч сборных Бельгии и Швеции в рамках отбора на Евро-2024 был прерван по инициативе игроков. Полиция ликвидировала нападавшего утром следующего дня.

Как сообщает Daily Mail, клубы АПЛ готовы оказать поддержку своим игрокам, принимавшим участие в матче. Команды намерены обсудить события в Брюсселе с игроками, чтобы понять, в какой помощи они нуждаются. В случае необходимости клубы могут привлечь для оказания психологической помощи профессиональных специалистов.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, когда игроки вернутся в расположение своих клубов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Бред
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty Novikoff
Клубы АПЛ поддержат игроков Швеции и Бельгии на фоне убийства фанатов в Брюсселе и подарят каждому из них по Корану.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ T622222
Бред
Всего лишь очередная формальность на публику
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий