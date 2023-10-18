Первак о конфликте в «Спартаке»: «Соболев ведет себя неправильно, мужчина должен быть другим. Джикия мне импонирует больше»
Юрий Первак назвал Александра Соболева конфликтным футболистом.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, а также за игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере», после чего Абаскаль отстранил его.
«Не разбираясь в ситуации, просто так решить, кто прав, а кто виноват, нельзя. Не может быть всегда прав тренер или футболист, причина у этого конфликта явно есть.
Соболев сам по себе конфликтный футболист. Я не фанат Соболева, он мне не импонирует, потому что ведет себя неправильно. В моем представлении мужчина должен быть другим. Не люблю таких футболистов.
Мне больше нравится Георгий Джикия. Очень харизматичный человек, за которым пойдут футболисты «Спартака». Слабо верится, что пойдут за Соболевым», – сказал бывший генеральный директор «Спартака».
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Чтобы заткнуть всю эту сегодняшнюю джикию перваков мостовых и всякой другой чешуи!