Первак о конфликте в «Спартаке»: «Соболев ведет себя неправильно, мужчина должен быть другим. Джикия мне импонирует больше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Юрий Первак Георгий Джикия Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Юрий Первак назвал Александра Соболева конфликтным футболистом.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, а также за игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере», после чего Абаскаль отстранил его.

«Не разбираясь в ситуации, просто так решить, кто прав, а кто виноват, нельзя. Не может быть всегда прав тренер или футболист, причина у этого конфликта явно есть.

Соболев сам по себе конфликтный футболист. Я не фанат Соболева, он мне не импонирует, потому что ведет себя неправильно. В моем представлении мужчина должен быть другим. Не люблю таких футболистов.

Мне больше нравится Георгий Джикия. Очень харизматичный человек, за которым пойдут футболисты «Спартака». Слабо верится, что пойдут за Соболевым», – сказал бывший генеральный директор «Спартака».

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11 комментариев

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Тиджани Бабангида
Соболев - пустышка,возомнившая о себе лишнего. Абаскаль должен поставить его на место
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Wiley Fox
Жжикия: "Первак или чача? Выбираю глушаковский магарыч"
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Очки Дани Алвеса
О да! Другое дело просто через агента вбросы делать. А так вообще не конфликтный!
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Spaten
Первак кстати крутую команду собрал , может быть даже сильнее той которая чемпионом стала
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Архитектор Мендисабаль
Не первак, а самогон одинарного перегона
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Олег Олег
Абаскаль стань чемпионом!
Чтобы заткнуть всю эту сегодняшнюю джикию перваков мостовых и всякой другой чешуи!
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Пикачу82
Соболев корешь Хинкала и помогает ему слить тренера. Ответ прост.
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interested
О чём разговор?! На то он и Георгий Победоносец! )
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валя_стакан
Дельфин и Аджикия сюжет этой песни твоя подсказала гитаара...
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pogbadrogba
Ответ Пикачу82
Соболев корешь Хинкала и помогает ему слить тренера. Ответ прост.
«Корешь» 😂😂😂
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