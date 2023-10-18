ЦСКА пошутил о конфликте Абаскаля и Соболева: «Хороший завтрак – залог успешной тренировки😏»
ЦСКА пошутил на тему конфликта Александра Соболева и Гильермо Абаскаля.
Напомним, главный тренер «Спартака» отстранил Соболева от тренировок. Сообщалось, что между ними произошел конфликт. Инсайдер Иван Карпов заявил, что Абаскаль, в частности, был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.
«Хороший завтрак – залог успешной тренировки», – написали представители пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале выложив фотографии с тренировки команды.
Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?
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