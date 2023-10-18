Губерниев о конфликте в «Спартаке»: «Кто-то должен будет остаться без завтраков насовсем – либо Абаскаль, либо Соболев. В команду Гильермо я не верю»

Теги Спартак Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о конфликте в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

– Хочется понять, зачем Абаскаль все время приглашает Соболева на завтрак. Александр любит завтракать с женой, это странное отношение тренера. Завтраки – дело интимное. Александру, наверное, нравится с женой завтракать.

Мне кажется, боливар не выдержит двоих, кто-то должен будет остаться без завтраков в «Спартаке» насовсем. Либо Абаскаль, либо Соболев – только и всего.

– Не думаете, что игроки с российским паспортом устроят саботаж в «Спартаке»?

– Могут. Если они сожрут Абаскаля, то «Спартак» не повторит путь Леонида Слуцкого с «Рубином», когда команда выписывала кредит доверия тренеру, а потом благополучно вылетела. Если Абаскаль уйдет, далеко не факт, что «Спартак» продолжит поступательное движение вверх. Есть опасность вылета, с моей точки зрения. Посмотрим, как карта ляжет. В «Спартак» Абаскаля я не верю, независимо от того, присутствует ли на завтраках Соболев, – сказал Губерниев.

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12 комментариев

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Savarona25
Не важно в чем там причина конфликта, но ни разу не было позитивным, когда клуб вставал на строну игрока в конфликте с тренером. Задача тренера - тренировать и отвечать за результат, задача игрока - подчиняться, поддерживать оптимальную форму и играть. Тем более что Соболев в последнее время сам далеко не пример для подражания.
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Ностальгическое Дерьмо
Черчесов: завтраков не будет ни у кого, а вот утренние приемы пищи это уже другое дело
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Cst Cap
Придёт Стас и выдаст сухпайки, ибо некогда будет жрать, придётся маршировать
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тренер решает каким будет распорядок дня для игроков и каждый игрок должен это принимать...Соболев в данном случае не прав в вопросе отсутствия на командных завтраках...если не готов посещать командные завтраки и следовать распорядку, то жди гнева тренера и Абаскаль в данном случае прав, но с учётом кадровой ситуации вероятно должен мириться с таким поведением...
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Никому_никабельный
Петросян конечно из губера так себе..
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Receptik
Теперь губу от биатлона отстранили и он стал «супер экспертом «?!!!
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Тиджани Бабангида
Губерниев пытался острить,но получилась убогая белиберда
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dimur
Не верит он. Тоже мне Станиславский.
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Олег Олег
Похоже не завтракают вместе ещё Зобнин и два темненьких нападающих,которых отправили в аренду.Больше всех кушает Дуарте.
Так вот зачем подставил своих неумных друзей Соболева и Зобнина Джикия , чтобы кушать за них.
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Spaten
Черчесов:
6.00 -Подъем.
6.10 -Зарядка.
7.00- Утренний осмотр.
7.10- Завтрак.
7.20- Развод на занятия.
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Ответ Savarona25
Не важно в чем там причина конфликта, но ни разу не было позитивным, когда клуб вставал на строну игрока в конфликте с тренером. Задача тренера - тренировать и отвечать за результат, задача игрока - подчиняться, поддерживать оптимальную форму и играть. Тем более что Соболев в последнее время сам далеко не пример для подражания.
именно, в данном конфликте тренер прав, есть чёткий распорядок который без уважительной причины не имеет право пропускать игрок, не изменит Соболь отношения такого, то вероятно ему будут искать замену...
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redwhiteteam
Ответ Savarona25
Не важно в чем там причина конфликта, но ни разу не было позитивным, когда клуб вставал на строну игрока в конфликте с тренером. Задача тренера - тренировать и отвечать за результат, задача игрока - подчиняться, поддерживать оптимальную форму и играть. Тем более что Соболев в последнее время сам далеко не пример для подражания.
Да.
Глушаков
Аленичев
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