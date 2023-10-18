Губерниев о конфликте в «Спартаке»: «Кто-то должен будет остаться без завтраков насовсем – либо Абаскаль, либо Соболев. В команду Гильермо я не верю»
Дмитрий Губерниев высказался о конфликте в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.
Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
– Хочется понять, зачем Абаскаль все время приглашает Соболева на завтрак. Александр любит завтракать с женой, это странное отношение тренера. Завтраки – дело интимное. Александру, наверное, нравится с женой завтракать.
Мне кажется, боливар не выдержит двоих, кто-то должен будет остаться без завтраков в «Спартаке» насовсем. Либо Абаскаль, либо Соболев – только и всего.
– Не думаете, что игроки с российским паспортом устроят саботаж в «Спартаке»?
– Могут. Если они сожрут Абаскаля, то «Спартак» не повторит путь Леонида Слуцкого с «Рубином», когда команда выписывала кредит доверия тренеру, а потом благополучно вылетела. Если Абаскаль уйдет, далеко не факт, что «Спартак» продолжит поступательное движение вверх. Есть опасность вылета, с моей точки зрения. Посмотрим, как карта ляжет. В «Спартак» Абаскаля я не верю, независимо от того, присутствует ли на завтраках Соболев, – сказал Губерниев.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Так вот зачем подставил своих неумных друзей Соболева и Зобнина Джикия , чтобы кушать за них.
6.00 -Подъем.
6.10 -Зарядка.
7.00- Утренний осмотр.
7.10- Завтрак.
7.20- Развод на занятия.
Глушаков
Аленичев