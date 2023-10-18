Губерниев о конфликте в «Спартаке»: «Кто-то должен будет остаться без завтраков насовсем – либо Абаскаль, либо Соболев. В команду Гильермо я не верю»

Дмитрий Губерниев высказался о конфликте в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

– Хочется понять, зачем Абаскаль все время приглашает Соболева на завтрак. Александр любит завтракать с женой, это странное отношение тренера. Завтраки – дело интимное. Александру, наверное, нравится с женой завтракать.

Мне кажется, боливар не выдержит двоих, кто-то должен будет остаться без завтраков в «Спартаке» насовсем. Либо Абаскаль, либо Соболев – только и всего.

– Не думаете, что игроки с российским паспортом устроят саботаж в «Спартаке»?

– Могут. Если они сожрут Абаскаля, то «Спартак» не повторит путь Леонида Слуцкого с «Рубином», когда команда выписывала кредит доверия тренеру, а потом благополучно вылетела. Если Абаскаль уйдет, далеко не факт, что «Спартак» продолжит поступательное движение вверх. Есть опасность вылета, с моей точки зрения. Посмотрим, как карта ляжет. В «Спартак» Абаскаля я не верю, независимо от того, присутствует ли на завтраках Соболев, – сказал Губерниев.

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