Валерий Карпин: «У Джикии не лучший момент в карьере. Такое бывает»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Георгий Джикия Футбол

Валерий Карпин высказался о ситуации с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

– У вас есть понимание, что происходит с Джикией – в «Спартаке» потерял место в основе, в сборной ошибается?

– Наверное, не лучший момент в его карьере. Что происходит? Ничего. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов.

– Вы обсуждали с ним эту ситуацию?

– Разговаривали, да.

– Правильно понимаю, что капитанская повязка Георгию – это был своеобразный жест поддержки?

– Правильно понимаете, – сказал тренер сборной России.

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4 комментария

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Гриша
Ответ <CRISTIANO>
Ни одной поддержки Джикии не видел в комментариях. Все парня уничтожают, хотя первый момент такой в карьере у него.
Сам виноват что с таким пузом еле ходит
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Ответ <CRISTIANO>
Ни одной поддержки Джикии не видел в комментариях. Все парня уничтожают, хотя первый момент такой в карьере у него.
какая поддержка, после его игры и слов его агента в адрес партнёра по команде, почему не заткнул агента в тот же день, многие бы это оценили...
+2
0
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поддержал игрока, игрок ответил привозом...Спартак не тупи, заканчивай трудовые отношения, наилучший момент стать сильнее!
+1
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