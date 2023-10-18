Валерий Карпин: «У Джикии не лучший момент в карьере. Такое бывает»
Валерий Карпин высказался о ситуации с защитником «Спартака» Георгием Джикией.
– У вас есть понимание, что происходит с Джикией – в «Спартаке» потерял место в основе, в сборной ошибается?
– Наверное, не лучший момент в его карьере. Что происходит? Ничего. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов.
– Вы обсуждали с ним эту ситуацию?
– Разговаривали, да.
– Правильно понимаю, что капитанская повязка Георгию – это был своеобразный жест поддержки?
– Правильно понимаете, – сказал тренер сборной России.
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