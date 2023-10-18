Скалони о дубле Месси: «Главное – чтобы Лео был здоров. Что касается игрового времени, он решает сам»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Сборная Перу по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Скалони высказался о победе над Перу и игре Лионеля Месси.

36-летний форвард «Интер Майами» сделал дубль за сборную Аргентины в игре отборочного турнира к ЧМ-2026 с Перу (2:0).

«Самое главное – чтобы Месси был здоров. Что касается игрового времени на поле, он это решает сам.

Команда давно понимает Месси, это приносит ему пользу, он чувствует себя комфортно. Надеюсь, Лео будет играть как можно дольше, потому что все рады видеть его на поле.

Футболисты сборной Перу никогда не сдаются. В последних отборочных турнирах они плохо начинали, но выходили в плей-офф. У них хорошие игроки.

Мы собираемся и дальше играть так. Соперники будут усложнять нам задачу, но мы всегда будем действовать в этой же манере.

Приятно видеть ребят такими, они поняли мое послание: футбол продолжается, жизнь продолжается, и мы должны продолжать соревноваться.

Желание продолжать побеждать, не останавливаться – это лучше всего. Это важно в каждой команде, тем более в сборной», – сказал главный тренер сборной Аргентины Скалони.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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15 комментариев

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VERBLYUD
Кстати, Месси провел свой 50-й матч под руководством Скалони. В этих матчах он забил 41 гол, сделал 14 ассистов и выиграл все со сборной. А ведь, когда Скалони стал тренером сборной, Месси уже был возрастным игроком, кто бы мог тогда подумать, что последние годы карьеры Лео в сборной будут такими успешными)
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+16
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Zed_patriot
Месси футбольный эталон, абсолютная величина
+16
-4
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marshalericsson1357
Крутой мужик. Аргам очень повезло с тренером, состав у них до этого, пожалуй, даже более грозный был по именам, но вот результаты были куда скромнее.
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Отец Абду
Аргентина во главе Скалони провела 65 матчей и проиграла всего 5 раз ( дважды бразильцам, саудитам, колумбийцем и ещё одна сборная, забыл просто), а в последних 51 встречах у Аргентины всего 1 поражение и 36 - матчевая беспроигрышная серия + ЧМ, Копа Америка, Финалиссима за полтора года:)
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Domian
Ответ marshalericsson1357
Крутой мужик. Аргам очень повезло с тренером, состав у них до этого, пожалуй, даже более грозный был по именам, но вот результаты были куда скромнее.
Там весь тренерский штаб крут - Скалони, Аймар, Айала, Вальтер Самуэль.
Скалони конечно локомотив всех перемен в сборной.
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Отец Абду
Ответ VERBLYUD
Кстати, Месси провел свой 50-й матч под руководством Скалони. В этих матчах он забил 41 гол, сделал 14 ассистов и выиграл все со сборной. А ведь, когда Скалони стал тренером сборной, Месси уже был возрастным игроком, кто бы мог тогда подумать, что последние годы карьеры Лео в сборной будут такими успешными)
Те самые слова Марадоны о Скалони: "У сборной Аргентины есть мальчик Лионель Скалони, который не виноват в том, что его назначили. Проблема в том, что он почувствует себя тренером и захочет поехать на ЧМ. С ним можно поехать на ЧМ по мотогонкам, а не по футболу"
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Funny lepka
Месси и Роналду легенды.Круто, что они еще играют и радуют нас
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marshalericsson1357
Возможно мы наблюдаем становление топ тренера на долгие годы, может далее и клуб возглавит
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clausevenzzz
Не удивлюсь если Аргентина вновь выиграет Копу Америку
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Я Гражданин Мира
Ответ marshalericsson1357
Крутой мужик. Аргам очень повезло с тренером, состав у них до этого, пожалуй, даже более грозный был по именам, но вот результаты были куда скромнее.
Совершенно верно.
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JURAVLI
Скалони уже легенда аргентинского футбола. Но вчера в матче с Перу переживал так, будто ничего со сборной ещё не выиграл))
настоящий патриот
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trav
Как так? В клубе практически на костылях передвигался месяц, а тут произошло чудесное преображение. В который раз
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