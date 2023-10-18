Скалони о дубле Месси: «Главное – чтобы Лео был здоров. Что касается игрового времени, он решает сам»

Лионель Скалони высказался о победе над Перу и игре Лионеля Месси.

36-летний форвард « » сделал дубль за сборную Аргентины в игре отборочного турнира к ЧМ-2026 с Перу (2:0).

«Самое главное – чтобы был здоров. Что касается игрового времени на поле, он это решает сам.

Команда давно понимает Месси, это приносит ему пользу, он чувствует себя комфортно. Надеюсь, Лео будет играть как можно дольше, потому что все рады видеть его на поле.

Футболисты сборной никогда не сдаются. В последних отборочных турнирах они плохо начинали, но выходили в плей-офф. У них хорошие игроки.

Мы собираемся и дальше играть так. Соперники будут усложнять нам задачу, но мы всегда будем действовать в этой же манере.

Приятно видеть ребят такими, они поняли мое послание: футбол продолжается, жизнь продолжается, и мы должны продолжать соревноваться.

Желание продолжать побеждать, не останавливаться – это лучше всего. Это важно в каждой команде, тем более в сборной», – сказал главный тренер сборной Аргентины Скалони.

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