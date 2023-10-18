Месси забил 106-й гол за сборную. До Даеи 3 мяча, до Роналду – 21

Лионель Месси забил 105-й и 106-й голы за сборную Аргентины.

36-летний форвард « » сделал дубль в игре отборочного турнира к ЧМ-2026 с (2:0).

приблизился ко второму бомбардиру сборных в истории – у иранца 109 голов.

Рекордсмен Криштиану Роналду забил 127 голов за сборную Португалии.

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