Месси забил 106-й гол за сборную. До Даеи 3 мяча, до Роналду – 21

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Перу по футболу Али Даеи квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил 105-й и 106-й голы за сборную Аргентины.

36-летний форвард «Интер Майами» сделал дубль в игре отборочного турнира к ЧМ-2026 с Перу (2:0).

Месси приблизился ко второму бомбардиру сборных в истории – у иранца Али Даеи 109 голов.

Рекордсмен Криштиану Роналду забил 127 голов за сборную Португалии.

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47 комментариев

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Dexter Morgan
Хорошо, что мы живём в эпоху Роналду и Месси. Практически на наших глазах все мировые рекорды были побиты этими двумя легендами.
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Александр Северный
Ответ DanielCarvalho
до Роналду как до луны, впрочем ничего нового
как и Рональду до победы на ЧМ))
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atomio
великого сравнивают с великими.

Месси сравнивают всегда с Пеле/Марадоной.

А португальскую клубнику всегда сравнивали только с Месси. Хотя логично сравнивать его с людьми типа Герда Мюллера
+14
-11
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bulka333
до того, как фруктовый король побил рекорд Даеи- о нем никто и не знал. точно также быстро забудут и литовского страйкера лихтенштейнского посола. а Месси войдёт в историю как величайший игрок всех времен
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Domian
Ответ Messi228007SHREK
человек открылся перед тобой, а ты тоkсичный фаn пeнду👻, сразу говорить что Месси 2, нет ,ЧМ покончило эту борьбу, Месси на вершине и точка.🥰
Ответ ромке:
18.12.2022 дебаты официально завершены.
Никто сейчас не спорит о Месси и роналду.
У Лео спор за корону с Пеле.
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Роман
Ответ Dexter Morgan
В этом и отличие Роналду от Месси. Он в любом клубе даёт результат. И в сборной это делает. А с Месси надо дружить, правильного тренера для его команд подбирать, тактику под него выстраивать, правильный темп. И вся команда должна за него пахать. Это не отменяет его величия, просто Роналду сильнее. А Месси второй. И никого рядом нет.
Роналду слабее как бомбардир и слабее как плеймейкер, слабее как дриблер. Угробил Ювентус, разнылся в МЮ вот тебе факты. И да, у лучшего футболиста за всю историю будет скоро 8 ЗМ.
Радуйся пенкам и добиванию в пустые как кумир!
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da her@s@nim
Ответ Dexter Morgan
Месси будет вторым. Это справедливо.
А почему справедливо?)
С твоей стороны это как утешительный приз для Роналду ?)
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Борис Александрович
Ответ Dexter Morgan
Хорошо, что мы живём в эпоху Роналду и Месси. Практически на наших глазах все мировые рекорды были побиты этими двумя легендами.
Обиженка Ромашка ограничила ответы ,ахахахах.
У меня девушка ,а с тЬОлки вылез ты )
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gudvinbrok@gmail.com
Ну играл бы Месси в Европе, то были бы и Люксембурги и Лихтенштейны как у великого короля Люксембургского, который половину своих голов, а то и больше набил на карликах.
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Dexter Morgan
Ответ da her@s@nim
А почему справедливо?) С твоей стороны это как утешительный приз для Роналду ?)
Ты о чём? Месси уж точно заслуживает обойти иранца. Я про это. Кстати, изначально никто не гарантировал, что Роналду и Месси столько забьют. Это дань уважения. Я понимаю, что на спортсе тут дети, которые уважают Месси, но терпеть не могут Роналду. Я фанат Роналду, но очень уважаю Месси. Как уважал Роналдиньо, например, будучи фанатом Реала.
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Dexter Morgan
Ответ Мукунку хороший
Месси всегда живой.. Месси всегда второй..
Достойный уровень.
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Dexter Morgan
Ответ Роман
Роналду слабее как бомбардир и слабее как плеймейкер, слабее как дриблер. Угробил Ювентус, разнылся в МЮ вот тебе факты. И да, у лучшего футболиста за всю историю будет скоро 8 ЗМ. Радуйся пенкам и добиванию в пустые как кумир!
Бред. Роналду сам много голевых отдал. А в качестве бомбардира Роналду сильнее. Хотя играл долгие годы вингера. А Месси был ложной девяткой и правым вингером.
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Booligan
Ответ Artem Piatkov
Роналду не догонит Да и в официальных матчах за сборную у Роналду 107+25, тогда как у Месси - 57+37 Разница колоссальная
Роналду мог бы назабивать и 150, если бы не проблемы с весом и коленями, уникальный был форвард, влюблял в себя стадионы. А какие 2 гола положил самому Кану в финале чемпионата мира?
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Messi228007SHREK
Ответ Роман
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человек открылся перед тобой, а ты тоkсичный фаn пeнду👻, сразу говорить что Месси 2, нет ,ЧМ покончило эту борьбу, Месси на вершине и точка.🥰
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Dexter Morgan
Ответ Александр Северный
как и Рональду до победы на ЧМ))
Так говорите, будто Месси сам выиграл.
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Я Гражданин Мира
Ответ Роман
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Я думаю даже настоящие фанаты Роналду с вами не согласиться.
Он вообще то Чемпион мира
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Я Гражданин Мира
Ответ Dexter Morgan
Ну да, а топовые европейские и средние европейские сборные не в счёт. Уровень футбола в Европе выше,чем в других частях света. Условная Словакия сильнее ваших Эквадоров, Перу и прочих. Кстати, даже страны-карлики в футбол лучше стали играть. Тот же Лихтенштейн сильнее, чем лет 15-20 назад. Исландия вообще на другом уровне играет. Бразилия и Аргентина вообще в Южной Америке могут себе позволить не напрягаться, иногда и в стыки отправляются, потому что точно знают, что пройдут. В Европе такое невозможно.
Я против Роналду ничего не имею
Он великолепный футболист но он много забивал этим командам и это нормально.
Но в южной Америке футбол жёстко
И согласитесь Роналду бомбардир и ждёт передачи в штрафной площадке а Месси сам тащит туда мяч и сам же завершает во многих случаях.
Этого нельзя отрицать
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Александр Северный
как и Рональду до победы на ЧМ))
До подаренного ЧМ эмиром Катара
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Роман
Ответ atomio
великого сравнивают с великими. Месси сравнивают всегда с Пеле/Марадоной. А португальскую клубнику всегда сравнивали только с Месси. Хотя логично сравнивать его с людьми типа Герда Мюллера
Короля пустыни нужно сравнивать с Левандовски или Лукаку
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Роман
Ответ Борис Александрович
Такое ощущение,что ты после ЧМ не трезвеешь ))
С твоей телкой отдыхаем, не время трезветь.
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Борис Александрович
Ответ Роман
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Такое ощущение,что ты после ЧМ не трезвеешь ))
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Я Гражданин Мира
Ответ Dexter Morgan
А какой в Южной Америке уровень соперников? Кроме Бразилии и иногда Уругвая, если с поколением повезёт.
Там точно Мальта с Гиброалторам нето
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da her@s@nim
Ответ Игорь Новиков
Справедливости ради, не "только тут". В ЛЧ Месси вряд ли уже вернется. Оба великие. К чему опять набрасывать?
Просто мысли вслух ) никаких вбросов )
«Только тут», имел ввиду только достижения в сборных своих стран и турниров
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Игорь Новиков
Ответ da her@s@nim
Сложно будет догнать, учитывая уровень соперников … Да и обидчивый будет играть еще лет 10, лишь хоть тут его не обогнали )
Справедливости ради, не "только тут". В ЛЧ Месси вряд ли уже вернется.

Оба великие. К чему опять набрасывать?
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Dexter Morgan
Ответ Domian
А так, в истории, Месси, Пеле, Марадона. У первого скоро 8 ЗМ. 8 > 5 это уничтожение)
Марадона за что там? За наркоманию?
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