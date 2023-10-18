Месси забил 106-й гол за сборную. До Даеи 3 мяча, до Роналду – 21
Лионель Месси забил 105-й и 106-й голы за сборную Аргентины.
36-летний форвард «Интер Майами» сделал дубль в игре отборочного турнира к ЧМ-2026 с Перу (2:0).
Месси приблизился ко второму бомбардиру сборных в истории – у иранца Али Даеи 109 голов.
Рекордсмен Криштиану Роналду забил 127 голов за сборную Португалии.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Месси сравнивают всегда с Пеле/Марадоной.
А португальскую клубнику всегда сравнивали только с Месси. Хотя логично сравнивать его с людьми типа Герда Мюллера
18.12.2022 дебаты официально завершены.
Никто сейчас не спорит о Месси и роналду.
У Лео спор за корону с Пеле.
Радуйся пенкам и добиванию в пустые как кумир!
С твоей стороны это как утешительный приз для Роналду ?)
У меня девушка ,а с тЬОлки вылез ты )
Он вообще то Чемпион мира
Он великолепный футболист но он много забивал этим командам и это нормально.
Но в южной Америке футбол жёстко
И согласитесь Роналду бомбардир и ждёт передачи в штрафной площадке а Месси сам тащит туда мяч и сам же завершает во многих случаях.
Этого нельзя отрицать
«Только тут», имел ввиду только достижения в сборных своих стран и турниров
Оба великие. К чему опять набрасывать?