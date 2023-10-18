Месси сделал дубль в игре с Перу, прервав 3-матчевую безголевую серию
Лионель Месси забил два гола в игре отбора ЧМ-2026 с Перу (2:0).
Форвард сборной Аргентины и «Интер-Майами» прервал 3-матчевую безголевую серию.
Последний раз Месси забивал 8 сентября – за Аргентину в матче с Эквадором (1:0).
Подробнее статистика нападающего – здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Новости на главной спустя полтора часа после этого:
"Неймар получил травму в матче с Уругваем. Он покинул поле в слезах".
Роналду забивает с пенальти и в пустые Боснии (63 место рейтинга ФИФА).
Новости на главной спустя 0,00003 сек после этого:
"Роналду установил рекорд по голам в левые по телевизионной картинке ворота".
"Роналду стал первым португальцем, который плюнул на газон 14 раз за первый тайм".
"Роналду в юбилейный 327 раз сыграл в бутсах белого цвета".
"Роналду забил больше всех в сезоне с учётом голов на заднем дворе своего дома во время игр с сыном".
Ребят, ну нельзя же так жёстко палиться 😄 Мы все уже давно поняли, за кого вы болеете в этом "противостоянии", но не настолько открыто же 😄
Рейтинг и в скобках хет-трики.
97🇱🇺 Люксембург = 11. (1)
154🇱🇹 Литва = 7. (1покер(1хет)
23🇸🇪 Швеция = 7. (1)
203🇦🇩 Андорра = 6. (1покер)
36🇭🇺 Венгрия = 6. (1)
95🇦🇲 Армения = 5. (1)
153🇱🇻 Латвия = 5.
12🇨🇭 Швейцария = 5. (1)
115🇪🇪 Эстония = 4.
59 🇮🇪 Северная Ирландия = 4. (1)
145🇫🇴 Фарерские Острова = 4. (1)
59 🇧🇦 Босния =4.
37🇷🇺 Россия = 3.
18🇩🇰 Дания = 3.
57 🇸🇰 Словакия =3.
193 🇱🇮 Лихтенштейн = 2.
110🇨🇾 Кипр = 2.
49🇸🇦 Аравия = 2.
121🇦🇿 Азербайджан = 2.
115🇰🇿 Казахстан = 2.
33🇨🇲 Камерун = 2.
58🇬🇭 Гана = 2.
39🇪🇬 Египет = 2.
48🇮🇪 Ирландия = 2.
38. Чехия = 2.
68. 🇮🇸 Исландия = 2.
26🇺🇦 Украина = 1.
76🇮🇱 Израиль = 1.
60🇶🇦 Катар = 1.
51🇬🇷 Греция = 1.
24🇮🇷 Иран = 1.
56🇫🇮 Финляндия = 1.
61🇵🇦 Панама = 1.
41🇪🇨 Эквадор = 1.
28🏴 Уэльс = 1.
29🇷🇸 Сербия = 1.
11🇲🇦 Марокко = 1.
105🇳🇿 Новая Зеландия = 1.
22🇵🇱 Польша =1
112. КНДР = 1.
Итог 113 голов.
Голы в ворота топов.
14.🇩🇪 Германия = 1.
6.🇳🇱 Нидерланды = 4.
2.🇦🇷 Аргентина = 1.
4.🇧🇪 Бельгия = 3.
3.🇫🇷 Франция = 2 ( 2 с пенальти)
7.🇭🇷 Хорватия = 1.
10.🇪🇸 Испания = 3. ( 1 с пенальти)
15 голов топ сборным.
Общий 21 голов с пенальти.
Рейтинг с 1-го до 20.
24 голов.
Рейтинг с 20-го до 50.
32 голов.
Рейтинг с 50-го до 100.
31 голов.
Рейтинг 100 и выше.
40 голов.
Чем выше рейтинг, тем и больше голов.
Если кому-то интересно рейтинг голов Месси для сравнения, а это обязательно кому-то интересно😁, тогда и вас обрадуем.
Ниже рейтинг голов Месси.
Рейтинг с 1-го до 20
33 голов.
Рейтинг с 20-го до 50.
26 голов.
Рейтинга с 50-го до 100.
27 голов.
Рейтинг 100 и выше.
12 голов
Месси любит забивать с 1-го до 20-го Рейтинга.
Как мы видим против очень слабых сборных он забил всего 12 голов.
Ну что разоблачили миф о том что Роналду забивает больше топ сборным, чем Месси.
В итоге мы увидели что все наоборот.
Все, настроение с утра подпорчено, а еще у него 2 математики подряд…
Всю ярость выплеснут после занятий…
После 18.12.22 г. - Лео Месси🐐🇦🇷, а все сравнения с Кринжем 🐫🇵🇹 наивны и бесполезны)
Месси - 0
Кринжофил - 12
Но персофаны Криштика пенальтистом называют Лео))
Месси выиграл Чемпионов Кубка Америки 2019 Бразилию в финале в Бразилии.
Месси выиграл Чемпионов Европы 2020 Италию в 2021 в финале Финалисимо.
Фанаты Рюналду фууу это же карлики.
Рюналду выиграл Лихтенштейн, Босния, Люксембург. Фанаты ооооо это же сам Бог. Вот это уровень как он выигрывает топы.
8 матчей без поражений Португалии, Фанаты оооооо это великая достижение.
Аргентина 36 матчей без поражений, пппфффф это мелочи, а после СА опять 12 побед без поражения у Аргентины, они опять пппфффф это тоже мелочи.
Обязательно ли нам знать что говорит Авейру и Морган??? лучше бы сделали пост про рекорды Месси который в 36 лет обновляет рекорды 24,25 летнего Месси.