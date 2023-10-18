Месси сделал дубль в игре с Перу, прервав 3-матчевую безголевую серию

забил два гола в игре отбора ЧМ-2026 с Перу (2:0).

Форвард сборной и «Интер-Майами» прервал 3-матчевую безголевую серию.

Последний раз Месси забивал 8 сентября – за Аргентину в матче с Эквадором (1:0).

Подробнее статистика нападающего – здесь.

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