Месси сделал дубль в игре с Перу, прервав 3-матчевую безголевую серию

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил два гола в игре отбора ЧМ-2026 с Перу (2:0).

Форвард сборной Аргентины и «Интер-Майами» прервал 3-матчевую безголевую серию.

Последний раз Месси забивал 8 сентября – за Аргентину в матче с Эквадором (1:0).

Подробнее статистика нападающего – здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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44 комментария

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Отец Абду
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течёт вода и как страдают хейтеры до несколько дней перед вручением ЗМ:)
+38
-4
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Квадратное личико
Месси забивает два классных гола Перу (22 место рейтинга ФИФА).
Новости на главной спустя полтора часа после этого:
"Неймар получил травму в матче с Уругваем. Он покинул поле в слезах".

Роналду забивает с пенальти и в пустые Боснии (63 место рейтинга ФИФА).
Новости на главной спустя 0,00003 сек после этого:
"Роналду установил рекорд по голам в левые по телевизионной картинке ворота".
"Роналду стал первым португальцем, который плюнул на газон 14 раз за первый тайм".
"Роналду в юбилейный 327 раз сыграл в бутсах белого цвета".
"Роналду забил больше всех в сезоне с учётом голов на заднем дворе своего дома во время игр с сыном".

Ребят, ну нельзя же так жёстко палиться 😄 Мы все уже давно поняли, за кого вы болеете в этом "противостоянии", но не настолько открыто же 😄
+41
-7
+34
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Диванный эксперт
Ответ Отец Абду
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течёт вода и как страдают хейтеры до несколько дней перед вручением ЗМ:)
Их страдания 18-го декабря уже ни с чем не сравняться. Никогда.
+21
-3
+18
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Greatest Of All Time
На каких сборных Роналду сделал себе 128 голов.

Рейтинг и в скобках хет-трики.

97🇱🇺 Люксембург = 11. (1)
154🇱🇹 Литва = 7. (1покер(1хет)
23🇸🇪 Швеция = 7. (1)
203🇦🇩 Андорра = 6. (1покер)
36🇭🇺 Венгрия = 6. (1)
95🇦🇲 Армения = 5. (1)
153🇱🇻 Латвия = 5.
12🇨🇭 Швейцария = 5. (1)
115🇪🇪 Эстония = 4.
59 🇮🇪 Северная Ирландия = 4. (1)
145🇫🇴 Фарерские Острова = 4. (1)
59 🇧🇦 Босния =4.
37🇷🇺 Россия = 3.
18🇩🇰 Дания = 3.
57 🇸🇰 Словакия =3.
193 🇱🇮 Лихтенштейн = 2.
110🇨🇾 Кипр = 2.
49🇸🇦 Аравия = 2.
121🇦🇿 Азербайджан = 2.
115🇰🇿 Казахстан = 2.
33🇨🇲 Камерун = 2.
58🇬🇭 Гана = 2.
39🇪🇬 Египет = 2.
48🇮🇪 Ирландия = 2.
38. Чехия = 2.
68. 🇮🇸 Исландия = 2.
26🇺🇦 Украина = 1.
76🇮🇱 Израиль = 1.
60🇶🇦 Катар = 1.
51🇬🇷 Греция = 1.
24🇮🇷 Иран = 1.
56🇫🇮 Финляндия = 1.
61🇵🇦 Панама = 1.
41🇪🇨 Эквадор = 1.
28🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс = 1.
29🇷🇸 Сербия = 1.
11🇲🇦 Марокко = 1.
105🇳🇿 Новая Зеландия = 1.
22🇵🇱 Польша =1
112. КНДР = 1.

Итог 113 голов.

Голы в ворота топов.

14.🇩🇪 Германия = 1.
6.🇳🇱 Нидерланды = 4.
2.🇦🇷 Аргентина = 1.
4.🇧🇪 Бельгия = 3.
3.🇫🇷 Франция = 2 ( 2 с пенальти)
7.🇭🇷 Хорватия = 1.
10.🇪🇸 Испания = 3. ( 1 с пенальти)

15 голов топ сборным.

Общий 21 голов с пенальти.

Рейтинг с 1-го до 20.
24 голов.

Рейтинг с 20-го до 50.
32 голов.

Рейтинг с 50-го до 100.
31 голов.

Рейтинг 100 и выше.
40 голов.

Чем выше рейтинг, тем и больше голов.

Если кому-то интересно рейтинг голов Месси для сравнения, а это обязательно кому-то интересно😁, тогда и вас обрадуем.
Ниже рейтинг голов Месси.

Рейтинг с 1-го до 20
33 голов.

Рейтинг с 20-го до 50.
26 голов.

Рейтинга с 50-го до 100.
27 голов.

Рейтинг 100 и выше.
12 голов

Месси любит забивать с 1-го до 20-го Рейтинга.
Как мы видим против очень слабых сборных он забил всего 12 голов.

Ну что разоблачили миф о том что Роналду забивает больше топ сборным, чем Месси.
В итоге мы увидели что все наоборот.
+18
-3
+15
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Гамаль Хайдаров
просыпается сегодня злой хейтер Великого Аргентинского Гения в школу, а тут он сделал дубль в ворота крепкого Перу, который находится на 21 месте в рейтинге ФИФА.
Все, настроение с утра подпорчено, а еще у него 2 математики подряд…
+14
-2
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Диванный эксперт
Ответ T622222
ЗМ в студию 🔥🎈
Он уже в студии. Ждёт Величайшего.
+11
-1
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Phantomm
Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Уборщиком работал наверное и всё сплетни собирал
+10
0
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Sanan1908
Тащит сборную 👏🏼
+10
-2
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Гамаль Хайдаров
Хейтеры Месси в школу собираются. Поэтому нет времени комментировать и принижать голы Месси

Всю ярость выплеснут после занятий…
+10
-2
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Игорь Климов
Ответ Отец Абду
Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: как горит огонь, как течёт вода и как страдают хейтеры до несколько дней перед вручением ЗМ:)
30 Октября 2023 года в Париже Золотой Мяч получит Лео Месси. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷
+10
-3
+7
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T622222
ЗМ в студию 🔥🎈
+9
-2
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Phantomm
Это не в каждом матче с пенальти забивать и так радоваться словно выиграл кубок мира
+7
0
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Игорь Климов
Ответ Greatest Of All Time
На каких сборных Роналду сделал себе 128 голов. Рейтинг и в скобках хет-трики. 97🇱🇺 Люксембург = 11. (1) 154🇱🇹 Литва = 7. (1покер(1хет) 23🇸🇪 Швеция = 7. (1) 203🇦🇩 Андорра = 6. (1покер) 36🇭🇺 Венгрия = 6. (1) 95🇦🇲 Армения = 5. (1) 153🇱🇻 Латвия = 5. 12🇨🇭 Швейцария = 5. (1) 115🇪🇪 Эстония = 4. 59 🇮🇪 Северная Ирландия = 4. (1) 145🇫🇴 Фарерские Острова = 4. (1) 59 🇧🇦 Босния =4. 37🇷🇺 Россия = 3. 18🇩🇰 Дания = 3. 57 🇸🇰 Словакия =3. 193 🇱🇮 Лихтенштейн = 2. 110🇨🇾 Кипр = 2. 49🇸🇦 Аравия = 2. 121🇦🇿 Азербайджан = 2. 115🇰🇿 Казахстан = 2. 33🇨🇲 Камерун = 2. 58🇬🇭 Гана = 2. 39🇪🇬 Египет = 2. 48🇮🇪 Ирландия = 2. 38. Чехия = 2. 68. 🇮🇸 Исландия = 2. 26🇺🇦 Украина = 1. 76🇮🇱 Израиль = 1. 60🇶🇦 Катар = 1. 51🇬🇷 Греция = 1. 24🇮🇷 Иран = 1. 56🇫🇮 Финляндия = 1. 61🇵🇦 Панама = 1. 41🇪🇨 Эквадор = 1. 28🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс = 1. 29🇷🇸 Сербия = 1. 11🇲🇦 Марокко = 1. 105🇳🇿 Новая Зеландия = 1. 22🇵🇱 Польша =1 112. КНДР = 1. Итог 113 голов. Голы в ворота топов. 14.🇩🇪 Германия = 1. 6.🇳🇱 Нидерланды = 4. 2.🇦🇷 Аргентина = 1. 4.🇧🇪 Бельгия = 3. 3.🇫🇷 Франция = 2 ( 2 с пенальти) 7.🇭🇷 Хорватия = 1. 10.🇪🇸 Испания = 3. ( 1 с пенальти) 15 голов топ сборным. Общий 21 голов с пенальти. Рейтинг с 1-го до 20. 24 голов. Рейтинг с 20-го до 50. 32 голов. Рейтинг с 50-го до 100. 31 голов. Рейтинг 100 и выше. 40 голов. Чем выше рейтинг, тем и больше голов. Если кому-то интересно рейтинг голов Месси для сравнения, а это обязательно кому-то интересно😁, тогда и вас обрадуем. Ниже рейтинг голов Месси. Рейтинг с 1-го до 20 33 голов. Рейтинг с 20-го до 50. 26 голов. Рейтинга с 50-го до 100. 27 голов. Рейтинг 100 и выше. 12 голов Месси любит забивать с 1-го до 20-го Рейтинга. Как мы видим против очень слабых сборных он забил всего 12 голов. Ну что разоблачили миф о том что Роналду забивает больше топ сборным, чем Месси. В итоге мы увидели что все наоборот.
Factos!
После 18.12.22 г. - Лео Месси🐐🇦🇷, а все сравнения с Кринжем 🐫🇵🇹 наивны и бесполезны)
+8
-1
+7
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VERBLYUD
Голы с пенальти в 2023 году:
Месси - 0
Кринжофил - 12

Но персофаны Криштика пенальтистом называют Лео))
+7
0
+7
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VERBLYUD
Ответ Phantomm
Это не в каждом матче с пенальти забивать и так радоваться словно выиграл кубок мира
Очень смешно наблюдать над этим)) А как персофаны радуются и сходят с ума))) Просто кринжатина, что кумир, что фанаты))
+7
0
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rigobersong
8ми кратный обладатель ЗМ. Величайший!:)🇦🇷👑
+14
-8
+6
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VERBLYUD
Классные голы положил! Лучший!
+7
-1
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Greatest Of All Time
Месси выиграл Чемпионов Мира 2018, в финале ЧМ2022 Францию.
Месси выиграл Чемпионов Кубка Америки 2019 Бразилию в финале в Бразилии.
Месси выиграл Чемпионов Европы 2020 Италию в 2021 в финале Финалисимо.

Фанаты Рюналду фууу это же карлики.

Рюналду выиграл Лихтенштейн, Босния, Люксембург. Фанаты ооооо это же сам Бог. Вот это уровень как он выигрывает топы.
8 матчей без поражений Португалии, Фанаты оооооо это великая достижение.

Аргентина 36 матчей без поражений, пппфффф это мелочи, а после СА опять 12 побед без поражения у Аргентины, они опять пппфффф это тоже мелочи.
+7
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Greatest Of All Time
Почему Спортс.ру не постит новость о том, что Месси побил свой же рекорд по голам за сборную за календарный год. В 36 лет он бьёт рекорды 24,25 летнего Месси.
Обязательно ли нам знать что говорит Авейру и Морган??? лучше бы сделали пост про рекорды Месси который в 36 лет обновляет рекорды 24,25 летнего Месси.
+7
-1
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Мгер Цолакян
28 гол за этот год, неплохо, учитывая обстановку в ПСЖ и переход в слабейшую команду лиги США. Но Роналду, конечно, не догонит, учитывая аномальное количество пенальти. 40/12.
+5
0
+5
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rigobersong
Ответ Мгер Цолакян
28 гол за этот год, неплохо, учитывая обстановку в ПСЖ и переход в слабейшую команду лиги США. Но Роналду, конечно, не догонит, учитывая аномальное количество пенальти. 40/12.
Да это смешно, голы в СА за полноценные считать, там защитники у 80ти % команд бедуины уровня ФНЛ, а то и хуже:) Хамдала за 4 сезона забил более сотни мячей, ему что-то никто золотую бутсу не давал:)
+5
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falkao2013
Но как же он накрутил двух игроков соперника?! Лео,до сих пор один из лучших в плане контроля мяча.
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rigobersong
Ответ Greatest Of All Time
На каких сборных Роналду сделал себе 128 голов. Рейтинг и в скобках хет-трики. 97🇱🇺 Люксембург = 11. (1) 154🇱🇹 Литва = 7. (1покер(1хет) 23🇸🇪 Швеция = 7. (1) 203🇦🇩 Андорра = 6. (1покер) 36🇭🇺 Венгрия = 6. (1) 95🇦🇲 Армения = 5. (1) 153🇱🇻 Латвия = 5. 12🇨🇭 Швейцария = 5. (1) 115🇪🇪 Эстония = 4. 59 🇮🇪 Северная Ирландия = 4. (1) 145🇫🇴 Фарерские Острова = 4. (1) 59 🇧🇦 Босния =4. 37🇷🇺 Россия = 3. 18🇩🇰 Дания = 3. 57 🇸🇰 Словакия =3. 193 🇱🇮 Лихтенштейн = 2. 110🇨🇾 Кипр = 2. 49🇸🇦 Аравия = 2. 121🇦🇿 Азербайджан = 2. 115🇰🇿 Казахстан = 2. 33🇨🇲 Камерун = 2. 58🇬🇭 Гана = 2. 39🇪🇬 Египет = 2. 48🇮🇪 Ирландия = 2. 38. Чехия = 2. 68. 🇮🇸 Исландия = 2. 26🇺🇦 Украина = 1. 76🇮🇱 Израиль = 1. 60🇶🇦 Катар = 1. 51🇬🇷 Греция = 1. 24🇮🇷 Иран = 1. 56🇫🇮 Финляндия = 1. 61🇵🇦 Панама = 1. 41🇪🇨 Эквадор = 1. 28🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс = 1. 29🇷🇸 Сербия = 1. 11🇲🇦 Марокко = 1. 105🇳🇿 Новая Зеландия = 1. 22🇵🇱 Польша =1 112. КНДР = 1. Итог 113 голов. Голы в ворота топов. 14.🇩🇪 Германия = 1. 6.🇳🇱 Нидерланды = 4. 2.🇦🇷 Аргентина = 1. 4.🇧🇪 Бельгия = 3. 3.🇫🇷 Франция = 2 ( 2 с пенальти) 7.🇭🇷 Хорватия = 1. 10.🇪🇸 Испания = 3. ( 1 с пенальти) 15 голов топ сборным. Общий 21 голов с пенальти. Рейтинг с 1-го до 20. 24 голов. Рейтинг с 20-го до 50. 32 голов. Рейтинг с 50-го до 100. 31 голов. Рейтинг 100 и выше. 40 голов. Чем выше рейтинг, тем и больше голов. Если кому-то интересно рейтинг голов Месси для сравнения, а это обязательно кому-то интересно😁, тогда и вас обрадуем. Ниже рейтинг голов Месси. Рейтинг с 1-го до 20 33 голов. Рейтинг с 20-го до 50. 26 голов. Рейтинга с 50-го до 100. 27 голов. Рейтинг 100 и выше. 12 голов Месси любит забивать с 1-го до 20-го Рейтинга. Как мы видим против очень слабых сборных он забил всего 12 голов. Ну что разоблачили миф о том что Роналду забивает больше топ сборным, чем Месси. В итоге мы увидели что все наоборот.
👏👏👏
+4
0
+4
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Пирс Морган
Величайший
+7
-3
+4
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С дивана виднее
Ответ Квадратное личико
Месси забивает два классных гола Перу (22 место рейтинга ФИФА). Новости на главной спустя полтора часа после этого: "Неймар получил травму в матче с Уругваем. Он покинул поле в слезах". Роналду забивает с пенальти и в пустые Боснии (63 место рейтинга ФИФА). Новости на главной спустя 0,00003 сек после этого: "Роналду установил рекорд по голам в левые по телевизионной картинке ворота". "Роналду стал первым португальцем, который плюнул на газон 14 раз за первый тайм". "Роналду в юбилейный 327 раз сыграл в бутсах белого цвета". "Роналду забил больше всех в сезоне с учётом голов на заднем дворе своего дома во время игр с сыном". Ребят, ну нельзя же так жёстко палиться 😄 Мы все уже давно поняли, за кого вы болеете в этом "противостоянии", но не настолько открыто же 😄
Здесь действительно очень много странных рекордов публикуется именно по Роналду (в стиле НХЛ), в то время как по Месси даже значимые рекорды публикуются не всегда.
+4
0
+4
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