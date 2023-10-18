Ди Мария о Месси: «Вместе мы достигли всего. Не хватило лишь игры за один клуб – это совсем не то же самое, что 3-5 дней в сборной»

Анхель Ди Мария высказался об игре в одной команде с Лионелем Месси.

«Вместе с Лео мы достигли всего. Единственное, чего мне не хватило – это поиграть с ним в одном клубе.

Наблюдать за ним на тренировках весь сезон – совсем не то же самое, что проводить вместе 3-5 дней в сборной, а затем уезжать. Для меня это был максимум, и я смог испытать это», – сказал полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины.

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