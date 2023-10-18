Ди Мария о Месси: «Вместе мы достигли всего. Не хватило лишь игры за один клуб – это совсем не то же самое, что 3-5 дней в сборной»

Теги высшая лига Португалия Бенфика МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Интер Майами Футбол

Анхель Ди Мария высказался об игре в одной команде с Лионелем Месси.

«Вместе с Лео мы достигли всего. Единственное, чего мне не хватило – это поиграть с ним в одном клубе.

Наблюдать за ним на тренировках весь сезон – совсем не то же самое, что проводить вместе 3-5 дней в сборной, а затем уезжать. Для меня это был максимум, и я смог испытать это», – сказал полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины.

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7 комментариев

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Фран
Если бы у ПСЖ хватило ума строить команду вокруг Месси и Ди Марии, то трофей ЛЧ уже был бы в руках наверняка. Но колхозник на посту руководителя на такое не способен.
+5
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+5
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Ramin Mamedov
не понял, а целый сезон в ПСЖ?))
+4
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+3
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Beast
ну ещё не поздно поиграть за один клуб, Шинник с удовольствием взял бы обоих
0
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Игорь Климов
Гений10 и Джокер11 в составе сборной Аргентины! 🇦🇷
+2
-2
0
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