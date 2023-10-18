Месси – рекордсмен по голам (31) за сборную в южноамериканских отборочных турнирах. Он обогнал Суареса
Лионель Месси стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах.
Форвард забил 31-й мяч за сборную Аргентины в квалификациях чемпионата мира, сделав дубль в матче с Перу (2:0).
Месси вышел на чистое первое место, опередив Луиса Суареса, на счету которого 29 голов за сборную Уругвая в южноамериканских отборочных турнирах.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Там какой-то Лукаку, Жиру, Лева забивают больше чем Роналдиньо, Роналдо 🇧🇷, Марадона и Пеле.
Возможно это и говорит про уровень Европы по набивание статистику.
А то кто в здравом уме может считать Леву, Лукаку, Жиру сильнее как футболист чем Роналдиньо, Марадона, Роналдо 🇧🇷 и Пеле.
Ведь есть такие фанаты 🐫, которые из-за голов считают Рюналду сильнее Месси.
Так давайте тогда считать Лукаку, Леву и Жиру сильнее Пеле, Марадоны и Роналдо 🇧🇷 и Роналдиньо. Ведь они забили больше.🤣
Фанаты кринжа так мне доказывали.
А босния так вообще разорвет любого гранда из ЮА.
Роналду стал рекордсменом по голам среди всех сборных, обойдя Али Дайейи (или как-то так). И рекордсменом по голам в европейских отборах к ЧМ, обойдя ирландца Робби Кина.
Казалось бы, и то рекорд, и это, но есть нюанс)
Команде без тренера🤣, в группе.
Как насчет плей офф?)))
Пеле 78
Видимо Лукаку > Пеле
для них главное прес кринжа, красивые фотки, и число голов.
голая статистика, которая ничего не говорит. как ты и правильно указал.
жалеть надо тех кто упустил свои шансы и их фанов а не чемпионов мира
8 ЗМ.
8 КАРЛ.
8>5 по ЗМ
6>4 по ЗБ
44>34 по трофеям
Ну и вишенка на торте - Месси ЧЕМПИОН МИРА.
Ведь они по голам определяют кто лучший.
Так почему Лукаку, Лева не считаются в истории футбола лучше Роналдо 🇧🇷 и Роналдиньо???? Ведь первые двое забили больше голов за карьеру.
Всегда был в прайме
Марадона 41
Лукаку в два раза сильнее Марадоны.
Ну или на пути в учебное заведение.
Сейчас на пары придут и напишут что Перу слабее боснии и люксембурга в десять раз.
А голы в квалах ценнее дубля в финале ЧМ.
Но они знают через что прошёл Месси , чтобы стать лучшим в истории, обидные поражения со сборной, вылеты Барсы из ЛЧ но все же Месси искуплся за все это и изменил историю футбола навсегда
Наверное интервью уже дал в честь своей 8 победы на ЗМ.
https://x.com/crewsmat10/status/1714470887192174883?s=46