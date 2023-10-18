Месси – рекордсмен по голам (31) за сборную в южноамериканских отборочных турнирах. Он обогнал Суареса

Лионель Месси стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах.

Форвард забил 31-й мяч за сборную в квалификациях чемпионата мира, сделав дубль в матче с Перу (2:0).

вышел на чистое первое место, опередив , на счету которого 29 голов за сборную в южноамериканских отборочных турнирах.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию