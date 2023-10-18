Месси – рекордсмен по голам (31) за сборную в южноамериканских отборочных турнирах. Он обогнал Суареса

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес рекорды квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Лионель Месси стал рекордсменом по голам в южноамериканских отборочных турнирах.

Форвард забил 31-й мяч за сборную Аргентины в квалификациях чемпионата мира, сделав дубль в матче с Перу (2:0).

Месси вышел на чистое первое место, опередив Луиса Суареса, на счету которого 29 голов за сборную Уругвая в южноамериканских отборочных турнирах.

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62 комментария

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Отец Абду
Что за рекорды вообще?:) А где рекорды по голам против Люксембурга и Лихтенштейна, по голам с метра в пустые, по голам с пенки за год, по голам волосами...
+78
-20
+58
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clausevenzzz
Роналду очень повезло, что его сравнивают с месси, если честно
+62
-21
+41
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Игорь Климов
Ответ clausevenzzz
Роналду очень повезло, что его сравнивают с месси, если честно
Только по статистике их можно сравнивать, а по игровым скиллам Лео Месси далеко в космосе!
+34
-11
+23
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Greatest Of All Time
Жаль что Месси не играет на отборах Европы.
Там какой-то Лукаку, Жиру, Лева забивают больше чем Роналдиньо, Роналдо 🇧🇷, Марадона и Пеле.
Возможно это и говорит про уровень Европы по набивание статистику.

А то кто в здравом уме может считать Леву, Лукаку, Жиру сильнее как футболист чем Роналдиньо, Марадона, Роналдо 🇧🇷 и Пеле.

Ведь есть такие фанаты 🐫, которые из-за голов считают Рюналду сильнее Месси.
Так давайте тогда считать Лукаку, Леву и Жиру сильнее Пеле, Марадоны и Роналдо 🇧🇷 и Роналдиньо. Ведь они забили больше.🤣
+33
-11
+22
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Domian
Ответ Отец Абду
Что за рекорды вообще?:) А где рекорды по голам против Люксембурга и Лихтенштейна, по голам с метра в пустые, по голам с пенки за год, по голам волосами...
Так Люксембург же сильная команда, практически топ.
Фанаты кринжа так мне доказывали.
А босния так вообще разорвет любого гранда из ЮА.
+29
-12
+17
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Domian
Ответ clausevenzzz
Роналду очень повезло, что его сравнивают с месси, если честно
Сравнивают только фанаты роналду, на серьезном уровне дебаты, после 18.12.2022, только между Месси и Пеле.
+30
-14
+16
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Zed_patriot
Величайший в истории, факт!
+27
-12
+15
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Квадратное личико
Месси стал рекордсменом по голам среди южноамериканских сборных, обойдя великого Пеле. И рекордсменом по голам в южноамериканских отборах к ЧМ, обойдя суперфорварда Суареса.
Роналду стал рекордсменом по голам среди всех сборных, обойдя Али Дайейи (или как-то так). И рекордсменом по голам в европейских отборах к ЧМ, обойдя ирландца Робби Кина.

Казалось бы, и то рекорд, и это, но есть нюанс)
+19
-8
+11
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Domian
Ответ Hi Hi
То ли дело - любимчик месси боливия топовейшая сборная, эстония которому наколотил пента трик тоже лютейший топ. Напомни, кому из топ сборных он забивал хет трик?) Прям именно топ, как испания, которому Рон кстати положил хет трик на ЧЕМПИОНАТЕ МИРА, вдумайся просто
Хет трик?🤣
Команде без тренера🤣, в группе.
Как насчет плей офф?)))
+14
-3
+11
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Domian
Ответ Greatest Of All Time
Жаль что Месси не играет на отборах Европы. Там какой-то Лукаку, Жиру, Лева забивают больше чем Роналдиньо, Роналдо 🇧🇷, Марадона и Пеле. Возможно это и говорит про уровень Европы по набивание статистику. А то кто в здравом уме может считать Леву, Лукаку, Жиру сильнее как футболист чем Роналдиньо, Марадона, Роналдо 🇧🇷 и Пеле. Ведь есть такие фанаты 🐫, которые из-за голов считают Рюналду сильнее Месси. Так давайте тогда считать Лукаку, Леву и Жиру сильнее Пеле, Марадоны и Роналдо 🇧🇷 и Роналдиньо. Ведь они забили больше.🤣
Лукаку 79 голов
Пеле 78
Видимо Лукаку > Пеле
+15
-5
+10
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Blaumerc
Ответ Greatest Of All Time
Жаль что Месси не играет на отборах Европы. Там какой-то Лукаку, Жиру, Лева забивают больше чем Роналдиньо, Роналдо 🇧🇷, Марадона и Пеле. Возможно это и говорит про уровень Европы по набивание статистику. А то кто в здравом уме может считать Леву, Лукаку, Жиру сильнее как футболист чем Роналдиньо, Марадона, Роналдо 🇧🇷 и Пеле. Ведь есть такие фанаты 🐫, которые из-за голов считают Рюналду сильнее Месси. Так давайте тогда считать Лукаку, Леву и Жиру сильнее Пеле, Марадоны и Роналдо 🇧🇷 и Роналдиньо. Ведь они забили больше.🤣
ты сейчас просто вогнал в ступор фантиков кринжа. они не знают как вести себя перед такими фактами.
для них главное прес кринжа, красивые фотки, и число голов.
голая статистика, которая ничего не говорит. как ты и правильно указал.
+10
-2
+8
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Рэд Уайт
величайщий в истории🐐
+12
-4
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CopaAmerica
Ответ cukken
Забей Коло Муани гол, эти птички пели бы другие серенады. Как же жаль этих людей… вот по человечески
история не терпит сослагательного наклонения , если бы у бабушки были яички ...
жалеть надо тех кто упустил свои шансы и их фанов а не чемпионов мира
+7
0
+7
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Domian
Ответ Zed_patriot
Величайший в истории, факт!
Чемпион Мира.
8 ЗМ.
8 КАРЛ.
8>5 по ЗМ
6>4 по ЗБ
44>34 по трофеям

Ну и вишенка на торте - Месси ЧЕМПИОН МИРА.
+19
-12
+7
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Greatest Of All Time
Ответ Domian
Лукаку 79 голов Пеле 78 Видимо Лукаку > Пеле
По логике фанатов Рюналду, Лукаку сильнее Пеле.
Ведь они по голам определяют кто лучший.
Так почему Лукаку, Лева не считаются в истории футбола лучше Роналдо 🇧🇷 и Роналдиньо???? Ведь первые двое забили больше голов за карьеру.
+13
-7
+6
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Давид Agabekyan
Ответ Hi Hi
То ли дело - любимчик месси боливия топовейшая сборная, эстония которому наколотил пента трик тоже лютейший топ. Напомни, кому из топ сборных он забивал хет трик?) Прям именно топ, как испания, которому Рон кстати положил хет трик на ЧЕМПИОНАТЕ МИРА, вдумайся просто
Вдумались. На том ЧМ у Дзюбы по гол+пас больше
+6
0
+6
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clausevenzzz
Я даже не знаю, какой настоящий расцвет Месси.
Всегда был в прайме
+9
-3
+6
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Ювентиниус
Играй Лео в европе против люксембурга,латвий ,литвы,фарерам,гибралтарам и.т.д оформил бы не менее 200 голов при этом стыдился бы набивать стату против сб.карликов.
+6
-1
+5
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VERBLYUD
Ответ Ola BP
А можешь без воды объяснить, за какие заслуги ему дали МВП в 2014? В плей-офф 0+1. За это? Ту команду в финал вытащила автобусная защита, а не Лео. Или есть другие какие-то критерии?
Модрич за 0+1 в плей-офф может получить МВП, а Лео нет? Ты в курсе, что Лео как плеймейкер сильнее Модрича?
+6
-2
+4
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Domian
Ответ Greatest Of All Time
По логике фанатов Рюналду, Лукаку сильнее Пеле. Ведь они по голам определяют кто лучший. Так почему Лукаку, Лева не считаются в истории футбола лучше Роналдо 🇧🇷 и Роналдиньо???? Ведь первые двое забили больше голов за карьеру.
Лукаку 79
Марадона 41
Лукаку в два раза сильнее Марадоны.
+6
-2
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Domian
Ответ Станислав Л
странно, нет в комментариях романа, имя фамилия, эрнандеса, ромарио - где вы все???
Спят, рано еще.
Ну или на пути в учебное заведение.
Сейчас на пары придут и напишут что Перу слабее боснии и люксембурга в десять раз.
А голы в квалах ценнее дубля в финале ЧМ.
+7
-3
+4
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Игорь Климов
Ответ Domian
Чемпион Мира. 8 ЗМ. 8 КАРЛ. 8>5 по ЗМ 6>4 по ЗБ 44>34 по трофеям Ну и вишенка на торте - Месси ЧЕМПИОН МИРА.
Лео Месси ДВАЖДЫ стал MVP на Чемпионате Мира!
+12
-8
+4
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clausevenzzz
Некоторые люди говорят, что "как же повезло фанам Месси болеть за него"
Но они знают через что прошёл Месси , чтобы стать лучшим в истории, обидные поражения со сборной, вылеты Барсы из ЛЧ но все же Месси искуплся за все это и изменил историю футбола навсегда
+11
-7
+4
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Domian
Ответ Квадратное личико
Месси стал рекордсменом по голам среди южноамериканских сборных, обойдя великого Пеле. И рекордсменом по голам в южноамериканских отборах к ЧМ, обойдя суперфорварда Суареса. Роналду стал рекордсменом по голам среди всех сборных, обойдя Али Дайейи (или как-то так). И рекордсменом по голам в европейских отборах к ЧМ, обойдя ирландца Робби Кина. Казалось бы, и то рекорд, и это, но есть нюанс)
Лео прям какой то счастливый сегодня)
Наверное интервью уже дал в честь своей 8 победы на ЗМ.
+7
-4
+3
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FC.Barcelona
Как он это делает?!

https://x.com/crewsmat10/status/1714470887192174883?s=46
+3
0
+3
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