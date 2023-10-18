Месси о 2:0 с Перу: «Очередная важная победа, добытая сообща»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Перу по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Лионель Месси доволен победой Аргентины над Перу.

Аргентинцы выиграли матч квалификации ЧМ-2026 на выезде со счетом 2:0 благодаря дублю Месси.

«Очередная важная победа в Лиме, добытая сообща. Вперед!» – написал 36-летний форвард «Интер Майами».

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15 комментариев

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Александр Северный
добытая сообща
тролит единоличника - статиста Рональду 😆
+26
-12
+14
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Alejandro_27
Коротко и по делу, всегда команду выше себя ставит в отличие от некоторых)
+3
-2
+1
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Рэд Уайт
🗣 Лионель Месси сравнивает Аргентину с Барсой при Пепе Гвардиоле:

"Сравнивать Барселоной, которая является лучшей командой в истории, — это неправильно, но я думаю, что мы очень близки к этому благодаря тому, что мы показали, став чемпионами Америки и мира".
+2
-1
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cektor
"добытая сообща" , а не "моя личная "
ну вы поняли
+4
-3
+1
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Bazilic
Ответ Ярик01
Почему juntos так вычурно перевели как "сообща", а не банально "вместе", "совместно"? )
Так это синонимы. В чем проблема?
+3
-2
+1
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Vinnipukh Vinni
Ответ Артем Шелудков
Учитывая, что он дубль сделал и они выиграли 0-2, его "сообща" звучит как троллинг команды))
Как минимум команда постаралась, чтобы было 2:0, а не 2:2 или хуже.
Но и сами голы - результат командных действий. Месси не обыгрывал защиту Перу в одно лицо.
Так что никакого троллинга тут нет.
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atomio
Ответ Александр Северный
добытая сообща тролит единоличника - статиста Рональду 😆
всё так. когда Месси - это всегда "мы мы мы", у клубники песчаной всегда только "я я я", еще и с "пацанскими цитатами от Стэтхэма".
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