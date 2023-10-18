Месси о 2:0 с Перу: «Очередная важная победа, добытая сообща»
Лионель Месси доволен победой Аргентины над Перу.
Аргентинцы выиграли матч квалификации ЧМ-2026 на выезде со счетом 2:0 благодаря дублю Месси.
«Очередная важная победа в Лиме, добытая сообща. Вперед!» – написал 36-летний форвард «Интер Майами».
Месси царит в США? Почему против него так слабо обороняются? Разбор с видео
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
тролит единоличника - статиста Рональду 😆
"Сравнивать Барселоной, которая является лучшей командой в истории, — это неправильно, но я думаю, что мы очень близки к этому благодаря тому, что мы показали, став чемпионами Америки и мира".
ну вы поняли
Но и сами голы - результат командных действий. Месси не обыгрывал защиту Перу в одно лицо.
Так что никакого троллинга тут нет.