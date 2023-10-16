«МЮ» опасается беспорядков из-за срыва продажи клуба. На игре с «Копенгагеном» в ЛЧ меры безопасности будут усилены

В «МЮ» опасаются реакции фанатов на то, что клуб остался у семейства Глейзеров.

Ранее стало известно, что глава Ineos Джим Рэтклифф купит 25% акций « », а контрольный пакет останется у нынешних владельцев.

По данным Daily Mail, в клубе предполагают, что на следующей домашней игре болельщики могут устроить массовые беспорядки или каким-то иным образом выразить свое недовольство. В связи с этим ожидается усиление мер безопасности на ближайшей домашней игре манкунианцев.

24 октября «МЮ» примет «Копенгаген» в рамках группового этапа чемпионов. На 29-е назначена встреча с « » в – в фанатской среде уже звучат предложения бойкотировать дерби.

«Полиция Большого Манчестера будет оказывать «МЮ» помощь у стадиона «Олд Траффорд» во время матча с « », – сообщила старший суперинтендант Коллетт Роуз.

Катарцы вышли из гонки за «МЮ», миллиардер Рэтклифф покупает 25% акций. Как там переговоры с Глейзерами?

«Олд Траффорду» не дали Евро-2028. Там протекает крыша, нашествие грызунов и аварии в туалетах

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