Рэтклифф планирует увеличить вместимость «Олд Траффорд» до 90 000 мест
Джим Рэтклифф планирует расширить стадион «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 миллиарда фунтов. Ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба.
По информации The Times, важной частью переговоров Рэтклиффа с семьей Глейзеров была необходимость модернизации и потенциального расширения стадиона «Олд Траффорд».
Ineos изучит возможность расширения вместимости арены до 90 000 зрителей. Сейчас она может принимать 74 310 человек.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
1. Потравить крыс
2. Починить крышу
3. Убрать ржавчину
4. Наладить работу канализации, чтобы нужники не выходили из берегов.
Тут СЭС нужна, а не просто владелец)))
больше посадочных мест - больше прибыл в карман его и глейзеров.