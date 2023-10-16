Рэтклифф планирует увеличить вместимость «Олд Траффорд» до 90 000 мест

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия стадионы Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф планирует расширить стадион «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 миллиарда фунтов. Ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба. 

По информации The Times, важной частью переговоров Рэтклиффа с семьей Глейзеров была необходимость модернизации и потенциального расширения стадиона «Олд Траффорд». 

Ineos изучит возможность расширения вместимости арены до 90 000 зрителей. Сейчас она может принимать 74 310 человек. 

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27 комментариев

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Aidos9419
Ответ donatodonatore
Будут играть как с Галатасараем так вообще никого на трибунах не увидят.
да даже если в Чемпионшип вылетят, стадион будет полным
+25
-4
+21
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damondiamond
а можно сделать так, чтобы крыша не протекала и не было ржавчины на стадионе, а также чтобы парашник норм работал?
+20
-5
+15
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Кавабунга Шреддоголовый
Какие задачи стоят перед потенциальным владельцем?
1. Потравить крыс
2. Починить крышу
3. Убрать ржавчину
4. Наладить работу канализации, чтобы нужники не выходили из берегов.
Тут СЭС нужна, а не просто владелец)))
+6
-2
+4
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Jan Paskel
Ответ donatodonatore
Будут играть как с Галатасараем так вообще никого на трибунах не увидят.
когда я жил в Англии, сосед, лютый болела МЮ ловил билеты на игру, там шансов было примерно столько же, как приручить ту самую мышь с Олд Траффорд, при том что в 2014-2016 особо не блестали.
+2
0
+2
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Master Slova
Ответ damondiamond
а можно сделать так, чтобы крыша не протекала и не было ржавчины на стадионе, а также чтобы парашник норм работал?
так описал, будто каждую неделю ходишь на Олд Траффорд
+4
-2
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Stretford End
Ответ ta-tosha
Проще и дешевле построить новый Траффорд на том же месте
а играть где будут?
+1
0
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Твиттер коня Мюллера
Ответ Aidos9419
да даже если в Чемпионшип вылетят, стадион будет полным
+100500 !!!
+3
-2
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damondiamond
Ответ Твиттер коня Мюллера
Сделают, не всё сразу
а на какие деньги?)) там только 1.5 ярда за 25% акций предложили без дополнительного вливания в клуб
+2
-2
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Твиттер коня Мюллера
Ответ damondiamond
а можно сделать так, чтобы крыша не протекала и не было ржавчины на стадионе, а также чтобы парашник норм работал?
Сделают, не всё сразу
+1
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damondiamond
Ответ Master Slova
так описал, будто каждую неделю ходишь на Олд Траффорд
за 5 лет ничего не изменилось)
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Antony222
Ответ Master Slova
так описал, будто каждую неделю ходишь на Олд Траффорд
Это Санчо
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Твиттер коня Мюллера
Ответ damondiamond
а на какие деньги?)) там только 1.5 ярда за 25% акций предложили без дополнительного вливания в клуб
Неужели у миллиардера нету денег на ремонт ?
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Under
Ответ Ман Сити требл.
А сор-тиры починят ? 🤭
разруха не в клозетах (с)
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Stretford End
Ответ Ман Сити требл.
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это опять ты, меланиста? )
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QWertY
Джимми-Нищеброд, делай вещи!
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Ilya Shilovskiy
Ответ donatodonatore
Будут играть как с Галатасараем так вообще никого на трибунах не увидят.
фууууу быть таким
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Андрей
давно пора в топ лиге увеличить все стадионы до уровня Уэмбли. че тянут..
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Stretford End
ну так понятно.
больше посадочных мест - больше прибыл в карман его и глейзеров.
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