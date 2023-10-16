Рэтклифф планирует увеличить вместимость «Олд Траффорд» до 90 000 мест

Джим Рэтклифф планирует расширить стадион «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций « » за 1,3 миллиарда фунтов. Ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба.

По информации The Times, важной частью переговоров с семьей Глейзеров была необходимость модернизации и потенциального расширения стадиона « ».

Ineos изучит возможность расширения вместимости арены до 90 000 зрителей. Сейчас она может принимать 74 310 человек.

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