Тен Хаг останется в «МЮ» после прихода Рэтклиффа. Покупку 25% акций клуба могут согласовать в четверг на заседании правления

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф не планирует менять тренера «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 миллиарда фунтов – ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба.

По информации ESPN, после прихода Рэтклиффа Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед». Бизнесмен стремится оказывать влияние на спортивные решения клуба, но смена тренера не входит в его планы.

Отмечается, что покупка Рэтклиффом и его компанией Ineos части акций «МЮ» может быть окончательно согласована уже на ближайшем заседании правления клуба в четверг.

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21 комментарий

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Alex1104
Ответ ДедаДома.нет
Мда… боюсь МЮ окончательно превратится в середняка с амбициями.
С воспоминаниями!
+12
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ДедаДома.нет
Мда… боюсь МЮ окончательно превратится в середняка с амбициями.
+9
-2
+7
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Denis Nikitin
По ощущениям, в половине случаев увольнения, за неделю до него писали про большой кредит доверия. Сегодня доверяет, а не будет 2 побед в матчах с Копенгагеном и Шеффилдом, сразу кредит доверия может снизиться
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Ман Сити требл.
Ответ elan_
Глейзеры все-таки странные каки-то, мягко говоря.. Катарский шейх предлагал за весь клуб $7 млрд, а они продают 1/4 за $1,3 млрд.
Ты думаешь что умнее Глейзеров ?
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elan_
Глейзеры все-таки странные каки-то, мягко говоря.. Катарский шейх предлагал за весь клуб $7 млрд, а они продают 1/4 за $1,3 млрд.
+1
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ta-tosha
Ответ pups99
Как сегодня можно "стремится оказывать влияние на спортивные решения клуба" без смены тренера ?
Войти в тренерский штаб, по другому никак :)
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Direct free kick
Ответ Ten Hug
Невероятно кринжовые комментарии от тех, кто хочет увольнения ЭТХ. Ребята очень быстро забыли про 3-е место с составом худшего качества, рекорд по количеству побед в первом сезоне, и кубок, пусть и не Лиги Чемпионов :) И ведь ещё возвращения до сих пор безработного Де Хеа хотят :)
2-й состав Астон Виллы
2 клуба из низших лиг
борящийся за выживание в АПЛ Форест
Ньюкасл с Кариусом и с фантомными болями от времён САФа
Вот и готов кубок
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S100 Winner
Ответ Ten Hug
Невероятно кринжовые комментарии от тех, кто хочет увольнения ЭТХ. Ребята очень быстро забыли про 3-е место с составом худшего качества, рекорд по количеству побед в первом сезоне, и кубок, пусть и не Лиги Чемпионов :) И ведь ещё возвращения до сих пор безработного Де Хеа хотят :)
Ой не смеши. Третьесортная чашка КАЛ - не трофей для клуба с такой богатой историей, дорогущим составом и нескончаемыми ресурсами, как у МЮ. И уж тем более когда эта чашка "завоёвана" в борьбе с середняками и аутсайдерами английского футбола
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Демьян=)
Ответ Ten Hug
Невероятно кринжовые комментарии от тех, кто хочет увольнения ЭТХ. Ребята очень быстро забыли про 3-е место с составом худшего качества, рекорд по количеству побед в первом сезоне, и кубок, пусть и не Лиги Чемпионов :) И ведь ещё возвращения до сих пор безработного Де Хеа хотят :)
да, это всё здорово конечно. но хаг до сих пор не привил команде свой стиль игры. её абсолютно нет. или по твоему есть? что ни игра то разброд и шатание. формы у команды нет. выигрывают тупо навалами всей командой. естественно травмы как оправдание можно подтянуть. но почему каз не в форме? почему хаг не вправит мозги и не может достучаться до рэшфорда, чтобы он перестал наконец тянуть всё на себя и бежать на 3 игроков соперника следствие чего терять мяч и не идти в отбор? онана.уже совершил достаточно результативных ошибок. почему хаг не в состоянии посадить его и дать сыграть второму киперу, он что, настолько до сих пор не адаптирован? вот примерный список вопросов к главному тренеру. я конечно ещё не хочу увольнения хага, но вопросы к нему имеются.
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