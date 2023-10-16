Тен Хаг останется в «МЮ» после прихода Рэтклиффа. Покупку 25% акций клуба могут согласовать в четверг на заседании правления

Джим Рэтклифф не планирует менять тренера «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 миллиарда фунтов – ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба.

По информации ESPN, после прихода Рэтклиффа Эрик тен Хаг останется в « ». Бизнесмен стремится оказывать влияние на спортивные решения клуба, но смена тренера не входит в его планы.

Отмечается, что покупка Рэтклиффом и его компанией Ineos части акций «МЮ» может быть окончательно согласована уже на ближайшем заседании правления клуба в четверг.

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