Вертонген об убийстве фанатов перед игрой Бельгия – Швеция: «То, что должно было стать прекрасным футбольным вечером, превратилось в мрачную черную ночь. Я не чувствовал cебя в полной безопасности»
Ян Вертонген призвал заняться благотворительностью на фоне убийства двух фанатов.
Вчера защитник сборной Бельгии выступил в домашней игре со Швецией, остановленной в перерыве из-за смерти двух приезжих болельщиков в результате огнестрельных ранений. Сегодня футболист «Андерлехта» принял участие в благотворительном футбольном мероприятии в Вестерло, которое поддержал через свой фонд.
«Проявление уважения к ближним теперь приобретает еще больший смысл в связи со вчерашними событиями. Хочу сказать всем, кто может позаботиться о себе, что нужно что-то делать и для других. Нужно начать с подачи хорошего примера и проявления уважения к окружающим.
Если каждый будет делать для этого все возможное, мир станет лучшим местом. И это послание приобрело еще больший вес в связи с тем, что произошло прошлой ночью. То, что должно было стать прекрасным футбольным вечером, превратилось в мрачную черную ночь.
Возникало это странное чувство, когда ты не чувствуешь себя в полной безопасности. Думаю, что в особенности чувствовали себя незащищенными шведы. Будем надеяться, что все это быстро закончится», – сказал Вертонген в эфире Radio 2
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
, потому что это все их рук дело! А потом узнаем какого ощущать себя действительно не в безопасности...
Действительно начинаешь верить, что все было спланировано спецслужбами