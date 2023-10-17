Вертонген об убийстве фанатов перед игрой Бельгия – Швеция: «То, что должно было стать прекрасным футбольным вечером, превратилось в мрачную черную ночь. Я не чувствовал cебя в полной безопасности»

Ян Вертонген призвал заняться благотворительностью на фоне убийства двух фанатов.

Вчера защитник сборной выступил в домашней игре со Швецией, остановленной в перерыве из-за смерти двух приезжих болельщиков в результате огнестрельных ранений. Сегодня футболист « » принял участие в благотворительном футбольном мероприятии в Вестерло, которое поддержал через свой фонд.

«Проявление уважения к ближним теперь приобретает еще больший смысл в связи со вчерашними событиями. Хочу сказать всем, кто может позаботиться о себе, что нужно что-то делать и для других. Нужно начать с подачи хорошего примера и проявления уважения к окружающим.

Если каждый будет делать для этого все возможное, мир станет лучшим местом. И это послание приобрело еще больший вес в связи с тем, что произошло прошлой ночью. То, что должно было стать прекрасным футбольным вечером, превратилось в мрачную черную ночь.

Возникало это странное чувство, когда ты не чувствуешь себя в полной безопасности. Думаю, что в особенности чувствовали себя незащищенными шведы. Будем надеяться, что все это быстро закончится», – сказал в эфире Radio 2

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