Вертонген об убийстве фанатов перед игрой Бельгия – Швеция: «То, что должно было стать прекрасным футбольным вечером, превратилось в мрачную черную ночь. Я не чувствовал cебя в полной безопасности»

Теги Андерлехт Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия Сборная Швеции по футболу Ян Вертонген Благотворительность Футбол

Ян Вертонген призвал заняться благотворительностью на фоне убийства двух фанатов.

Вчера защитник сборной Бельгии выступил в домашней игре со Швецией, остановленной в перерыве из-за смерти двух приезжих болельщиков в результате огнестрельных ранений. Сегодня футболист «Андерлехта» принял участие в благотворительном футбольном мероприятии в Вестерло, которое поддержал через свой фонд.

«Проявление уважения к ближним теперь приобретает еще больший смысл в связи со вчерашними событиями. Хочу сказать всем, кто может позаботиться о себе, что нужно что-то делать и для других. Нужно начать с подачи хорошего примера и проявления уважения к окружающим.

Если каждый будет делать для этого все возможное, мир станет лучшим местом. И это послание приобрело еще больший вес в связи с тем, что произошло прошлой ночью. То, что должно было стать прекрасным футбольным вечером, превратилось в мрачную черную ночь.

Возникало это странное чувство, когда ты не чувствуешь себя в полной безопасности. Думаю, что в особенности чувствовали себя незащищенными шведы. Будем надеяться, что все это быстро закончится», – сказал Вертонген в эфире Radio 2

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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Б81
Сейчас прилет по больнице Аль-ахли,более 500 погибших.Ян,скажи про это тоже
+18
-6
+12
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Пикачу82
Желаю чтобы не только в Бельгии а во всей "цивилизованной" Европе и США происходило то что сейчас творится на Украине, Сирии, Палестине
, потому что это все их рук дело! А потом узнаем какого ощущать себя действительно не в безопасности...
+9
-3
+6
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Б81
https://postimg.cc/G4LbcY1J террориста ранили.
+6
-1
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OldCityFan
Толпа хамасовцев каким то чудотворным способом перебираются через 9 метровый забор в котором через каждые 2 км пулемет и тоже самое с этим, который каким то образом имел кучу вооружений и мог кататься с этим по всему городу

Действительно начинаешь верить, что все было спланировано спецслужбами
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Моутиньо оформляет 40
Не надо новости читать или сообщать во время матча, будешь нормально чувствовать себя
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keylargo
Евр.. и евр маст да...й
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Jim Korbett
Ответ OldCityFan
Толпа хамасовцев каким то чудотворным способом перебираются через 9 метровый забор в котором через каждые 2 км пулемет и тоже самое с этим, который каким то образом имел кучу вооружений и мог кататься с этим по всему городу Действительно начинаешь верить, что все было спланировано спецслужбами
Помните цитату Владимира Ульяновича Ленина: ‟Ищите того, кому выгодно”. Этот теракт выгоден эльфам.
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OldCityFan
Ответ vincere
Так и есть - за каждой подобной операцией стоят кураторы. Ничего не стоит уверить ребят из Хамаса, что последующие мирные жертвы Газы - все мученники Аллаха.
Так оно и было скорее всего, жаль только мирное население
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Vićtor Diaź
Ответ Б81
https://postimg.cc/G4LbcY1J террориста ранили.
Жуть😓
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Б81
Ответ Vićtor Diaź
Жуть😓
Любому отцу и не только больно смотреть на это…..
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ARIGAMI ARIGAMI
Похоже, нужна пропаганда атеизма
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vincere
Ответ OldCityFan
Толпа хамасовцев каким то чудотворным способом перебираются через 9 метровый забор в котором через каждые 2 км пулемет и тоже самое с этим, который каким то образом имел кучу вооружений и мог кататься с этим по всему городу Действительно начинаешь верить, что все было спланировано спецслужбами
Так и есть - за каждой подобной операцией стоят кураторы. Ничего не стоит уверить ребят из Хамаса, что последующие мирные жертвы Газы - все мученники Аллаха.
0
0
0
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Sergey Smirnov
Ответ Б81
Сейчас прилет по больнице Аль-ахли,более 500 погибших.Ян,скажи про это тоже
Ракета Хамаса. Хамас скорбит?
0
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