Швеция U18 отменила игру в Словакии на фоне убийства фанатов в Брюсселе. Сборная U21 сыграет с Грузией после усиления охраны
Сборная Швеции U18 отменила свой матч по соображениям безопасности.
Решение принято на фоне вчерашнего убийства двух болельщиков сборной Швеции перед игрой команды против Бельгии в Брюсселе.
Шведская юношеская сборная сегодня должна была в Словакии сыграть против местной команды. О том, что встреча не состоится, стало известно менее чем за два часа до ее начала.
«Матч в Словакии должен был пройти на открытой площадке, где невозможен должный уровень контроля. Поэтому отмена игры кажется простым решением», – сообщил Шведский футбольный союз.
При этом Швеция U21 свою игру против грузинской сборной все же проведет. Охрана на ней будет усилена.
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