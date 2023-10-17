Швеция U18 отменила игру в Словакии на фоне убийства фанатов в Брюсселе. Сборная U21 сыграет с Грузией после усиления охраны

Сборная Швеции U18 отменила свой матч по соображениям безопасности.

Решение принято на фоне вчерашнего убийства двух болельщиков сборной Швеции перед игрой команды против Бельгии в Брюсселе.

Шведская юношеская сборная сегодня должна была в Словакии сыграть против местной команды. О том, что встреча не состоится, стало известно менее чем за два часа до ее начала.

«Матч в Словакии должен был пройти на открытой площадке, где невозможен должный уровень контроля. Поэтому отмена игры кажется простым решением», – сообщил Шведский футбольный союз.

При этом 21 свою игру против грузинской сборной все же проведет. Охрана на ней будет усилена.

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