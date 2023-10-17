18-летний игрок «Кордобы», погибший в Севилье, умер от удара током. Альваро Прието залез на крышу поезда и задел провода – момент попал на камеры видеонаблюдения

Теги Ла Лига происшествия Д3 Испания Кордоба Футбол

Названа причина смерти игрока «Кордобы», погибшего в Севилье.

Напомним, 18-летний Альваро Прието, выступавший за «Кордобу» из 3-й лиги Испании, пропал в Севилье 12 октября. Сообщалось, что он опоздал на поезд, на котором должен был вернуться домой, а затем его не пустили в вагон, когда он попытался проехать на следующем рейсе без билета.

Вчера тело футболиста было найдено между вагонами поезда, не совершавшего поездок с 24 августа.

По информации EFE, вскрытие показало, что причиной смерти Альваро Прието стало поражение электрическим током. Сообщается, что камеры видеонаблюдения на заправочной станции рядом с вокзалом зафиксировали, как футболист забрался на крышу поезда, после чего его ударило током при касании проводов.

В связи с гибелью Альваро Прието городской совет Кордовы и совет провинции объявили 17 октября днем траура.

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9 комментариев

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Иван Трофимов
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Люблю Марго Робби
Вроде испанец, а не индус
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Отец-основатель
Не было детей у него? Это премия или нет?
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Blaumerc
Ответ Люблю Марго Робби
Вроде испанец, а не индус
а испанцы что, диэлектрики? устойчивы к поражению электрическим током?
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igls54
Альваро Прието с приветом
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Крыс Пол
А зачем на крышу вообще залазить? Ехал бы себе между вагонами
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Дядя ТУРА
Ответ Люблю Марго Робби
Вроде испанец, а не индус
если бы ты знал сколько молодежи в РФ так погибают. шутки плохи с электрикой
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