18-летний игрок «Кордобы», погибший в Севилье, умер от удара током. Альваро Прието залез на крышу поезда и задел провода – момент попал на камеры видеонаблюдения

Названа причина смерти игрока «Кордобы», погибшего в Севилье.

Напомним, 18-летний Альваро Прието, выступавший за «Кордобу» из 3-й лиги Испании, пропал в Севилье 12 октября. Сообщалось, что он опоздал на поезд, на котором должен был вернуться домой, а затем его не пустили в вагон, когда он попытался проехать на следующем рейсе без билета.

Вчера тело футболиста было найдено между вагонами поезда, не совершавшего поездок с 24 августа.

По информации EFE, вскрытие показало, что причиной смерти Альваро Прието стало поражение электрическим током. Сообщается, что камеры видеонаблюдения на заправочной станции рядом с вокзалом зафиксировали, как футболист забрался на крышу поезда, после чего его ударило током при касании проводов.

В связи с гибелью Альваро Прието городской совет Кордовы и совет провинции объявили 17 октября днем траура.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию