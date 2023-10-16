В Севилье погиб 18-летний игрок «Кордобы» из 3-й лиги Испании. Тело Альваро Прието нашли между вагонами не ездившего с 24 августа поезда, футболист пропал 12 октября
Игрок «Кордобы» из 3-й лиги Испании погиб в Севилье.
18-летний Альваро Прието пропал в Севилье 12 октября – днем ранее, 11 октября, он отправился на вечеринку с друзьями в ночной клуб. Сегодня издание El Confidencial сообщило, что тело футболиста было найдено между двумя вагонами поезда. «Кордоба» также подтвердила гибель Прието.
Сообщается, что футболист опоздал на поезд, на котором должен был вернуться домой, и попытался проехать без билета на следующем рейсе, однако его не пустили в вагон. При этом отмечается, что Прието мог добраться домой на такси – по одной из версий, у футболиста не было при себе карточки или наличных денег для оплаты проезда, а его телефон разрядился. Последнее сообщение родителям футболист отправил в 7 часов утра 12 октября, написав, что отправляется на станцию.
Телеканал RTVE сегодня утром показал кадры с застрявшим между вагонами телом, соответствовавшим ориентировкам на пропавшего футболиста – впоследствии личность Альваро Прието была установлена. Отмечается, что поезд не совершал никаких рейсов с 24 августа.
«Севилья» выразила соболезнования в связи с гибелью футболиста.
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