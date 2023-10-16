В Севилье погиб 18-летний игрок «Кордобы» из 3-й лиги Испании. Тело Альваро Прието нашли между вагонами не ездившего с 24 августа поезда, футболист пропал 12 октября

Игрок «Кордобы» из 3-й лиги Испании погиб в Севилье.

18-летний Альваро Прието пропал в Севилье 12 октября – днем ранее, 11 октября, он отправился на вечеринку с друзьями в ночной клуб. Сегодня издание El Confidencial сообщило, что тело футболиста было найдено между двумя вагонами поезда. « » также подтвердила гибель Прието.

Сообщается, что футболист опоздал на поезд, на котором должен был вернуться домой, и попытался проехать без билета на следующем рейсе, однако его не пустили в вагон. При этом отмечается, что Прието мог добраться домой на такси – по одной из версий, у футболиста не было при себе карточки или наличных денег для оплаты проезда, а его телефон разрядился. Последнее сообщение родителям футболист отправил в 7 часов утра 12 октября, написав, что отправляется на станцию.

Телеканал RTVE сегодня утром показал кадры с застрявшим между вагонами телом, соответствовавшим ориентировкам на пропавшего футболиста – впоследствии личность Альваро Прието была установлена. Отмечается, что поезд не совершал никаких рейсов с 24 августа.

« » выразила соболезнования в связи с гибелью футболиста.

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