Вратарь «Истиклола» Ятимов о том, как ругался с Роналду: «Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает. В ход пошли сербский и английский»

Вратарь «Исиклола» Рустам Ятимов рассказал о диалоге с Криштиану Роналду.

Команда из Таджикистана сыграла с « » в Лиге чемпионов Азии 2 октября. Матч закончился победой саудовцев со счетом 3:1.

– Что вы не поделили с ?

– Он немного начал нервничать из-за того, что мы затягивали игру. Надо понимать, что «Аль-Наср» задает хороший темп, и нужно использовать все методы, чтобы его сбить. Это нормально – так делают все команды.

– Как происходил диалог?

– Если говорить откровенно, то мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Так и пошло-поехало. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошли сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть. Это эмоции – нормальные вещи.

– Роналду все еще хорош в своем возрасте?

– Криштиану – очень качественный футболист. Я понял, почему он обладатель пяти «Золотых мячей». Быстрый, резкий, нестандартно думает. Смотришь: он принимает мяч в нашей опорной зоне, где до ворот еще далеко, только отыграл на фланг, а уже прыгает в штрафной – пытается забить.

– Какие эмоции были, когда узнали, что будете играть против Роналду?

– Если честно, ничего особенного не испытал. Обычная игра. Все говорили: «О, Роналду!», но они такие же футболисты, только быстрее, техничнее и умнее. Я не ждал эту игру с нетерпением, волнения тоже не было. Готовился по-обычному.

– А как болельщики восприняли приезд звезд?

– Для них это был праздник! Люди этого ждали. Когда играли с катарским клубом «Аль-Духайль», трибуны заполнились тысяч на 20. Ажиотаж вокруг игр был большой, – сказал .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию