Вратарь «Истиклола» Ятимов о том, как ругался с Роналду: «Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает. В ход пошли сербский и английский»

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Таджикистан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Истиклол Чемпионат.com Рустам Ятимов Футбол

Вратарь «Исиклола» Рустам Ятимов рассказал о диалоге с Криштиану Роналду.

Команда из Таджикистана сыграла с «Аль-Насром» в Лиге чемпионов Азии 2 октября. Матч закончился победой саудовцев со счетом 3:1. 

– Что вы не поделили с Криштиану?

– Он немного начал нервничать из-за того, что мы затягивали игру. Надо понимать, что «Аль-Наср» задает хороший темп, и нужно использовать все методы, чтобы его сбить. Это нормально – так делают все команды.

– Как происходил диалог?

– Если говорить откровенно, то мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Так и пошло-поехало. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошли сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть. Это эмоции – нормальные вещи.

– Роналду все еще хорош в своем возрасте?

– Криштиану – очень качественный футболист. Я понял, почему он обладатель пяти «Золотых мячей». Быстрый, резкий, нестандартно думает. Смотришь: он принимает мяч в нашей опорной зоне, где до ворот еще далеко, только отыграл на фланг, а уже прыгает в штрафной – пытается забить.

– Какие эмоции были, когда узнали, что будете играть против Роналду?

– Если честно, ничего особенного не испытал. Обычная игра. Все говорили: «О, Роналду!», но они такие же футболисты, только быстрее, техничнее и умнее. Я не ждал эту игру с нетерпением, волнения тоже не было. Готовился по-обычному.

– А как болельщики восприняли приезд звезд?

– Для них это был праздник! Люди этого ждали. Когда играли с катарским клубом «Аль-Духайль», трибуны заполнились тысяч на 20. Ажиотаж вокруг игр был большой, – сказал Ятимов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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39 комментариев

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Leon Petov
Ну да, Рон ведь как известно знает сербский
+56
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Agent Smith
Русскому мату его Иришка точно научила⚽️
+37
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Agent Smith
Ответ ApXuMaHqPuT
Ну, с Видичем он играл, значит должен знать пару выражений🤐
Он и с Черышевым играл⚽️
+9
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Alexander Rakhilkin
Как-то я сидел в проходе. Мимо Федерер проходил. Я ему «Шалом!», он обернулся и пошёл дальше. Так вот на иврите и пообщались…
+8
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Уолтер Собчак
На сербском-то, конечно, сразу стало понятнее.
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DanielCarvalho
Ответ Очки Дани Алвеса
Да уж, вот это слава у парня, поругался с Роналду
Если бы ты на стадионе сидел и увидел Криша вживую, ты бы десятилетия рассказывал об этом, а тут никому неизвестный игрок, против мировой звезды, естественно инфоповод)
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Игорь Новиков
Ответ ApXuMaHqPuT
Ну, с Видичем он играл, значит должен знать пару выражений🤐
Так-то он с Шейк жил. Явно мог узнать и русских ругательств по этой логике.
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ApXuMaHqPuT
Ответ Leon Petov
Ну да, Рон ведь как известно знает сербский
Ну, с Видичем он играл, значит должен знать пару выражений🤐
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Игорь Новиков
Ответ Трусики Бочкаревой
Мог бы на марокканском диалекте арабского попробовать , многие слова он понимает : хорошо, глубже, не останавливайся
Зачем вы свои фантазии здесь озвучиваете?
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тот самый Кадрус
В самом деле это нормальная ситуация. Я сам живу в Душанбе и постоянно случается так, что если видишь в городе иностранца, особенно европейской наружности и надо что-то спросить или к примеру он дорогу заграждает, а тебе надо пройти, то сперва ты заговариваешь на русском. Во-первых потому, что это первый иностранный язык, который таджики знают лучше остальных (порой единственный), во-вторых, таджики привыкли со времен жизни в СССР, что все люди не таджикской или не азиатской внешности - русские или русскоговорящие. Ну и в третьих, все коренные душанбинцы, такие как я, двуязычные. То есть мы постоянно думаем и общаемся и на родном и на русском. Потому у него и вылетели изо рта сперва русские слова, потом видимо на автомате сербский (хрен его знает откуда на нем умеет говорить Ятимов, видимо есть одноклубники сербы).
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Faulheit
Ответ Spartakus1984
Думаю его Шейк научила каким то отдельным русским словам
как минимум знает слово "АТКРИТИЕ"
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ZenitFan
диалог начался на русском - читаем " я его обложил отборным матом"))
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Spartakus1984
Думаю его Шейк научила каким то отдельным русским словам
+2
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SAS0001
Роналду владеет сербским?? Я что то упустил?)
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EnzoAmatera
Ответ Leon Petov
Ну да, Рон ведь как известно знает сербский
Он с Шейк спал,думаю пару фраз русских точно понимает
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Очки Дани Алвеса
Да уж, вот это слава у парня, поругался с Роналду
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FC.Barcelona
Ятимов: «я твой дом труба шатал, братушка»
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ретроградный меркурий
Через 10 лет на спортсе: Ятимов, пославший на### Роналду. Где он сейчас?
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Иван Иванов
Такие же футболисты, только быстрее, техничнее и умней... и вообщем-то всё)))
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Maxim Koskin
Ответ ZenitFan
диалог начался на русском - читаем " я его обложил отборным матом"))
да чтоб мы без тебя делали, кэп?
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Bakhaa
Ответ ApXuMaHqPuT
Ну, с Видичем он играл, значит должен знать пару выражений🤐
Ну так и с Шейк тоже играл, значит должен знать немало выражений))))
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Павел Сморщков
Ответ EnzoAmatera
Он с Шейк спал,думаю пару фраз русских точно понимает
В таком случае... "Вратарь Ятимов весьма удивился, когда на его предложение, применяя эвфемизмы, трахнуть Криштиану тот с таким же злым лицом ответил: "фыиппиминиакаксутшку"
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Wiley Fox
Клоун сам откуда сербский знает?
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Павел Сморщков
Ответ ретроградный меркурий
Через 10 лет на спортсе: Ятимов, пославший на### Роналду. Где он сейчас?
Там же.
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Футбол, хоккей итд
Кипер с чувством юмора,)) молодца...
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