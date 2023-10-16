Роналду наступили на ногу при задержании зрителя, выбежавшего на поле во время игры Португалии с Боснией

Криштиану Роналду пострадал при задержании болельщика.

Зритель выбежал на поле на 39-й минуте матча с Боснией и Герцеговиной. Он направился к 38-летнему форварду, находившемуся у боковой линии.

Служба охраны попыталась остановить нарушителя рядом с Роналду, и во время задержания кто-то из участников процесса наступил на ногу.

Футболист дал понять, что испытывает дискомфорт, но смог продолжить игру, в которой к тому моменту уже отметился дублем.

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