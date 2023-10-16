Роналду наступили на ногу при задержании зрителя, выбежавшего на поле во время игры Португалии с Боснией

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу болельщики сборная Боснии и Герцеговины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду пострадал при задержании болельщика.

Зритель выбежал на поле на 39-й минуте матча Португалии с Боснией и Герцеговиной. Он направился к 38-летнему форварду, находившемуся у боковой линии.

Служба охраны попыталась остановить нарушителя рядом с Роналду, и во время задержания кто-то из участников процесса наступил Криштиану на ногу.

Футболист дал понять, что испытывает дискомфорт, но смог продолжить игру, в которой к тому моменту уже отметился дублем.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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12 комментариев

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Роман
рикоберга весь день строчит на спортсе, а вечером бегает Роналду ноги оттаптывает.
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Лимит Лимитович
А он поднял при этом бровь?
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damondiamond
Роналду поднял руки вверх в качестве празднования после того, как партнёр по команде отличился забитым мячом в матче
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Фёдор Кузнецов
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Zed_patriot( Барсик Юрана)
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Brokkoli
На левую или на правую? Это важно
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Роман
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рикоберга или гуруфутбола
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роберт888
Ответ Leon Petov
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😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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igls54
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Leon Petov
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Двоечник
С Наступающим новым рекордом поздравили
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Iamliam
Что бы я делал без этой новости?!
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Blaumerc
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
ага, Лукаку походу не пичкает туда ботекс
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Геннадий Тимченко
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
может как пешему взять телохранителя, чтобы бегал вместе с ним по полю и болельщиков (соперников) отгонял❓🤔
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Leon Petov
Ответ Роман
рикоберга весь день строчит на спортсе, а вечером бегает Роналду ноги оттаптывает.
У Криша 2+1 за тайм, не выдержал парень
+2
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