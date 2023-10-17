«С ситуацией на Ближнем Востоке связи нет, на первый взгляд». Прокуратура Бельгии об убийстве фанатов Швеции

Теги Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия происшествия болельщики Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Король Бодуэн стадионы Футбол

В Бельгии не связывают убийство шведских фанатов с событиями на Ближнем Востоке.

Об этом рассказал официальный представитель Федеральная прокуратуры Королевства Бельгия Эрик ван дер Сипт.

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии.

Матч Бельгия – Швеция был прерван, около 35 тысяч зрителей пока не выпускают со стадиона «Король Бодуэн».

«На первый взгляд, никакой связи с ситуацией на Ближнем Востоке нет. В остальном мы можем только подтвердить, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности болельщиков на стадионе», – сказал ван дер Сипт.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

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13 комментариев

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Ебздрогыч
А, ну тогда норм, ничего страшного
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dr. cage
Видимо какой-то Фабьен Веркотен из Антверпена решил пристрелить шведов за стремление их страны вступить в НАТО..
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Phantom1289
Да ладно.
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rigobersong
Так эти леваки и дальше будут заселять Европу:)) По мути Шведы и Бельгийцы давно живут в гостях:))
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Гаврила Ардалионович
С ситуацией на Ближнем Востоке связи нет - это самое смешное, что мы слышали сегодня.
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Under
Ответ RVC
Это все печально, но шведы сами заигрались с сожжениями Корана
жертвы сами виноваты?
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Гаврила Ардалионович
Ответ rigobersong
Так эти леваки и дальше будут заселять Европу:)) По мути Шведы и Бельгийцы давно живут в гостях:))
А москвичи?
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Александр Кузичкин
Ответ StHappyOne
Террорист: убиваю ради палестинцев. Полиция Бельгии: я великий слепой.
Это мог сказать любой мусульманин(хотя есть источник,где этот мужик сказал,что убил неверных). ХАМАС совершает терракты исключительно против евреев,так что врятли ХАМАС имеет отношение к этому эпизоду. В Секторе Газа достаточно много христиан и никто их не трогает. Скорее всего это ИГИЛ. Вот им вообще без разницы ,кого убить.
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