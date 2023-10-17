«С ситуацией на Ближнем Востоке связи нет, на первый взгляд». Прокуратура Бельгии об убийстве фанатов Швеции

В Бельгии не связывают убийство шведских фанатов с событиями на Ближнем Востоке.

Об этом рассказал официальный представитель Федеральная прокуратуры Королевства Бельгия Эрик ван дер Сипт.

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии.

Матч Бельгия – был прерван, около 35 тысяч зрителей пока не выпускают со стадиона «Король Бодуэн».

«На первый взгляд, никакой связи с ситуацией на Ближнем Востоке нет. В остальном мы можем только подтвердить, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности болельщиков на стадионе», – сказал ван дер Сипт.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

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