Соболев о 2:2 с Кенией: «Поле не очень хорошего качества – тяжело контролировать мяч, передачи в касание отдавать. А так – хорошая игра, можно занести в актив»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Александр Соболев Футбол

Нападающий сборной России Александр Соболев подвел итоги матча с Кенией.

Товарищеская игра прошла на стадионе турецкого отеля Titanic Mardan Sports Complex и закончилась ничьей со счетом 2:2.

«Тяжелая игра, и поле тоже. Не хочется говорить о поле, но скажу. Поле действительно не очень хорошего качества – тяжело контролировать мяч, передачи в касание отдавать. И так проблемы небольшие у нас с этим, а теперь еще больше проблем становится. А так – хорошая игра, я думаю, что можно занести в актив.

Ошибки при пропущенных мячах из-за поля. Дима Баринов ошибся, потому что мяч перед ним подскочил. Ничего страшного, ошиблись. Для этого товарищеские встречи и нужны.

После игры Карпин ничего особо не сказал. Сказал: «Работаем дальше, увидимся в ноябре», – сказал Соболев

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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15 комментариев

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ТрактоПоктер
Ответ Пользователь Huawei
Игра была в последние минут пять, всё остальное время была мысль, что вся команда с похмелья.
Так Турция, отель, все включено....
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Пользователь Huawei
Игра была в последние минут пять, всё остальное время была мысль, что вся команда с похмелья.
+5
-2
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Beast
недооценили кенийцы вас, спасибо скажи
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Onion
Не хочешь говорить - не мучайся. Поле плохое, мяч, сука, круглый, ворота недостаточно большие, бутсы жмут, трусы натирают.
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Overkiller
Вот так вот. Вам только разве что бабушки с лавочки не напихали за позорную игру, а у вас "а чё, норм сыграли, в актив зачтём!" Ну и чего ещё от вас ждать если отскок с туземцами по вашему это хороший матч...
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Анатолий
Бассейн плохой, хлорки много!
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Ебздрогыч
Этому ### в глаза - все божья роса!
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Orgazmatron IGO
Помню матч 2005, Болтон-Зенит, вот там поле было не очень хорошего качества:)
А здесь вы накануне перепили, похоже.
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Dizzod
так писали же что это не поле у отеля, а чуть ли главный стадион Турции.
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Доктор Верховцев
Можно подумать, ты умеешь контролировать мяч.
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