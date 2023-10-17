Нападающий сборной России Александр Соболев подвел итоги матча с Кенией.

Товарищеская игра прошла на стадионе турецкого отеля Titanic Mardan Sports Complex и закончилась ничьей со счетом 2:2.

«Тяжелая игра, и поле тоже. Не хочется говорить о поле, но скажу. Поле действительно не очень хорошего качества – тяжело контролировать мяч, передачи в касание отдавать. И так проблемы небольшие у нас с этим, а теперь еще больше проблем становится. А так – хорошая игра, я думаю, что можно занести в актив.

Ошибки при пропущенных мячах из-за поля. Дима Баринов ошибся, потому что мяч перед ним подскочил. Ничего страшного, ошиблись. Для этого товарищеские встречи и нужны.

После игры Карпин ничего особо не сказал. Сказал: «Работаем дальше, увидимся в ноябре», – сказал .

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