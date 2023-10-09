Сборная России роликом с Соболевым, дрессирующим дельфинов, анонсировала матч с Камеруном: «Заканчивай, мы со «львами» играем»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Федор Чалов Александр Соболев Футбол

Александр Соболев вместе с дельфинами поучаствовал в ролике сборной России.

В соцсетях национальной команды появилась видеозапись, анонсирующая товарищеский матч с Камеруном.

В ней форварду «Спартака», в бассейне занимающемуся с млекопитающими, поступает звонок от Федора Чалова. Нападающий ЦСКА говорит: «Саш, ты опять с дельфинами? Заканчивай уже, мы со «львами» играем».

«Укрощаем львов на стадионе «Динамо».

В этот четверг, 12 октября, приходите поддержать сборную в суперматче Россия – Камерун. Перед игрой запланирована масштабная развлекательная программа», – говорится в сообщении, сопровождающем ролик.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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28 комментариев

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Ебздрогыч
Перед матчем с Кенией:
- Саша, бежим!
- Бесполезно, все равно догонят
+27
-5
+22
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Кирилл
Забавное промо вышло, с юмором )
+17
-3
+14
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Александр Сырчин
Ответ Ебздрогыч
Перед матчем с Кенией: - Саша, бежим! - Бесполезно, все равно догонят
Жду перед матчем с какими-нибудь орлами из Африки ролик с бакланами. Плюс игроком Зенита.
+14
-3
+11
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ХавиГави_Паратрупер
СММ-щики Соболева, Спартака и сборной России как оседлали шутку про дельфина, так уже год не слезают. Креативно, чё🤓
+9
-2
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Карпов Стас
Ответ КБ Сергей
Ну, какая сборная, блин… кому оно надо?
Мне надо!
+7
-2
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Owen_the_Simple
Неплохо!
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Анатолий Magicbrain
Надо было вызывать Дзюбу и менять шутку про львов на «мы играем со змеей. Вернее душим ее». Вот это было бы по настоящему грязно!)
+2
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Санджарбек Торбаев
креативно, молорики 👍
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Йохан Чпохан
Ответ Ебздрогыч
Перед матчем с Кенией: - Саша, бежим! - Бесполезно, все равно догонят
у Кении стайеры хорошие, спринтеров у них нет
+1
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Илья Сазоненков
Надеюсь шуток про длинные бананы не будет)
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Берни Парент
«Укрощаем львов на стадионе «Динамо»...

"Укротители"...блин.

https://www.youtube.com/watch?v=DZnh0Fzi3Lw
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Konigstein
Теперь понятно, кто на самом деле Соболева тренирует.
А ролик не плох.
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Роман Буянов
Шутка рассказанная в 251ый раз, смешнее в 251 раз
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alexis2020
Надеюсь Шупо Мотинг будет играть. Игрок Баварии приедет в Москву. Такой подарочек на день рождения :)
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buturlinomo
Этот ролик и то поинтереснее будет матча
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