Сборная России роликом с Соболевым, дрессирующим дельфинов, анонсировала матч с Камеруном: «Заканчивай, мы со «львами» играем»

Александр Соболев вместе с дельфинами поучаствовал в ролике сборной России.

В соцсетях национальной команды появилась видеозапись, анонсирующая товарищеский матч с .

В ней форварду « », в бассейне занимающемуся с млекопитающими, поступает звонок от . Нападающий ЦСКА говорит: «Саш, ты опять с дельфинами? Заканчивай уже, мы со «львами» играем».

«Укрощаем львов на стадионе «Динамо».

В этот четверг, 12 октября, приходите поддержать сборную в суперматче Россия – Камерун. Перед игрой запланирована масштабная развлекательная программа», – говорится в сообщении, сопровождающем ролик.

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