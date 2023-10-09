Сборная России роликом с Соболевым, дрессирующим дельфинов, анонсировала матч с Камеруном: «Заканчивай, мы со «львами» играем»
Александр Соболев вместе с дельфинами поучаствовал в ролике сборной России.
В соцсетях национальной команды появилась видеозапись, анонсирующая товарищеский матч с Камеруном.
В ней форварду «Спартака», в бассейне занимающемуся с млекопитающими, поступает звонок от Федора Чалова. Нападающий ЦСКА говорит: «Саш, ты опять с дельфинами? Заканчивай уже, мы со «львами» играем».
«Укрощаем львов на стадионе «Динамо».
В этот четверг, 12 октября, приходите поддержать сборную в суперматче Россия – Камерун. Перед игрой запланирована масштабная развлекательная программа», – говорится в сообщении, сопровождающем ролик.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
- Саша, бежим!
- Бесполезно, все равно догонят
"Укротители"...блин.
https://www.youtube.com/watch?v=DZnh0Fzi3Lw
А ролик не плох.