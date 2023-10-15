Александр Соболев: «О Кении практически ничего не знаю. Курортного настроения нет, все настраиваются на игру»

Александр Соболев рассказал о подготовке к матчу со сборной Кении.

Россия и Кения проведут товарищеский матч в Турции 16 октября.

– Что знаете о Кении? Как проходит подготовка к ней?

– Подготовка проходит как обычно. О Кении практически ничего не знаю, только то, что нам показали на теории.

Из игроков знаю только , который играл за « », это центральный полузащитник, не знаю, вызывается ли он сейчас.

– Может вам объяснили, почему игра проходит в Турции, и были ли какие-то «купальные» упражнения у команды?

– Не знаю, почему игра проходит в Турции. Наверное, потому что так логистически удобнее и нам и сборной Кении.

Моя забота – выходить на поле и играть в футбол, – сказал нападающий «Спартака» и сборной России на предматчевой пресс-конференции.

Также Соболев заявил, что сборная России серьезно настраивается на предстоящую игру.

«Обычно в Турцию на сборы всегда приезжаем, когда холодно. Сейчас сюда приехали, а здесь тепло, это немного необычно.

Лежал сегодня в номере, думал, что мы на сборах. Ну, а так, нет курортного настроения. Все понимают, что завтра очередная игра, и настраиваются», – сказал футболист.

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