Соболев забил за сборную России впервые с сентября 2022 года – Кении

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Александр Соболев Футбол

Александр Соболев прервал серию матчей без голов за сборную России.

Форвард, представляющий «Спартак», открыл счет на 8-й минуте товарищеского матча с Кенией. Голевой пас на счету полузащитника Максима Мухина.

В последний раз до этого дня нападающий забивал за Россию 24 сентября 2022 года – Кыргызстану (2:1). В четырех последующих играх голов не было.

Подробно со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Дельфин кенийцев полюбил глубокой трепетной любовью©️
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Бартоломью
Ну судя по тому, как в следствии замедленных повторов с различных ракурсов совершенно рядового эпизода нарушения, режиссер практически проворонил гол, сделал вывод, что трансляцию осуществляют "гениальные" телевизионщики безальтернативно-бездарного телеканала "Матч ТВ".
За ними это частенько водится. Бездари даже не умеют учиться на своих ошибках
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Ena Therapy
Кто-то ещё задаётся вопросом , почему Джикия присел в запас ? На след сезон обратно в Амкар во 2 лигу , там его уровень
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