Соболев забил за сборную России впервые с сентября 2022 года – Кении
Александр Соболев прервал серию матчей без голов за сборную России.
Форвард, представляющий «Спартак», открыл счет на 8-й минуте товарищеского матча с Кенией. Голевой пас на счету полузащитника Максима Мухина.
В последний раз до этого дня нападающий забивал за Россию 24 сентября 2022 года – Кыргызстану (2:1). В четырех последующих играх голов не было.
Подробно со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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