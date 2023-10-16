Кения забила России после ошибки Баринова. Хавбек потерял мяч, отдавая пас Помазуну

Сборная России пропустила от Кении после ошибки Дмитрия Баринова.

На 16-й минуте товарищеского матча полузащитник, представляющий « », не успел отдать передачу голкиперу , и мяч был перехвачен футболистами африканской команды.

Хавбек Энтони Акуму сравнял счет ударом с линии штрафной площади – 1:1.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

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