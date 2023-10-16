Кения забила России после ошибки Баринова. Хавбек потерял мяч, отдавая пас Помазуну

Теги Локомотив Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Илья Помазун Дмитрий Баринов Энтони Акуму Футбол

Сборная России пропустила от Кении после ошибки Дмитрия Баринова.

На 16-й минуте товарищеского матча полузащитник, представляющий «Локомотив», не успел отдать передачу голкиперу Илье Помазуну, и мяч был перехвачен футболистами африканской команды.

Хавбек Энтони Акуму сравнял счет ударом с линии штрафной площади – 1:1.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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Valentin Efimenko
😂😂😂😂😂
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5t1ck
Ответ red hikkikomori
Гол 1 в 1 как в матче Севилья - Ман Юнайтед в ЛЕ в прошлом сезоне, так же Де Хеа дал Магуайеру пас, а того накрыли
Так Баринов сам виноват, что это за обработка мяча. Стыдно даже через экран стало
+8
-1
+7
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AlexeiCrazytown
Помазун сам хорош.
+8
-4
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red hikkikomori
Ответ 5t1ck
Так Баринов сам виноват, что это за обработка мяча. Стыдно даже через экран стало
Тут вина обоих как по мне, и вратарь подсунул мяч, и Баринов как дерево обработал. Хотя в большей степени вина Баринова.
+3
-2
+1
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red hikkikomori
Гол 1 в 1 как в матче Севилья - Ман Юнайтед в ЛЕ в прошлом сезоне, так же Де Хеа дал Магуайеру пас, а того накрыли
+1
-1
0
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Гриша
Мостовой поставил телефон на зарядку )
+1
-1
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Альберт Сафиуллин
Баринов деревяха😂🤦‍♂️
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EnzoAmatera
Ответ red hikkikomori
Тут вина обоих как по мне, и вратарь подсунул мяч, и Баринов как дерево обработал. Хотя в большей степени вина Баринова.
Вратарь тут вообще не причём, Баринов просто бревно
+2
-2
0
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goleodor
Ответ EnzoAmatera
Вратарь тут вообще не причём, Баринов просто бревно
Зато есть, что обсудить
0
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