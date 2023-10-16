Мостовой о Кении: «Никто не знал о существовании футбола там, страна ассоциируется с бегунами у меня. Они там многие без бутс играют. Россия должна выиграть минимум 3:0»

Александр Мостовой невысокого мнения о футбольной сборной Кении.

«Никто не знал о существовании футбола в Кении и не воспринимает ее как футбольную страну. Ясно, что по всей планете играют в футбол. А Кения у меня всегда ассоциируется с бегунами, как мы знаем. Не имею представления, кто у них играет в футбол и как. Они там многие без бутс играют, но это в шутку, конечно. Смотреть не буду – никакого интереса в этом нет.

Кения – соперник для победной игры. Какая разница, кого в воротах ставить против этой сборной? Они даже в рейтинге ФИФА не в сотке.

В их составе нет звездных футболистов, вы чего! Наши должны выиграть со счетом как минимум 3:0», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию