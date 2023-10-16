Мостовой о Кении: «Никто не знал о существовании футбола там, страна ассоциируется с бегунами у меня. Они там многие без бутс играют. Россия должна выиграть минимум 3:0»

Теги Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой невысокого мнения о футбольной сборной Кении.

«Никто не знал о существовании футбола в Кении и не воспринимает ее как футбольную страну. Ясно, что по всей планете играют в футбол. А Кения у меня всегда ассоциируется с бегунами, как мы знаем. Не имею представления, кто у них играет в футбол и как. Они там многие без бутс играют, но это в шутку, конечно. Смотреть не буду – никакого интереса в этом нет.

Кения – соперник для победной игры. Какая разница, кого в воротах ставить против этой сборной? Они даже в рейтинге ФИФА не в сотке.

В их составе нет звездных футболистов, вы чего! Наши должны выиграть со счетом как минимум 3:0», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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22 комментария

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JackDaniels
А кенийцы небось думают, что против бухих медведей с балалайками будут играть…
+21
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Ебздрогыч
Уровневая аналитика!
+22
-3
+19
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Vićtor Diaź
Говорить, что кенийцы играют без бутс - неуважение. Мостовой в очередной раз показал уровень интеллекта
+8
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Алексей Иванов
Мостовой о многом не знает, например о существовании лицензии ...
+7
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Иван Галяткин
Ответ Алексей Иванов
Мостовой о многом не знает, например о существовании лицензии ...
Он о шампуне не всегда осведомлён, какая там лицензия 🤷‍♂️
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igls54
Опять процедуры пропустил
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Прекрасная РФПЛ будущего
Мечтаю чтобы Мостовой стал тренером РПЛ. Как же смешно будет читать его интервью после очередного разгрома
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Любезный Коссутий
в нашем составе тоже нет звездных футболистов
+1
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Balt
Ответ Ебздрогыч
Уровневая аналитика!
Хай энд.
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Ебздрогыч
Да кенийцы сегодня впервые мяч настоящий, фирменный увидят, а не из бычьего пузыря как обычно
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Гамарджоба Генацвале
Ещё говорят,что кенийцы голову редко моют.
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red hikkikomori
Кенийцы то хоть и без бутс, но играют. А вот Абаскаль даже не играл)
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Франческо Тотти
А если бы Абаскаль их тренировал, то наши победили бы 5:0. Мостовой.
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David Aprasidze
Комментарий удален пользователем
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Максим Кутузов
Никто не знал, что в Кении есть футбол, говорит.. Кенийцы, видать, тоже, раз его величество так обобщает
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Валерий Анташов
Помню, ещё в советские времена была книжная серия - зарубежный детектив и наряду с американским и английским и т.д. был так же Кенийский детектив и он ничем не отличался от любого европейского. Я ещё подумал, что какие они цивилизованные. Думаю, что за прошедшие сорок лет, вряд-ли там всё превратилось в джунгли.
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ХавиГави_Паратрупер
«Бегуны, ещё и чеканить, поди, не умеют», авторитетно добавил Царь🤓
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Сергей Ефимов
Мостовой думает, что все вокруг думают, что он до сих пор играет за Сельту.
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pelevin78
Никто не знал, что для того, чтобы выдавать идиотские комментарии, нужна лецензия, добавил Мостовой
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RokeSantaCruz
Как минимум Виктор Ваньяма там есть
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Новый тренер ФК Спартак
Не дописали, он сказал , что еще людей едят. Но только в шутку.
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