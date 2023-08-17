Родриго о расизме: «Это не закончится, но можно сократить количество случаев. Мы знаем, какой силой обладают наши слова»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Месталья Винисиус Жуниор Родриго дискриминация Футбол

Родриго Гоэс высказался о вкладе в борьбу с расизмом в футболе.

– Я солидарен [с Винисиусом] в этом деле. Я видел, как ему было грустно и тяжело. Мы знаем, какой силой обладают наши слова. Видели, как мир объединяется и относится [к проблеме] всерьез. Мы говорили и раньше, и никто ничего не предпринимал. Мир объединился, и это было прекрасно.

Если быть совсем честным, то это не закончится, но мы можем, по крайней мере, попытаться сократить количество случаев и принять меры, когда это возможно.

– Самое подходящее слово сейчас – храбрость? Храбрость противостоять такому отношению, подобно тому, как вы станцевали перед болельщиками в дерби с «Атлетико»?

– Храбрость – самое подходящее слово. Так же, как и на поле, мы должны иметь храбрость сталкиваться с подобными ситуациями и за его пределами.

– Как вы относитесь к ситуации с Винисиусом [в матче с «Валенсией»] и как нужно действовать в подобные моменты?

– Все произошло очень быстро. Я был на поле и не знал, что произошло, началось странное движение. Я спросил, и мне сказали, что его называли «обезьяной». Конечно, не только этим словом, но я не могу произнести.

Мне стоило быть осторожнее, но все произошло очень быстро. К тому времени, когда мы добрались до раздевалки и взяли в руки телефоны, весь мир уже говорил об этом. Но это совершенно очевидная вещь, ее не нужно обсуждать. Мы должны набраться мужества, чтобы бороться с этим, вот и все.

– В то время было много разговоров о том, что «Реал» не предпринял более решительных действий, игроки не покинули поле... Получается, что на поле происходит нечто настолько шокирующее, что вы не можете отреагировать? О чем ты думал в тот момент?

– Для нас это стало шоком, и мы не знали, что предпринять. Потом, просматривая видеозаписи, мы думали, что могли бы уйти с поля, и судья закончил бы матч, но тогда мы так не думали.

Кто-то извне должен проинструктировать. Неразбериха возникла во время подачи углового, одни уже думали о том, как забить, другие боролись... Был полный бардак, и мы не знали, что делать, – сказал вингер «Реала».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Отложенная борьба с расизмом никак не повлияла на запланированный отпуск Винисиуса. И пусть весь мир подождет
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Legend
Ответ Owen_the_Simple
Что произойдёт если вот прямо сейчас разом прекратить всю "борьбу с расизмом в футболе"? Какие будут чудовищные последствия?
Сотни темнокожих потеряют работу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Legend
Ответ Harut Hovsepyan
Танец Вини и Родриго перед болельщиками Атлетико - мощное зрелище! Побольше бы таких моментов в этом сезоне.
И при этом танцоры обижаются на свист трибун и оскорбления, что вообще то тоже является мощным зрелищем.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Что произойдёт если вот прямо сейчас разом прекратить всю "борьбу с расизмом в футболе"? Какие будут чудовищные последствия?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пацаваца
Сила и вправду есть, именно она заставляет до сих пор игроков АПЛ на колени становиться
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий