Родриго о расизме: «Это не закончится, но можно сократить количество случаев. Мы знаем, какой силой обладают наши слова»

Родриго Гоэс высказался о вкладе в борьбу с расизмом в футболе.

– Я солидарен [с ] в этом деле. Я видел, как ему было грустно и тяжело. Мы знаем, какой силой обладают наши слова. Видели, как мир объединяется и относится [к проблеме] всерьез. Мы говорили и раньше, и никто ничего не предпринимал. Мир объединился, и это было прекрасно.

Если быть совсем честным, то это не закончится, но мы можем, по крайней мере, попытаться сократить количество случаев и принять меры, когда это возможно.

– Самое подходящее слово сейчас – храбрость? Храбрость противостоять такому отношению, подобно тому, как вы станцевали перед болельщиками в дерби с «Атлетико»?

– Храбрость – самое подходящее слово. Так же, как и на поле, мы должны иметь храбрость сталкиваться с подобными ситуациями и за его пределами.

– Как вы относитесь к ситуации с Винисиусом [в матче с «Валенсией»] и как нужно действовать в подобные моменты?

– Все произошло очень быстро. Я был на поле и не знал, что произошло, началось странное движение. Я спросил, и мне сказали, что его называли «обезьяной». Конечно, не только этим словом, но я не могу произнести.

Мне стоило быть осторожнее, но все произошло очень быстро. К тому времени, когда мы добрались до раздевалки и взяли в руки телефоны, весь мир уже говорил об этом. Но это совершенно очевидная вещь, ее не нужно обсуждать. Мы должны набраться мужества, чтобы бороться с этим, вот и все.

– В то время было много разговоров о том, что «Реал» не предпринял более решительных действий, игроки не покинули поле... Получается, что на поле происходит нечто настолько шокирующее, что вы не можете отреагировать? О чем ты думал в тот момент?

– Для нас это стало шоком, и мы не знали, что предпринять. Потом, просматривая видеозаписи, мы думали, что могли бы уйти с поля, и судья закончил бы матч, но тогда мы так не думали.

Кто-то извне должен проинструктировать. Неразбериха возникла во время подачи углового, одни уже думали о том, как забить, другие боролись... Был полный бардак, и мы не знали, что делать, – сказал вингер « ».

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