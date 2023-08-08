Рюдигер о расизме в Испании: «Обезьяной», «черным дерьмом» меня не называли. Но Винисиус, очевидно, страдает»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Кадис Антонио Рюдигер Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Антонио Рюдигер высказался о проявлениях расизма со стороны испанских фанатов.

– Ты говоришь, что многие люди разного происхождения и разных рас живут в мире, но последние матчи прошлого сезона показали, что в испанском футболе существует огромная проблема расизма...

– Если вы спросите меня, проявлял ли кто-то расизм по отношению ко мне в Испании, ответ будет отрицательным. В Кадисе произошло недоразумение: были опубликованы новости, что там проявляли расизм по отношению ко мне, но я не слышал, чтобы они называли меня «обезьяной», «черным дерьмом» или подобными варварскими словами. 

Если вы спросите меня, страдает ли от этого Винисиус, то очевидно, что страдает. И когда люди его оскорбляют и проявляют расизм по отношению к нему, они автоматически проявляют расизм по отношению ко мне, даже если они не обращались непосредственно ко мне.

Но эта проблема есть не только в Испании, это происходит повсюду.

– Как можно решить эту проблему в испанском футболе?

– Расизм – это недостаток образования. Я всегда это говорил и всегда повторяю.

Важно сказать, что не все испанцы расисты, а только отдельные идиоты. Многие испанцы не терпят расизма. Очень важно отметить, что расисты составляют лишь меньшинство в этой стране, но их нужно исправлять.

Как покончить с этой проблемой? Единственное, что я могу сказать, – это обучайте своих детей в школе. Очень важно, чтобы все знали, что все люди равны, – сказал защитник «Реала».

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

Винисиус – судье по делу о расизме: «Меня оскорбляют, потому что я черный топ-футболист. Нельзя так вести себя с темнокожими, которых притесняли всю историю»

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60 комментариев

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Когда Винисиус провоцирует болельщиков в чемпионате в Испании, то он провоцирует всех болельщиков в мире?
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Винисиус недалекого ума истеричка, вот его и оскорбляют. В Реале же есть и другие темнокожие игроки, их же не трогают, только его.
Так может и дело не в цвете кожи совсем...
+50
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— Он назвал меня черный урод, тренер.
— Ты черный и ты урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно тебя, Винни.
+26
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Расизм это не правильно но Винисиус даже не замечает как провоцирует болельщиков своим поведением !
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Ответ Light Yagami
Антонио Рюдигер поднимает очень важную и актуальную тему. Его слова о необходимости образования и противодействия расизму путем обучения в школах действительно имеют смысл. Отмечая, что расисты - это меньшинство, он подчеркивает важность борьбы с этой проблемой, чтобы создать более толерантное и справедливое общество. Учить детей ценить равенство и уважать друг друга независимо от происхождения - это шаг к устранению расизма в будущем.
Правильно. И начать надо с детей негритят. Мне кажется как раз афроамериканцы и есть самые жёсткие расисты
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Ответ max bogomazov
Не все ровны! Черные ничего не изобрели и не сделали, а в последнее время слышно только нытье про расизм всех тошнит уже от этого как будто других проблем нет.
😂ты что изобрел?
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интересно, сколько ещё им времени понадобится, чтобы понять почему оскорбляют именно Винисиуса, а не всех темнокожих в Ла Лиге…
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Будь Винисиус белым, его звали бы белым дерьмом, невелика разница
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Ответ Фут.Боль
Когда Винисиус провоцирует болельщиков в чемпионате в Испании, то он провоцирует всех болельщиков в мире?
Это другое))
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чтобы закончить с расизмом в Испании, нужно слить Винисиуса
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Обезьяны больше страдают от этих сравнений... Бананы тоже не рады, когда их бросают... Бедные обезьяны и бананы ..
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Люблю когда футболисты говорят про образования)))))
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сказал немец Рюдигер
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Антонио Рюдигер поднимает очень важную и актуальную тему. Его слова о необходимости образования и противодействия расизму путем обучения в школах действительно имеют смысл. Отмечая, что расисты - это меньшинство, он подчеркивает важность борьбы с этой проблемой, чтобы создать более толерантное и справедливое общество. Учить детей ценить равенство и уважать друг друга независимо от происхождения - это шаг к устранению расизма в будущем.
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Видимо Винисиус определённо этого заслуживает.
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Афроамериканец здорового человека.
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Ответ Гамаль Хайдаров
ну ты же тоже шоколадный
Но не шоколаднее других?
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Ответ Виктор Войнов
Правильно. И начать надо с детей негритят. Мне кажется как раз афроамериканцы и есть самые жёсткие расисты
Важно помнить, что расизм - это негативное и недопустимое явление в любом обществе. Никакая группа людей не должна быть обвинена в расизме в целом. Расистские взгляды индивидуальных лиц не могут представлять всю афроамериканскую или любую другую группу. Для борьбы с расизмом важно строить диалог, развивать понимание и способствовать созданию инклюзивной среды, где каждый может жить в уважении и справедливости.
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Ответ Волька-ибн-Алёша
к лотку
и к лотку тоже
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Рюдигер - обезьяна это плохо, но обезьяна Рюдигер - всем до фени... Явная дискредитация братьев наших меньших... Мир несправедлив..
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От своих провокаций и страдает, сам говоришь что тебя не обзывают. Это не детей в школе надо учить, а Винисиуса нужно приручать.
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Винисиус страдает, потому что Рюдигера никто не обзывает?!
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Ответ КристинаИнстаграммовна
От своих провокаций и страдает, сам говоришь что тебя не обзывают. Это не детей в школе надо учить, а Винисиуса нужно приручать.
к лотку
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Ответ Серж Ск
Афроамериканец здорового человека.
Рюдигер не афроамериканец. Он афроевропеец. Он ведь немец)
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Ответ ZA.RMA
Спасибо, что не забываете обо мне
я днями думаю о тебе
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