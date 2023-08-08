Рюдигер о расизме в Испании: «Обезьяной», «черным дерьмом» меня не называли. Но Винисиус, очевидно, страдает»

Антонио Рюдигер высказался о проявлениях расизма со стороны испанских фанатов.

– Ты говоришь, что многие люди разного происхождения и разных рас живут в мире, но последние матчи прошлого сезона показали, что в испанском футболе существует огромная проблема расизма...

– Если вы спросите меня, проявлял ли кто-то расизм по отношению ко мне в , ответ будет отрицательным. В Кадисе произошло недоразумение: были опубликованы новости, что там проявляли расизм по отношению ко мне, но я не слышал, чтобы они называли меня «обезьяной», «черным дерьмом» или подобными варварскими словами.

Если вы спросите меня, страдает ли от этого Винисиус, то очевидно, что страдает. И когда люди его оскорбляют и проявляют расизм по отношению к нему, они автоматически проявляют расизм по отношению ко мне, даже если они не обращались непосредственно ко мне.

Но эта проблема есть не только в Испании, это происходит повсюду.

– Как можно решить эту проблему в испанском футболе?

– Расизм – это недостаток образования. Я всегда это говорил и всегда повторяю.

Важно сказать, что не все испанцы расисты, а только отдельные идиоты. Многие испанцы не терпят расизма. Очень важно отметить, что расисты составляют лишь меньшинство в этой стране, но их нужно исправлять.

Как покончить с этой проблемой? Единственное, что я могу сказать, – это обучайте своих детей в школе. Очень важно, чтобы все знали, что все люди равны, – сказал защитник « ».

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