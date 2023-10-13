Винисиус Жуниор: «Я интересуюсь расизмом с 19 лет и уже лучше понимаю, как реагировать. Изменятся законы, и такого на стадионах будет все меньше»
Винисиус Жуниор указал на расиcтское поведение фанатов на испанских стадионах.
– Среди самых тяжелых для вас моментов – расистские кричалки в ваш адрес на матче с «Валенсией» в прошлом сезоне.
– Подобное происходило неоднократно, а в матче с «Валенсией» случай был особенно серьезный и вопиющий. Мне было очень грустно. Я выхожу на поле для того, чтобы радовать людей. Но группа людей, которых меньшинство, способна повлиять на тебя настолько, что ты перестаешь думать о футболе.
Я многое узнал о расизме и продолжаю узнавать с каждым днем. Это по-настоящему сложная тема. В прошлом люди сталкивались с рабством, и этот вопрос мне очень интересен.
Я надеюсь, что такого больше не повторится, и не только со мной, но и с другими. Особенно с детьми. Они не готовы к такому.
Я интересуюсь расизмом с 19 лет и теперь немного лучше понимаю, как нужно реагировать. Я рад, что ситуация меняется. Изменятся законы, и на стадионах подобных вещей будет все меньше и меньше.
Мы обсуждаем это между собой. Со мной многие общаются: Варан, Мбаппе, Лукаку, Хакими... Мы должны действовать вместе, чтобы такое происходило все реже, – заявил вингер.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Хобби: расизм (с 19 лет)
20 век: Муссолини, Гитлер
21 век: Винисиус
Я пойду обоссу прохожего, толкну его, буду тыкать ему в лицо ботинок - он наоорет на меня, скажет *** ** ** твою мать! Я отвечу - он расист.
Винис хорош, свои провокации можно в наше время оправдывать несправедливостью и нетолерантос..тфьу, надоело
Интересуется (значит ему нравится) футболом, музыкой и т.д.
Винисиус:
Интересуется расизмом
Я родился в 2000-м в Рио, на краю города, моча рано ударила в голову ,
В 19 меня активно заинтересовал расизм,
Тогда ещё это не был мейнстрим.