Винисиус Жуниор: «Я интересуюсь расизмом с 19 лет и уже лучше понимаю, как реагировать. Изменятся законы, и такого на стадионах будет все меньше»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Ромелу Лукаку Рафаэль Варан Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор указал на расиcтское поведение фанатов на испанских стадионах.

– Среди самых тяжелых для вас моментов – расистские кричалки в ваш адрес на матче с «Валенсией» в прошлом сезоне.

– Подобное происходило неоднократно, а в матче с «Валенсией» случай был особенно серьезный и вопиющий. Мне было очень грустно. Я выхожу на поле для того, чтобы радовать людей. Но группа людей, которых меньшинство, способна повлиять на тебя настолько, что ты перестаешь думать о футболе.

Я многое узнал о расизме и продолжаю узнавать с каждым днем. Это по-настоящему сложная тема. В прошлом люди сталкивались с рабством, и этот вопрос мне очень интересен.

Я надеюсь, что такого больше не повторится, и не только со мной, но и с другими. Особенно с детьми. Они не готовы к такому.

Я интересуюсь расизмом с 19 лет и теперь немного лучше понимаю, как нужно реагировать. Я рад, что ситуация меняется. Изменятся законы, и на стадионах подобных вещей будет все меньше и меньше.

Мы обсуждаем это между собой. Со мной многие общаются: Варан, Мбаппе, Лукаку, Хакими... Мы должны действовать вместе, чтобы такое происходило все реже, – заявил вингер.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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38 комментариев

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•milord•
Имя: Винисиус Жуниор
Хобби: расизм (с 19 лет)
+110
-3
+107
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Кефтеме
У Реала полно темнокожих , но проблемы только с Винисиусом. Может дело только в тебе?
+53
-7
+46
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Mbest77
Ответ •milord•
Имя: Винисиус Жуниор Хобби: расизм (с 19 лет)
Для него уже профессия )
+26
0
+26
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Локоть Артеста
Профессор расизма, не думал перестать заниматься провокацией трибун соперников?
+20
-1
+19
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Mbest77
Расизмом интересуются:
20 век: Муссолини, Гитлер
21 век: Винисиус
+16
-1
+15
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Mbest77
А прикиньте, если Холанд сказал бы, что интересуется расизмом 😂
+12
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Этот Райола хочет денег
как же он достал этой темой!
+10
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Пирс Морган
Ответ Кефтеме
У Реала полно темнокожих , но проблемы только с Винисиусом. Может дело только в тебе?
Работает по-черному
+9
-1
+8
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dmitriy7631
Расизм - это не угнетение черных, это дискриминация по цвету кожи. А теперь вспомним все как себя ведет этот бразилец на поле: языки, толчки, рожи строит, толкает, ведет себя как дикарь, провокации, жалобы, крики - людям это не нравится = они его оскорбляют. Он делает вывод - это из-за цвета кожи.
Я пойду обоссу прохожего, толкну его, буду тыкать ему в лицо ботинок - он наоорет на меня, скажет *** ** ** твою мать! Я отвечу - он расист.
Винис хорош, свои провокации можно в наше время оправдывать несправедливостью и нетолерантос..тфьу, надоело
+7
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pq
Ответ Mbest77
Расизмом интересуются: 20 век: Муссолини, Гитлер 21 век: Винисиус
Муссолини не был расистом, и итальянский фашизм не был расистским
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Весьманемаловероятный
Винисиус: "Первого расиста я спровоцировал в 16 лет..."
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Плевал я
Какой же он тупой. В современном мире громче всех про расизм кричат глупые люди..
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Mbest77
Гитлер: «Вообще то, я тоже своего рода Винисиус»
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Ivang King
Ответ Кефтеме
У Реала полно темнокожих , но проблемы только с Винисиусом. Может дело только в тебе?
Вини действительно ведёт себя на поле высокомерно, тем самым вызывая и провоцируя публику и игроков соперника, но проблема в другом, люди от злости используют ругательства, которое сопоставимо с расизмом, от того и буча вся. Для людей в снг обязывая его обезьяной кажется это нормой, ну ведь действительно похож ) я вот люблю обезьян, и Вини мне нравится. По этому нам не понять всей проблемы касаемо расизма.
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Mbest77
Обычный человек:
Интересуется (значит ему нравится) футболом, музыкой и т.д.

Винисиус:
Интересуется расизмом
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pq
Расизм - это увлекательно!
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Остап Бендер
"Расизм для чайников"
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Рокко Сиффредди
Ответ Гаврила Ардалионович
Я интересуюсь расизмом с 19 лет - а зачем?
В 19 научился читать, но не смог осилить естественные и гуманитарные науки.
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Церебральный Сортировщик
Если много интересоваться расизмом, расизм может заинтересоваться тобой)
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werowolf-gears
Малкома вообще назвали в честь расиста
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Руслан Мухамадиев
Что себе позволяет этот нигер??
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svft
в графе возраст писал "могу испортить борозду" (с), в графе интересы - "расизм"
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MAXIMum1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Женщинами? А вдруг он...
Тогда я ему очень сочувствую.
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red hikkikomori
Винисиус - Биография(под биток Кровостока):
Я родился в 2000-м в Рио, на краю города, моча рано ударила в голову ,
В 19 меня активно заинтересовал расизм,
Тогда ещё это не был мейнстрим.
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Григорий Геник
Увлечения Винисиуса:футбол, журналисты, расизм…
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