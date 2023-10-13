Винисиус Жуниор: «Я интересуюсь расизмом с 19 лет и уже лучше понимаю, как реагировать. Изменятся законы, и такого на стадионах будет все меньше»

Винисиус Жуниор указал на расиcтское поведение фанатов на испанских стадионах.

– Среди самых тяжелых для вас моментов – расистские кричалки в ваш адрес на матче с «Валенсией» в прошлом сезоне.

– Подобное происходило неоднократно, а в матче с «Валенсией» случай был особенно серьезный и вопиющий. Мне было очень грустно. Я выхожу на поле для того, чтобы радовать людей. Но группа людей, которых меньшинство, способна повлиять на тебя настолько, что ты перестаешь думать о футболе.

Я многое узнал о расизме и продолжаю узнавать с каждым днем. Это по-настоящему сложная тема. В прошлом люди сталкивались с рабством, и этот вопрос мне очень интересен.

Я надеюсь, что такого больше не повторится, и не только со мной, но и с другими. Особенно с детьми. Они не готовы к такому.

Я интересуюсь расизмом с 19 лет и теперь немного лучше понимаю, как нужно реагировать. Я рад, что ситуация меняется. Изменятся законы, и на стадионах подобных вещей будет все меньше и меньше.

Мы обсуждаем это между собой. Со мной многие общаются: , , , ... Мы должны действовать вместе, чтобы такое происходило все реже, – заявил вингер.

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