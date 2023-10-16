Отец сбежавшего игрока «Шахтера» Роспутько: «В России Саше будет безопасней. Он подаст документы на паспорт»

Отец сбежавшего футболиста «Шахтера» рассказал о судьбе сына.

Напомним, полузащитник «Шахтера» U19 не вернулся с командой в после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Сообщалось, что 19-летний игрок мог перебраться в Россию.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из « ». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища – неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке.

Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», – сказал Юрий Роспутько.

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