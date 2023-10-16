Отец сбежавшего игрока «Шахтера» Роспутько: «В России Саше будет безопасней. Он подаст документы на паспорт»
Отец сбежавшего футболиста «Шахтера» рассказал о судьбе сына.
Напомним, полузащитник «Шахтера» U19 Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Сообщалось, что 19-летний игрок мог перебраться в Россию.
«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтера». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища – неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке.
Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», – сказал Юрий Роспутько.
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P.S.Демократы и либералы,пожалуйста,не удаляете комментарии,я же правду написал.))
УЕФА ему не даст играть