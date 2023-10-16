Отец сбежавшего игрока «Шахтера» Роспутько: «В России Саше будет безопасней. Он подаст документы на паспорт»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Шахтер U-19 Политика Александр Роспутько Футбол

Отец сбежавшего футболиста «Шахтера» рассказал о судьбе сына.

Напомним, полузащитник «Шахтера» U19 Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после матча 2-го группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). Он не появился в аэропорту, ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Сообщалось, что 19-летний игрок мог перебраться в Россию.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтера». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища – неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке.

Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», – сказал Юрий Роспутько. 

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21 комментарий

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Petrovski
Украинцы, вызывайте Волгу и тоже будете в безопасности
+23
-10
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Гарун Алиев
Ответ k1ks
Комментарий удален модератором
Ципсошный десант с трибуны тут как тут
+14
-3
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QWertY
Парень принял правильную сторону. Ну не хочет человек умирать за укро-еврейских хозяев, кто смеет его осуждать?
+37
-31
+6
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Алар
Парень выбрал одну из сторон... Это его решение!
+1
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Simplicissimus
Удачи парню
+9
-9
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Артём Матвеев
Парень молодец)
+5
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Dexter Morgan
Всё правильно. Нормальные украинцы в Россию и убежали. От фашизма древних укров и Запада. Всем нормальным людям только рады.
+11
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Great Ksan
Я думал,что боты с трибуны тольков комментариях,а они здесь оказывается и администраторы).
P.S.Демократы и либералы,пожалуйста,не удаляете комментарии,я же правду написал.))
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k1ks
Ответ QWertY
Парень принял правильную сторону. Ну не хочет человек умирать за укро-еврейских хозяев, кто смеет его осуждать?
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zzzeeerrrooo
Ответ QWertY
Парень принял правильную сторону. Ну не хочет человек умирать за укро-еврейских хозяев, кто смеет его осуждать?
У него был контракт
УЕФА ему не даст играть
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paster_bibo
Ответ zzzeeerrrooo
У него был контракт УЕФА ему не даст играть
Приостановит. ФИФА разрешила...
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Dexter Morgan
Ответ Донован хозяин НБА
Даже таджики перестали оформлять российский паспорт, дабы не забрали на фронт. Данный Распутько не очень умён
Что ты за чушь несёшь?
+6
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justbored
Ответ Лимит Лимитович
Прикиньте, он получит паспорт и его мобилизуют))
Это не сделают даже с чисто прагматической точки зрения - зачем портить такую пропагандистскую победу ))
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Dexter Morgan
Ответ Rabbia
И отправят потом паренька брать укрепрайон в районе Авдеевки
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Rabbia
Ответ Dexter Morgan
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Это поэтому в Донецке почти не осталось мужчин или там тоже древние укры?
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