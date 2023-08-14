Экс-тренер «Шахтера» Фонсека призвал португальские клубы не продавать игроков в РПЛ из-за ситуации на Украине

Теги Лилль Чемпионат Украины по футболу Шахтер Бенфика Брага премьер-лига Россия лига 1 Франция Динамо Москва Краснодар Сассуоло Паулу Фонсека Политика Шикинью Рожерио да Силва Витор Тормена Футбол

Экс-тренер «Шахтера» призвал португальские клубы не вести дела с российскими.

Паулу Фонсека, возглавляющий «Лилль», обратился с таким призывом к «Бенфике» и «Браге» на фоне ситуации на Украине. Ранее стало известно, что хавбек «Бенфики» Шикинью близок к переходу в «Динамо», а защитник «Браги» Витор Тормена договорился с «Краснодаром».

«На этой неделе я читал, что «Бенфика» и моя «Брага» (Фонсека работал там в сезоне-2015/16 – Sports.ru) рассматривают возможность продажи Шикинью и Тормены российским клубам. «Бенфика», которая была образцом помощи Украине. Моя «Брага», которой руководят чуткие люди с огромным сердцем.

Я не хочу в это верить. Я отказываюсь верить в это.

Две недели назад российский клуб [«Спартак»] пытался купить Рожерио у «Сассуоло». Итальянский клуб отказался вступать в переговоры и заявил, что никогда не сделает этого по этическим соображениям», – написал тренер, работавший в украинской лиге с 2016 по 2019 год.

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43 комментария

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Мишаня сбг
"и грошей дайте" - добавил фонсека
+105
-11
+94
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Роберт Дауни-средний
Скажите физруку, что это называется бизнес и всем плевать на Украину, кроме говорящих голов из телека и твиттера
+77
-15
+62
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Ashan Sorokin
Ринат на карту закинул
+29
0
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Mohnatiy
Такой смешной 😁
+27
-1
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Любитель побеждать
Этические соображения это не продавать никогда. А допустим (условно) завтра СВО свернут, этические соображения сразу разрешат продавать игроков в РПЛ?
+26
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+25
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Олег Кузнецов
Ответ Мишаня сбг
"и грошей дайте" - добавил фонсека
Европейское лицемерие.) Владельцы Сассуоло завалили всю Россию итальянской плиткой и им норм, поэтому пример не в тему.
+23
-1
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fil_spb
Фонсека изрядно обукраинился. Обычно именно там требуют от других, совершенно посторонних, людей/организаций/государств нести издержки просто потому что им так хочется. Это вторая популярная тема после "дайте грошей".
+22
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Dmitry Family
А кому тогда их продавать если они никому не нужны, где брать клубу денег на усиление в еврокубки? Может Фонсека им даст лямов 10-15 хотя бы? Такой смешной капец
+14
-1
+13
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Ольга Карева
Попросил грошей и хрюкнул.
+15
-3
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Alexander Tryapyshko
Ответ Роберт Дауни-средний
Скажите физруку, что это называется бизнес и всем плевать на Украину, кроме говорящих голов из телека и твиттера
которым, собственно, тоже плевать на Украину))
+10
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tolobas
Ему в Шахтере прививку что ли русофобскую сделали
+8
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Дмитрий Медведев
Скорей всего это его жена надоумила. Она украинка.
+8
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reDShuhov
Твоя брага удостоила тебя белки)))
+8
-1
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Николай Васильков
Даже португальцу голову перемогой успели забить
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Тюменский медвежонок
тем временем Украина торгует с Россией ресурсами по сей день...)
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gagikstavka2023@mail.ru
Какая не хорошая агитация
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Константин Эсперов
Ещё один с промытой головой
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Owen_the_Simple
Ответ Ashan Sorokin
Ринат на карту закинул
Вот это самый точный коммент
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j30
больная европа которую нужно лечить вот таких персонажей и лгбтшников и трансов и людей которые это все продвигают
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Викентий Тристаграмматиков
Логика где-то потерялась, как обычно и бывает со всеми призывами "запрятить!" что-нибудь.
Ну и про Захаряна его проинформируйте. Там ведь и Динамо, и денежные потоки должны идти не [из] РФ, а [в] РФ. Для Фонсеки может оказаться таким ударом, что тренировать не сможет.
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fil_spb
Лучше бы присоединился к призыву фанатов Ариса, а не вот этот вот стыд.
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Say Hello to the Robots
Ответ reDShuhov
Твоя брага удостоила тебя белки)))
там уже не брага, а горилка
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кабан галльский
Сорян, Паулу, но мы живем при капитализме. Основная цель капитализма это извлечь выгоду. И ничего более. Огромное количество корпораций торговали с Третьим Рейхом даже когда было известно о том, что там что-то не то делают с евреями. Точно так же торговали с клятыми коммунистами из СССР. И это абсолютно нормально, так как это логично для капитализма. А если ты призываешь отказаться от подобной практики, то наверное ты совок, левак, коммунист и тебя надо бы в Миротворец занести.
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Kit244098
Клоун решил напомнить о себе любимом.
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Igor Pivovarov
Поток оскорблений на три, два, один...
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