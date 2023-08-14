Экс-тренер «Шахтера» Фонсека призвал португальские клубы не продавать игроков в РПЛ из-за ситуации на Украине

Экс-тренер «Шахтера» призвал португальские клубы не вести дела с российскими.

, возглавляющий « », обратился с таким призывом к «Бенфике» и «Браге» на фоне ситуации на Украине. Ранее стало известно, что хавбек «Бенфики» Шикинью близок к переходу в « », а защитник «Браги» договорился с « ».

«На этой неделе я читал, что «Бенфика» и моя «Брага» (Фонсека работал там в сезоне-2015/16 – Sports.ru) рассматривают возможность продажи Шикинью и Тормены российским клубам. «Бенфика», которая была образцом помощи Украине. Моя «Брага», которой руководят чуткие люди с огромным сердцем.

Я не хочу в это верить. Я отказываюсь верить в это.

Две недели назад российский клуб [«Спартак»] пытался купить Рожерио у «Сассуоло». Итальянский клуб отказался вступать в переговоры и заявил, что никогда не сделает этого по этическим соображениям», – написал тренер, работавший в украинской лиге с 2016 по 2019 год.

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