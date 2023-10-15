Ибрагимович о Лукаку в «Роме»: «Ромелу играет в городе папы римского? Значит, он играет во имя мое»

Теги Интер Рома Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Ромелу Лукаку Папа римский Франциск ахахаха религия Футбол

Златан Ибрагимович пошутил об игре Ромелу Лукаку в составе «Ромы».

«Лукаку поехал играть в футбол в городе папы римского? Значит, он играет во имя мое, правильно? (Златан неоднократно называл себя Богом – Sports.ru)»

О стычке во время матча «Интера» и «Милана» 2021 году

«Я играл с ним в течение года в «Манчестере», но когда это произошло в дерби, он стал другим человеком. У Италии есть один недостаток: там ты становишься человеком, которым не являешься на самом деле.

Его заставили думать, что он другой человек. Он не плохой парень. Я просто был удивлен ситуацией, потому что это был не настоящий он. Эта ситуация была в моем стиле, но не в его», – сказал бывший нападающий «Милана». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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20 комментариев

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drow elf
По-началу это выглядело забавным, но со временем все переросло в испанский стыд.
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Glukinho
да он поехавший
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Н.Ф.
И ведь есть много тех, кто восхищается каждой такой его бредятиной.
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Rainn
Дед уже утомил
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Direct free kick
Надоел этот самовлюблённый цыган
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ArdaTuran
Кринжанул знатно.
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S. A.
Иногда может выдать что-то смешное, но чаще откровенный бред
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Акира_1
Никогда не понимал тех, кому нравится бредо поведение Ибры. Он всегда с пафосом несёт какую-то чушь
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Kubinec_
носатый на пенсии совсем шизу поймал
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Человек1991
Папа Римский Франциск : Ибра брат а вот сейчас обидно было . ))
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Andrew Chepaylo
Ответ Валдис Пельш
Но последнее предложение огонь
Только заголовок прочитал?
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Shumi-jr
Ответ drow elf
По-началу это выглядело забавным, но со временем все переросло в испанский стыд.
Смотрите формулу 1, зачем вам этот Ибрагимович
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Кокич
Ответ St.7
Вы не понимаете,ему просто на пенсии скучно стало
Он и до пенсии ту же самую роль играл.
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