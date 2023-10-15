Ибрагимович о Лукаку в «Роме»: «Ромелу играет в городе папы римского? Значит, он играет во имя мое»

Златан Ибрагимович пошутил об игре Ромелу Лукаку в составе «Ромы».

« поехал играть в футбол в городе ? Значит, он играет во имя мое, правильно? (Златан неоднократно называл себя Богом – Sports.ru)»

О стычке во время матча «Интера» и «Милана» 2021 году

«Я играл с ним в течение года в «Манчестере», но когда это произошло в дерби, он стал другим человеком. У Италии есть один недостаток: там ты становишься человеком, которым не являешься на самом деле.

Его заставили думать, что он другой человек. Он не плохой парень. Я просто был удивлен ситуацией, потому что это был не настоящий он. Эта ситуация была в моем стиле, но не в его», – сказал бывший нападающий «Милана».

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