Златан Ибрагимович: «Вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог? Я не шучу»

Златан Ибрагимович назвал себя Богом.

Бывший нападающий « », « », «Барселоны» и « » дал интервью . Полное видео выйдет в четверг.

Морган спросил, раскроет ли более жесткое интервью «настоящего ».

«Вы хотите поиграть с огнем? Я буду вашим огнем. Но вы сгорите. Как вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог? Я не шучу».

О том, что Златан мог бы сыграть злодея в фильме о Джеймсе Бонде

«Я бы уничтожил Бонда, но мои услуги стоят очень дорого, я не работаю бесплатно», – сказал Ибрагимович.

Златан Ибрагимович: «Секс лучше забитых голов. У любого, кто думает иначе, проблемы с ним»

Златан Ибрагимович: «Гвардиола сказал на первой встрече: «Здесь игроки не приезжают на Ferrari». Что я сделал? Конечно, приехал на гребаном Ferrari»

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