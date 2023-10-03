Златан Ибрагимович: «Вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог? Я не шучу»

Теги Интер Милан Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига Пирс Морган Футбол

Златан Ибрагимович назвал себя Богом.

Бывший нападающий «Интера», «Милана», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» дал интервью Пирсу Моргану. Полное видео выйдет в четверг.

Морган спросил, раскроет ли более жесткое интервью «настоящего Златана».

«Вы хотите поиграть с огнем? Я буду вашим огнем. Но вы сгорите. Как вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог? Я не шучу».

О том, что Златан мог бы сыграть злодея в фильме о Джеймсе Бонде

«Я бы уничтожил Бонда, но мои услуги стоят очень дорого, я не работаю бесплатно», – сказал Ибрагимович.

Златан Ибрагимович: «Секс лучше забитых голов. У любого, кто думает иначе, проблемы с ним»

Златан Ибрагимович: «Гвардиола сказал на первой встрече: «Здесь игроки не приезжают на Ferrari». Что я сделал? Конечно, приехал на гребаном Ferrari»

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39 комментариев

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Арсен Талант-Уулу
Хоть что-то в этом мире стабильно
+49
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Zed_patriot
У Бога тоже 0 голов на ЧМ
+30
-8
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Russian Horse
Ответ Severfan
утомил уже, бог
Написал на тебя заявление за оскорбление чувств верующих.
+17
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xQcoW
Дед с косичкой опять забыл таблетки выпить
+12
-6
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Vezdexodof
Ибра где-то в своём мире обитает... ))
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zho3716
Уже не смешно
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КристинаИнстаграммовна
Шведы и Швеция с головой по ходу не дружат.
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sd4fmwrvz8
Таким не шутят ,это похоже на диагноз уже
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Всеволод Соколов
«Вы думаете я вас не уничтожу?….Я вас уничтожу»
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Recreated
Ответ xQcoW
Дед с косичкой опять забыл таблетки выпить
Ничего он не забыл! Он бог!
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Zalupechkin
Ответ Всеволод Соколов
«Вы думаете я вас не уничтожу?….Я вас уничтожу»
Всеволод , ну ты то куда !!??
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Клирик
Ответ saynaraboy
Златан конечно топовый футболист, голы у него красивые, но ЧСВ как у районной сосалки и корона небо царапает
Ну не надо всех по себе мерять. Уж сколько раз твердили миру...)
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a1ber1
Ответ Recreated
Ничего он не забыл! Он бог!
он убог
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Богдан Бондарчук
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Носатый совсем попплы. Боги это - Ронаолу , Месси. Он там при чем ?
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Игорь Климов
С Днём рождения Ибрагимовича!
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Клирик
Красава! Не изменяет себе))
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Ali Ali
Понятно инопланетянин
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Иван Иванов
Когда нечто подобное слышишь от Рона, то понимаешь, что парень серьёзно говорит. Когда это слышишь от Ибры, до сих пор не понимаю на сколько он болен !!!
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Azat Tezekbaev
Тяжело воспринимать весь этот наигранный бред балканца. 0 ЛЧ + 0 ЧМ, 0 голов на ЧМ все за себя говорят
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Spaten
Мы и не спорим, достаточно посмотреть тот гол англичанам
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mjordan
Надо понимать, что и в теннис он обыграл Чака Норриса.
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igls54
Теперь ясно, что гол Марадоны англичанам на ЧМ забит рукой Златана
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vincere
Там, где Стетхэм учился - Златан преподавал.
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Andrey Yaroslavtsev
Локи?
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