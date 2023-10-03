Златан Ибрагимович: «Вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог? Я не шучу»
Златан Ибрагимович назвал себя Богом.
Бывший нападающий «Интера», «Милана», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» дал интервью Пирсу Моргану. Полное видео выйдет в четверг.
Морган спросил, раскроет ли более жесткое интервью «настоящего Златана».
«Вы хотите поиграть с огнем? Я буду вашим огнем. Но вы сгорите. Как вы думаете, я шучу, когда говорю, что я Бог? Я не шучу».
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«Я бы уничтожил Бонда, но мои услуги стоят очень дорого, я не работаю бесплатно», – сказал Ибрагимович.
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