Лукаку забил 10 голов в последних 9 играх за «Рому» и Бельгию

Ромелу Лукаку забил в 8 из 9 последних матчей.

Сегодня форвард поразил ворота Австрии (3:0, второй тайм) в квалификации Евро-2024. Ассистировал ему вингер .

На счету 30-летнего футболиста 10 голов за последние 9 игр за «Рому» и национальную команду. Начиная с 12 сентября он не смог забить только «Дженоа» (1:4) в Серии А.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории сборной Бельгии можно ознакомиться здесь.

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