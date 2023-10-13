Лукаку забил 10 голов в последних 9 играх за «Рому» и Бельгию

Теги Рома серия А Италия Сборная Бельгии по футболу сборная Австрии по футболу Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Жереми Доку Футбол

Ромелу Лукаку забил в 8 из 9 последних матчей.

Сегодня форвард поразил ворота Австрии (3:0, второй тайм) в квалификации Евро-2024. Ассистировал ему вингер Жереми Доку.

На счету 30-летнего футболиста 10 голов за последние 9 игр за «Рому» и национальную команду. Начиная с 12 сентября он не смог забить только «Дженоа» (1:4) в Серии А.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории сборной Бельгии можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Barsa! bolshe chem klub
Моуринью расчехлил пушку Лукаку.
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Иван Лапин
Эффект Моуриньо
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